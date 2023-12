Jack Miller (KTM) : "Nous avons impressionné certains".

Jack Miller a troqué sa Ducati d'usine contre la RC16 du Red Bull KTM Factory Racing Team pour la saison 2023. Lors de la finale de la saison à Valence, l'Australien de 28 ans aurait pu entrer dans l'histoire en devenant le premier pilote à remporter des victoires en MotoGP sur trois marques différentes (après une victoire sur Honda et trois sur Ducati), mais il a chuté alors qu'il était en tête.

Dès la quatrième étape de la saison, Miller est monté deux fois sur le podium à Jerez avec son coéquipier Brad Binder en sprint et en GP, mais à l'exception d'une nouvelle médaille en sprint au Sachsenring, aucun résultat dans le top 3 n'a été obtenu par la suite par le revenant de KTM.

La 11e place au championnat du monde n'a finalement pas satisfait "JackAss", comme il le raconte dans une interview avec SPEEDWEEK.com.

Jack, commençons par une question très simple. Quelle note donnes-tu à ta saison 2023 ?

De 1 à 10 ou A, B, C... ?

De 1 à 10.

D'accord, un 5 !

Pourquoi ?

Parce que nous voulions plus. En tant que pilote de course, tu en veux toujours plus, tant que tu ne gagnes pas toutes les courses. Nous avons bien fait certaines choses, mais il y a des domaines dans lesquels j'aurais aimé faire mieux.

Pourquoi n'as-tu pas atteint tes objectifs dans ces domaines ?

Parce que j'ai placé mes objectifs trop haut... Un changement de constructeur, une autre moto, en plus la concurrence qui est si forte - beaucoup de facteurs jouent un rôle, mais en tant que pilote de course, on se fixe toujours l'objectif le plus élevé. Dans certains domaines, je suis satisfait de ce que nous avons réalisé. Je pense que nous avons réussi à impressionner certaines personnes, parfois même moi-même, en ce qui concerne la manière dont j'ai pu m'adapter à la nouvelle moto, la manière dont nous avons travaillé ensemble avec la nouvelle équipe et les résultats que nous avons obtenus.

Si l'on pense par exemple à Jerez, on a l'impression que tu t'es adapté assez rapidement au nouvel environnement et à la nouvelle moto.

Oui, si l'on se réfère à Jerez, ce fut un week-end fantastique pour nous tous, ou encore au premier Grand Prix à Portimão, où j'étais en tête de la feuille de temps lors de la première séance d'entraînement sur la nouvelle moto. Au Texas aussi, j'étais extrêmement rapide, j'avais vraiment l'impression que j'aurais pu me battre pour la victoire avec Alex [Rins] dans cette course. Malheureusement, cela n'a pas été le cas, j'ai chuté trop tôt.



Il y a donc eu quelques erreurs. Je pensais que ce serait mieux que ce qui s'est finalement passé, car j'ai fait des erreurs ou j'ai chuté. C'est pourquoi j'ai le sentiment qu'un 5 est la bonne note - ni trop peu, ni trop.

Le fait que tu aies été compétitif dès le début de la saison signifie que tu t'es tout de suite senti à l'aise sur la KTM ?

Pas vraiment. Si l'on regarde les essais, je ne me sentais pas encore à l'aise dans l'ensemble. J'ai appris, j'ai fait des tours pour comprendre la moto et ce que je devais changer dans mon style de pilotage pour qu'il fonctionne le mieux possible avec cette moto - et ce que je devais faire changer sur la moto pour qu'elle corresponde le mieux possible à mon style de pilotage.



Parfois, au cours de ta carrière, il t'arrive de monter sur une moto et de dire : "C'est incroyable", mais cela n'arrive pas souvent. Sur ces motos, tout se joue au dernier millimètre. Donc, quand tu changes de marque, tout te semble étranger, surtout si tu as piloté la même moto pendant cinq ou six ans.

Alors comment as-tu réussi à faire ce que tu viens d'évoquer ? Je parle de Portimão et du Texas.

En travaillant, en travaillant en hiver, en faisant tous les efforts et en essayant de comprendre toujours mieux la moto et de la faire tienne. Nous y sommes parvenus tôt et nous avons alors atteint un plafond d'une certaine manière.



Au cours de la saison, le niveau augmente continuellement. Chaque pilote acquiert de plus en plus de confiance et se sent de plus en plus à l'aise. Plus tu participes à des courses et plus tu passes de temps sur la moto, plus tu te sens à l'aise. Car en dehors du calendrier des courses, on n'a pas la possibilité de piloter ces motos. Tout le monde est devenu de plus en plus rapide au cours de la saison. Personnellement, j'ai l'impression que les choses se sont améliorées ces derniers week-ends, en fait depuis le Japon.



Le fait est que : Quand tout est nouveau et que tu essaies de découvrir de nouvelles choses et de trouver ce petit plus et un peu de confiance supplémentaire, c'est dur.

Tu es donc toujours dans ce processus ?

Oui, sans aucun doute.