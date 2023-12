Jack Miller (KTM): "Abbiamo fatto colpo su alcuni".

La sua prima stagione come pilota ufficiale Red Bull KTM nel Campionato del Mondo MotoGP è stata difficile per Jack Miller, nonostante un buon inizio con l'11° posto nel Campionato del Mondo. "Volevamo di più", sottolinea nell'intervista.

Jack Miller ha sostituito la Ducati ufficiale con la RC16 nel Red Bull KTM Factory Racing Team per la stagione 2023. Nel finale di stagione a Valencia, il 28enne australiano avrebbe potuto entrare nella storia come primo pilota con vittorie in MotoGP con tre marchi diversi (dopo una vittoria con Honda e tre con Ducati), ma è caduto mentre era in testa.

Miller e il compagno di squadra Brad Binder sono saliti due volte sul podio nelle gare sprint e GP del quarto round della stagione a Jerez, ma a parte un'altra medaglia in volata al Sachsenring, il rientrante della KTM non ha ottenuto alcun risultato tra i primi tre.

Alla fine, l'11° posto nel Campionato del Mondo non ha soddisfatto "JackAss", come spiega in un'intervista a SPEEDWEEK.com.

Jack, iniziamo con una domanda molto semplice. Che voto daresti alla tua stagione 2023?

Da 1 a 10 o A, B, C...?

Da 1 a 10.

Ok, un 5!

Perché?

Perché volevamo di più. Come pilota, vuoi sempre di più, anche se non vinci tutte le gare. Abbiamo fatto bene alcune cose, ma ci sono alcune aree in cui avrei voluto fare meglio.

Perché non ha raggiunto i suoi obiettivi in queste aree?

Perché mi ero prefissato obiettivi troppo alti... Un cambio di produttore, una moto diversa, e poi la concorrenza è così forte: molti fattori giocano un ruolo, ma come corridore ti poni sempre l'obiettivo più alto. In alcuni settori sono soddisfatto dei risultati ottenuti. Penso che abbiamo impressionato alcune persone, a volte anche me stesso, per come mi sono adattato alla nuova moto, per come abbiamo lavorato insieme alla nuova squadra e per i risultati che abbiamo ottenuto.

Se si pensa a Jerez, per esempio, sembra che tu abbia preso confidenza con il nuovo ambiente e la nuova moto molto rapidamente.

Sì, se ripensiamo a Jerez, che è stato un weekend fantastico per tutti noi, o al primo Gran Premio di Portimão, quando sono stato in cima alla classifica dei tempi nella prima sessione di prove con la nuova moto. Sono stato estremamente veloce anche in Texas, sentivo che avrei potuto lottare per la vittoria in quella gara con Alex [Rins]. Purtroppo non è stato così, sono caduto troppo presto.



Sono stati commessi alcuni errori. Pensavo che sarebbe andata meglio di come è andata alla fine, perché ho commesso degli errori o sono caduto. Per questo ritengo che un 5 sia il punteggio giusto: né troppo poco, né troppo.

Il fatto che tu sia stato competitivo fin dall'inizio della stagione significa che ti sei sentito subito a tuo agio sulla KTM?

Non proprio. Se si considerano i giri di prova, non mi sono sentito a mio agio in generale. Stavo imparando, facevo giri per capire la moto e cosa dovevo cambiare nel mio stile di guida per farlo funzionare al meglio con questa moto - e cosa dovevo cambiare sulla moto per renderla adatta al mio stile di guida.



A volte nella tua carriera ti capita di salire su una moto e dire: "È incredibile! Con queste moto, ogni singolo millimetro conta. Quindi, quando si cambia marca, tutto sembra strano, soprattutto se si guida la stessa moto da cinque o sei anni.

Come ha fatto a gestire quello che ha appena detto? Mi riferisco a Portimão e al Texas.

Lavorando in inverno, facendo ogni sforzo e cercando di capire sempre meglio la moto e di renderla tua. Ci siamo riusciti all'inizio, poi abbiamo raggiunto un limite per alcuni aspetti.



Durante la stagione, il livello aumenta continuamente. Ogni pilota acquisisce sempre più fiducia e si sente sempre più a suo agio. Più gare si fanno e più tempo si passa sulla moto, più ci si sente a proprio agio. Perché non si ha l'opportunità di guidare queste moto al di fuori del calendario delle gare. Tutti sono diventati sempre più veloci nel corso della stagione. Io stesso ho la sensazione che le cose siano andate avanti negli ultimi fine settimana, in realtà dal Giappone.



Il punto è semplicemente questo: Quando tutto è nuovo e si cerca di scoprire nuove cose e di trovare quel piccolo extra e un po' di fiducia in più, è difficile.

Quindi è ancora in corso questo processo?

Sì, decisamente.