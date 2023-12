GP del Mugello 2024: offerte all'inizio della prevendita

Chiunque abbia in programma un viaggio per il GP d'Italia al Mugello nel 2024 può acquistare i biglietti online a partire da oggi. Vale la pena di acquistare per tempo, perché anche in questo caso i prezzi di prevendita sono scaglionati.

Dal 31 maggio al 2 giugno 2024, gli assi della MotoGP saranno nuovamente ospiti dell'Autodromo Internazionale del Mugello, situato a circa 30 km a nord-est di Firenze. I record di velocità vengono regolarmente battuti su questo circuito ad alta velocità, quest'anno Brad Binder ha raggiunto la velocità mozzafiato di 366,1 km/h in sella alla sua KTM.

Per anni, il GP d'Italia è stato considerato un'attrazione per le folle. "Al Mugello non si dorme", sostenevano con orgoglio i tifosi italiani. Dopo le gare fantasma legate alla pandemia e il ritiro del nove volte campione del mondo Valentino Rossi, il numero di spettatori è crollato nel 2022, ma gli organizzatori sono riusciti a registrare un risultato soddisfacente nel 2023 con 135.670 visitatori.

Chi vuole vedere da vicino lo spettacolo in Italia può acquistare i biglietti a prezzi scontati a partire da venerdì 21 dicembre - la prima fase di prevendita con le migliori offerte durerà fino al 4 febbraio 2024.

Ad esempio, un biglietto per i posti in piedi ("Prato 58", valido fino alle 18.00 del rispettivo giorno) costa attualmente 24 euro per il venerdì e 42 euro per il sabato sprint. Un biglietto standard in piedi ("Night & Day") per la domenica di gara costa 72 euro. L'abbonamento per due giorni costa 98 euro, mentre l'abbonamento per tre giorni a 109 euro è valido con accesso dal giovedì sera.

Il Mugello punta anche sui giovani: accompagnati da un adulto, tutti i bambini e i ragazzi sotto i 15 anni sono ammessi all'area standing al prezzo simbolico di un euro. Per chi ha tra i 16 e i 18 anni è previsto uno sconto del 20% su tutte le varianti di biglietto.

I biglietti di tribuna sono disponibili per la domenica a partire da 149 euro e per il fine settimana (sabato e domenica) a partire da 175 euro. Tutte le opzioni sono disponibili sul sito mugellocircuit.com. La prevendita inizia oggi, 21 dicembre, su ticketone.it.

Il calendario del MotoGP 2024

10 marzo: Circuito di Losail*/Qatar

24 marzo: Portimão***/Portogallo

07 aprile: Termas de Río Hondo/Argentina

14 aprile: Circuito delle Americhe/USA

28 aprile: Jerez/Spagna

12 maggio: Le Mans/Francia

26 maggio: Catalunya/Spagna

02 giugno: Mugello/Italia

16 giugno: Circuito di Sokol**/Kazakistan

30 giugno: Assen/Paesi Bassi

07 luglio: Sachsenring/Germania

04 agosto: Silverstone/GB

18 agosto: Red Bull Ring/Austria

01 settembre: MotorLand Aragón/Spagna

08 settembre: Misano/Italia

22 settembre: Buddh International Circuit***/India

29 settembre: Mandalika/Indonesia

06 ottobre: Motegi/Giappone

20 ottobre: Phillip Island/Australia

27 ottobre: Buriram/Thailandia

03 novembre: Sepang/Malesia

17 novembre: Valencia/Spagna



* = gara notturna sotto i riflettori

** = pista non ancora omologata, contratto non finalizzato

*** = dipende dal nuovo contratto