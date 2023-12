GP du Mugello 2024 : offres pour la prévente des billets

Du 31 mai au 2 juin 2024, les as du MotoGP seront à nouveau les hôtes de l'"Autodromo Internazionale del Mugello", situé de manière pittoresque à environ 30 km au nord-est de Florence. Sur ce circuit à grande vitesse, les records de vitesse tombent régulièrement. Cette année, Brad Binder a atteint la vitesse époustouflante de 366,1 km/h sur sa KTM.

Pendant des années, le GP d'Italie a été considéré comme une attraction pour le public. "Al Mugello non si dorme", au Mugello on ne dort pas, affirmaient non sans fierté les fans italiens. Après les courses fantômes dues à la pandémie et la retraite du neuvième champion du monde Valentino Rossi, le nombre de spectateurs s'est effondré en 2022, mais en 2023, les organisateurs ont à nouveau pu annoncer un résultat satisfaisant avec 135 670 visiteurs.

Ceux qui souhaitent assister de près au spectacle en Italie peuvent acheter des billets à des tarifs réduits à partir du vendredi 21 décembre - la première phase de la prévente avec les meilleures offres se déroule jusqu'au 4 février 2024.

Par exemple, un ticket pour une place debout ("Prato 58", valable jusqu'à 18 heures le jour en question) coûte actuellement 24 euros pour le vendredi et 42 euros pour le sprint du samedi. Une place debout standard ("Night & Day") pour le dimanche de la course coûte 72 euros. L'abonnement de deux jours coûte 98 euros, l'abonnement de trois jours à 109 euros avec accès à partir du jeudi soir est intéressant.

De plus, le Mugello mise sur la jeunesse : accompagnés d'un adulte, tous les enfants et adolescents de moins de 15 ans ont accès à la zone des places debout pour le prix symbolique d'un euro. Pour les jeunes de 16 à 18 ans, une réduction de 20 pour cent est prévue sur toutes les variantes de billets.

Les billets pour les tribunes sont disponibles à partir de 149 euros pour le dimanche et de 175 euros pour le week-end (samedi et dimanche). Toutes les options sont listées sur mugellocircuit.com. La vente des billets débute aujourd'hui, 21 décembre, sur ticketone.it.

Le calendrier MotoGP 2024

10 mars : Losail* Circuit/Katar

24 mars : Portimão***/Portugal

07 avril : Termas de Río Hondo/Argentine

14 avril : Circuit of The Americas/USA

28 avril : Jerez/Espagne

12 mai : Le Mans/France

26 mai : Catalunya/Espagne

02 juin : Mugello/Italie

16 juin : Sokol Circuit**/Kazakhstan

30 juin : Assen/Pays-Bas

07 juillet : Sachsenring/Allemagne

04 août : Silverstone/GB

18 août : Red Bull Ring/Autriche

01 septembre : MotorLand Aragón/Espagne

08 septembre : Misano/Italie

22 septembre : Buddh International Circuit***/Inde

29 septembre : Mandalika/Indonésie

06 octobre : Motegi/Japon

20 octobre : Phillip Island/Australie

27 octobre : Buriram/Thaïlande

03 novembre : Sepang/Malaisie

17 novembre : Valence/Espagne



* = course de nuit sous les projecteurs

** = piste non encore homologuée, contrat non fixé

*** = dépend du nouveau contrat