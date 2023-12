Massimo Rivola (Aprilia): Uccidere le aspettative troppo alte

Nonostante alcuni momenti salienti, la stagione 2023 del MotoGP è stata complessivamente deludente per Aprilia. In questa intervista, Massimo Rivola fa un'attenta autocritica e fornisce una prima prospettiva per il 2024.

Nel 2022, l'Aprilia e Aleix Espargaró sono stati chiaramente tra gli astri nascenti della stagione e, dopo la prima vittoria in assoluto del costruttore di Noale in MotoGP, il catalano ha addirittura lottato per il titolo per lunghi tratti dell'anno. Nel 2023, il capitano dell'Aprilia non ha mai avuto un vero ruolo nella lotta per il Mondiale, nonostante altre due vittorie in GP a Silverstone e nella gara di casa a Montmeló. Grazie al secondo posto di Maverick Viñales, l'Aprilia ha scritto un altro capitolo nella storia della MotoGP della Casa italiana con la prima doppia vittoria nel GP di Catalunya, ma le aspettative complessive non sono state soddisfatte con il 6° e 7° posto nel Campionato del Mondo per Espargaró e Viñales e il 3° posto nel Campionato Costruttori.

"È stata una stagione con troppi alti e bassi", ha riassunto Massimo Rivola, Amministratore Delegato di Aprilia Racing, in un'intervista a SPEEDWEEK.com. "Una stagione con grandi emozioni, come a Silverstone e naturalmente a Barcellona, ma anche una stagione in cui abbiamo perso molte occasioni per essere performanti. Una stagione in cui avevamo pianificato di essere il secondo miglior costruttore - e non lo siamo".

Dietro all'armata superiore della Ducati, la KTM ha guadagnato 47 punti di vantaggio sull'Aprilia e si è piazzata al secondo posto nel Campionato Costruttori: "Direi che il merito è soprattutto delle partenze e delle volate. Se si guarda a questo aspetto e soprattutto a Binder nelle gare sprint... Se si riesce a partire in quel modo, si ha un vantaggio", dice Rivola. "Penso che siamo su un livello molto simile in termini di moto. Sapevamo che la Ducati era in vantaggio e questo è preoccupante per i prossimi anni in termini di spettacolo. Con otto moto e Marc Márquez sarà interessante da vedere, ma per gli altri è un problema".

"Il più delle volte vediamo che l'Aprilia è la vincitrice del venerdì, il che è assolutamente inutile", fa sapere Rivola. "È deludente, soprattutto perché aumenta le aspettative all'inizio del weekend. Ci si dice: 'Ok, questo sarà un buon weekend', ma troppo spesso non è stato così. Questo dovrebbe anche farci riflettere se stiamo lavorando nel modo giusto o meno, forse dobbiamo pensarci due volte".

"Ma con il format in cui la seconda prova diventa una sorta di qualifica, si ha anche paura di non entrare in Q2", ha aggiunto Rivola. "Lavorare solo in vista della gara di domenica è una cosa che forse si può fare se il livello della moto è molto alto - con Pecco, ad esempio, abbiamo visto che a volte si perdeva il venerdì e poi vinceva la gara, oppure se si parte come la KTM, che può facilmente recuperare tre file in griglia. Ma se si lavora normalmente, questo è il risultato".

"Non siamo contenti, ma onestamente è bello non esserlo anche se hai vinto gare e podi. Questo significa che le aspettative erano alte, per una buona ragione, e questo a sua volta significa che abbiamo lavorato bene nelle ultime stagioni", ha detto l'italiano. "Non è facile mantenere questo trend quando le prestazioni migliorano e il livello della MotoGP è già molto alto. Speravo che le prestazioni fossero cresciute così tanto negli ultimi anni da renderci la vita facile, ma purtroppo i nostri avversari non dormono...".

Commentando i suoi piloti ufficiali, il direttore di gara Aprilia ha detto: "La cosa positiva è che Aleix ha confermato di poter essere ancora molto, molto veloce su questa moto. L'aspetto negativo per lui è che è andato su e giù un po' troppo. Soprattutto, ha avuto troppe cadute rispetto agli anni precedenti".

"Anche nel caso di Maverick ci sono stati degli alti e bassi, ma direi che nel complesso sta affrontando la moto. Ha la moto nelle sue mani. Quello che ancora manca è chiaramente la vittoria: non solo vincere una gara, ma anche togliersi gli ultimi dubbi per poter guidare in modo più rilassato e con un po' più di fiducia. Sono cose che in genere aumentano la fiducia in se stessi di un pilota".

In generale, Rivola ha riassunto: "La cosa deludente della stagione è che, se penso a ogni singolo weekend, abbiamo perso tanti punti per un motivo o per l'altro. Forse abbiamo pagato la prima metà della scorsa stagione, quando tutto andava sempre bene e Aleix era sempre presente".

"Mi aspetto molto da Maverick in particolare il prossimo anno. Quest'anno ha avuto per la prima volta il suo crew chief, che però non conosceva l'Aprilia, veniva da una moto completamente diversa", ha detto Rivola, riferendosi a Manu Cazeaux, che aveva già lavorato con Viñales ai tempi della Suzuki ed è passato al box Aprilia dopo il ritiro della Casa giapponese al termine della stagione 2022. "Penso che un anno di esperienza condivisa su ogni singola pista si vedrà nelle prestazioni del prossimo anno".

Dopo l'esperienza di questa stagione, tuttavia, Noale è stato anche avvertito. "La cosa peggiore che si possa fare è creare aspettative elevate. Perché queste aspettative elevate ci uccideranno. Quest'anno le aspettative sono state un fattore negativo per tutti noi e non le abbiamo gestite correttamente: io, i piloti, tutti", ha ammesso il direttore di gara Aprilia Rivola. "Se qualche anno fa ci aveste detto che avremmo fatto una stagione di Campionato del Mondo come questa, con vittorie, tra cui una partendo dal 12° posto in griglia, avrei firmato subito. Ma ora non sono soddisfatto. È bello avere questa sensazione, ma avere ottenuto di più sarebbe stato meglio".

Classifica finale del Campionato del Mondo MotoGP 2023 dopo 39 gare:

1° Bagnaia, 467 punti. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato costruttori:

1. Ducati, 700 punti. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.



Campionato mondiale a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 653 punti. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456. 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.