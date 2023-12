Massimo Rivola (Aprilia): Matar expectativas demasiado altas

Em 2022, a Aprilia e Aleix Espargaró estavam claramente entre as estrelas em ascensão da temporada e, após a primeira vitória de sempre do fabricante de Noale no MotoGP, o catalão chegou a lutar pelo título durante longos períodos do ano. Em 2023, o capitão da Aprilia nunca desempenhou um papel importante na luta pelo Campeonato do Mundo, apesar de mais duas vitórias em Silverstone e na sua corrida caseira em Montmeló. Graças a Maverick Viñales em segundo lugar, a Aprilia escreveu mais um capítulo na história da fábrica italiana de MotoGP com a sua primeira dupla vitória no GP da Catalunha, mas as expectativas gerais não foram cumpridas com o 6º e 7º lugares no Campeonato do Mundo para Espargaró e Viñales e o 3º lugar no Campeonato de Construtores.

"Foi uma época com muitos altos e baixos," resumiu Massimo Rivola, CEO da Aprilia Racing, numa entrevista ao SPEEDWEEK.com. "Uma época com grandes emoções, como em Silverstone e, claro, em Barcelona, mas também uma época em que perdemos muitas oportunidades de atuar. Uma temporada em que tínhamos planeado ser o segundo melhor construtor - e não somos."

Atrás da superioridade da Ducati, a KTM passou a ter 47 pontos de vantagem sobre a Aprilia e ficou em segundo lugar no Campeonato de Construtores. "Eu diria que se deve principalmente às largadas e aos sprints. Se olharmos para esse aspeto e especialmente para o Binder nas corridas de sprint... Se conseguirmos começar assim, temos uma vantagem," diz Rivola. "Penso que estamos a um nível muito semelhante em termos de motos. Sabíamos que a Ducati tinha a vantagem - e isso é preocupante para os próximos anos em termos de espetáculo. Com oito motos e Marc Márquez vai ser interessante ver, de certeza, mas para os outros é um problema."

"Na maioria das vezes vemos que a Aprilia é a vencedora da sexta-feira, o que é absolutamente inútil", Rivola também sabe. "É dececionante, especialmente porque aumenta as expectativas no início de um fim de semana. Dizemos a nós próprios: 'Ok, este vai ser um bom fim de semana', mas muitas vezes não é o caso depois. Isso também nos deve fazer pensar se estamos a trabalhar da forma correcta ou não, talvez tenhamos de pensar duas vezes."

"Mas com o formato em que o segundo treino se torna uma espécie de qualificação, também temos medo de não entrar na Q2", acrescentou Rivola. "Trabalhar apenas para a corrida de domingo é algo que talvez se possa fazer se o nível da moto for muito elevado - com o Pecco, por exemplo, vimos por vezes que ele estava perdido na sexta-feira e depois ganhou a corrida, ou se começar como a KTM, que pode facilmente fazer três filas na grelha. Mas se trabalharmos normalmente, o resultado é esse".

"Não estamos contentes, mas, sinceramente, é bom não estar contente, mesmo tendo ganho corridas e pódios. Isto significa que as expectativas eram elevadas, por uma boa razão, e isso, por sua vez, significa que trabalhámos bem ao longo das últimas épocas", afirmou o italiano. "Também não é fácil manter esta tendência quando o desempenho está a melhorar e o nível no MotoGP já é muito elevado. Esperava que o desempenho tivesse crescido tanto nos últimos anos que nos facilitasse a vida, mas infelizmente os nossos adversários não estão a dormir..."

Comentando sobre os seus pilotos de fábrica, o diretor de corrida da Aprilia disse: "O bom é que o Aleix confirmou que ainda pode ser muito, muito rápido com esta moto. O aspeto negativo para ele foi que subiu e desceu demasiado. Acima de tudo, ele teve demasiadas quedas em comparação com os anos anteriores."

"Também houve alguns altos e baixos no caso do Maverick, mas eu diria que, no geral, ele está a lidar com a moto. Ele tem a mota nas suas mãos. O que ainda falta é claramente a vitória - não apenas para ganhar uma corrida, mas também para tirar as últimas dúvidas para que ele possa andar mais relaxado e com um pouco mais de confiança. São estas coisas que geralmente aumentam a auto-confiança de um piloto".

Em termos gerais, Rivola resumiu: "O mais dececionante da época é que, se pensar em cada um dos fins-de-semana, perdemos tantos pontos por uma razão ou outra. Talvez tenhamos pago pela primeira metade da época do ano passado, quando tudo correu sempre bem e o Aleix esteve sempre presente."

"Espero muito do Maverick, em particular, no próximo ano. Este ano ele teve o seu chefe de equipa pela primeira vez, mas o chefe de equipa não conhecia a Aprilia, vinha de uma moto completamente diferente," disse Rivola, referindo-se a Manu Cazeaux, que já tinha trabalhado com Viñales durante os seus dias na Suzuki e passou para as boxes da Aprilia depois do fabricante japonês se ter retirado no final da época de 2022. "Penso que um ano de experiência partilhada em cada uma das pistas irá refletir-se no desempenho do próximo ano."

No entanto, após a experiência desta época, Noale também foi avisado. "A pior coisa que se pode fazer é criar grandes expectativas. Porque essas expectativas elevadas vão matar-nos. As expectativas deste ano foram um fator negativo para todos nós e não as gerimos corretamente - eu, os pilotos, todos", admitiu o diretor de corrida da Aprilia, Rivola. "Se nos tivessem dito há alguns anos que teríamos uma época como esta no Campeonato do Mundo, com vitórias, incluindo uma a partir do 12º lugar da grelha, eu teria assinado de imediato. Mas agora não estou satisfeito. É bom ter esta sensação, mas ter conseguido mais seria melhor."

Classificação final do Campeonato do Mundo de MotoGP 2023 após 39 corridas:

1º Bagnaia, 467 pontos. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 700 pontos. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 653 pontos. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456. 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.