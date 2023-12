GP de Mugello 2024: Ofertas no início da pré-venda

De 31 de maio a 2 de junho de 2024, os ases do MotoGP serão mais uma vez convidados para o "Autodromo Internazionale del Mugello", situado pitorescamente a cerca de 30 km a nordeste de Florença. Os recordes de velocidade são regularmente batidos nesta pista de alta velocidade. Este ano, Brad Binder atingiu uns impressionantes 366,1 km/h com a sua KTM.

Durante anos, o GP de Itália foi considerado um evento que atrai multidões. "Al Mugello non si dorme", em Mugello nunca se dorme, diziam orgulhosamente os fãs italianos. Depois das corridas-fantasma relacionadas com a pandemia e da retirada do nove vezes campeão do mundo Valentino Rossi, o número de espectadores caiu a pique em 2022, mas os organizadores conseguiram voltar a registar um resultado satisfatório em 2023, com 135 670 visitantes.

Quem quiser ver de perto o espetáculo em Itália pode comprar bilhetes com desconto a partir de sexta-feira, 21 de dezembro - a primeira fase de vendas antecipadas com as melhores ofertas decorrerá até 4 de fevereiro de 2024.

Por exemplo, um bilhete para uma sala em pé ("Prato 58", válido até às 18 horas do respetivo dia) custa atualmente 24 euros para sexta-feira e 42 euros para o Sprint Saturday. Um bilhete normal em pé ("Night & Day") para a corrida de domingo custa 72 euros. O bilhete de época para dois dias custa 98 euros, enquanto o bilhete de época para três dias, por 109 euros, vale a pena com acesso a partir de quinta-feira à noite.

Mugello também está a apostar nos jovens: acompanhados por um adulto, todas as crianças e jovens com menos de 15 anos têm acesso à zona de pé pelo preço simbólico de um euro. As pessoas com idades compreendidas entre os 16 e os 18 anos beneficiam de um desconto de 20 por cento em todas as variantes de bilhetes.

Os bilhetes de bancada estão disponíveis para domingo a partir de 149 euros e para o fim de semana (sábado e domingo) a partir de 175 euros. Todas as opções estão disponíveis em mugellocircuit.com. As vendas antecipadas começam hoje, 21 de dezembro, em ticketone.it.

O calendário do MotoGP de 2024

10 de março: Circuito de Losail*/Qatar

24 março: Portimão***/Portugal

07 abril: Termas de Río Hondo/Argentina

14 abril: Circuito das Américas/EUA

28 de abril: Jerez/Espanha

12 de maio: Le Mans/França

26 maio: Catalunha/Espanha

02 de junho: Mugello/Itália

16 de junho: Circuito de Sokol**/Kazaquistão

30 junho: Assen/Países Baixos

07 julho: Sachsenring/Alemanha

04 agosto: Silverstone/GB

18 de agosto: Red Bull Ring/Áustria

01 setembro: MotorLand Aragón/Espanha

08 setembro: Misano/Itália

22 de setembro: Circuito Internacional de Buddh***/Índia

29 de setembro: Mandalika/Indonésia

06 outubro: Motegi/Japão

20 de outubro: Phillip Island/Austrália

27 outubro: Buriram/Tailândia

03 novembro: Sepang/Malásia

17 de novembro: Valência/Espanha



* = corrida nocturna com iluminação

** = pista ainda não homologada, contrato não finalizado

*** = dependente de novo contrato