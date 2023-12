Jack Miller (KTM): "Hemos impresionado a unos cuantos"

Jack Miller cambió la Ducati de fábrica por la RC16 en el Red Bull KTM Factory Racing Team para la temporada 2023. En el final de temporada en Valencia, el australiano de 28 años podría haber hecho historia como el primer piloto con victorias en MotoGP con tres marcas diferentes (tras una victoria con Honda y tres con Ducati), pero se cayó cuando lideraba.

Miller y su compañero de equipo Brad Binder subieron al podio en dos ocasiones en las carreras al sprint y GP de la cuarta prueba de la temporada en Jerez, pero aparte de otra medalla al sprint en Sachsenring, el retornado de KTM no logró ningún resultado entre los tres primeros después de eso.

Al final, el 11º puesto en el Campeonato del Mundo no satisfizo a "JackAss", como explica en una entrevista con SPEEDWEEK.com.

Jack, empecemos con una pregunta muy sencilla. ¿Qué nota le pondrías a tu temporada 2023?

¿Del 1 al 10 o A, B, C...?

Del 1 al 10.

Vale, ¡un 5!

¿Por qué?

Porque queríamos más. Como piloto de carreras, siempre quieres más mientras no ganes todas las carreras. Hicimos algunas cosas bien, pero hay algunas áreas en las que me hubiera gustado hacerlo mejor.

¿Por qué no logró sus objetivos en esas áreas?

Porque me puse metas demasiado altas... Un cambio de fabricante, una moto diferente, además de que la competencia es tan fuerte... Muchos factores influyen, pero como corredor siempre te pones la meta más alta. En algunos aspectos estoy contento con lo que hemos conseguido. Creo que hemos impresionado a algunas personas, a veces incluso a mí mismo, en términos de cómo me he adaptado a la nueva moto, cómo hemos trabajado juntos con el nuevo equipo y los resultados que hemos logrado.

Si piensas en Jerez, por ejemplo, parece que te adaptaste al nuevo entorno y a la nueva moto con bastante rapidez.

Sí, si nos fijamos en Jerez, fue un fin de semana fantástico para todos nosotros, o en el primer Gran Premio en Portimão, cuando estuve en lo más alto de la tabla de tiempos en la primera sesión de entrenamientos con la nueva moto. También fui muy rápido en Texas, realmente sentí que podría haber luchado por la victoria con Alex [Rins] en esa carrera. Por desgracia, no pudo ser, me caí demasiado pronto.



Se produjeron algunos errores. Pensé que sería mejor de lo que acabó siendo, porque cometí errores o me caí. Por eso creo que un 5 es la puntuación correcta: ni demasiado poco, ni demasiado.

El hecho de que fueras competitivo desde el principio de la temporada significa que te sentiste cómodo de inmediato sobre la KTM?

La verdad es que no. Si nos fijamos en las pruebas, no me sentí cómodo en general. Estaba aprendiendo, estaba dando vueltas para entender la moto y lo que tenía que cambiar en mi estilo de pilotaje para que funcionara mejor con esta moto, y lo que tenía que cambiar en la moto para que se adaptara a mi estilo de pilotaje.



A veces ocurre en tu carrera que te subes a una moto y dices: '¡Es increíble! Con estas motos, hasta el último milímetro cuenta. Por eso, cuando cambias de marca, todo te resulta extraño, sobre todo si llevas cinco o seis años pilotando la misma moto.

¿Cómo ha conseguido lo que acaba de decir? Me refiero a Portimão y Texas.

Trabajando en invierno, esforzándonos al máximo e intentando entender cada vez mejor la moto y hacerla tuya. Lo conseguimos al principio y luego alcanzamos un techo en algunos aspectos.



Durante la temporada, el nivel aumenta continuamente. Cada piloto adquiere cada vez más confianza y se siente cada vez más cómodo. Cuantas más carreras haces y más tiempo pasas sobre la moto, más cómodo te sientes. Porque no tienes la oportunidad de pilotar estas motos fuera del calendario de carreras. Todo el mundo se ha vuelto cada vez más rápido a lo largo de la temporada. Yo mismo tengo la sensación de que las cosas han vuelto a avanzar en los últimos fines de semana, en realidad desde Japón.



La cuestión es simplemente ésta: Cuando todo es nuevo y estás intentando descubrir cosas nuevas y encontrar ese pequeño extra y un poco más de confianza, es duro.

¿Así que todavía estás en ese proceso?

Sí, definitivamente.