Jack Miller (KTM): "Impressionámos alguns"

A sua primeira época como piloto de fábrica da Red Bull KTM no Campeonato do Mundo de MotoGP foi mista para Jack Miller, apesar de um bom início com o 11º lugar no Campeonato do Mundo. "Queríamos mais", sublinha na entrevista.

Jack Miller trocou a Ducati de fábrica pela RC16 na Red Bull KTM Factory Racing Team para a época de 2023. No final da época em Valência, o australiano de 28 anos poderia ter feito história como o primeiro piloto com vitórias no MotoGP em três marcas diferentes (depois de uma vitória na Honda e três na Ducati), mas caiu quando liderava.

Miller e o seu companheiro de equipa Brad Binder terminaram no pódio duas vezes nas corridas de sprint e GP na quarta ronda da época em Jerez, mas para além de outra medalha de sprint em Sachsenring, o regressado da KTM não conseguiu qualquer resultado nos três primeiros lugares depois disso.

No final, o 11º lugar no Campeonato do Mundo não satisfez o "JackAss", como explica numa entrevista ao SPEEDWEEK.com.

Jack, vamos começar com uma pergunta muito simples. Que nota darias à tua época de 2023?

De 1 a 10 ou A, B, C...?

De 1 a 10.

Está bem, um 5!

Porquê?

Porque queríamos mais. Como piloto de corridas, quer-se sempre mais, desde que não se ganhe todas as corridas. Fizemos algumas coisas bem, mas há algumas áreas em que eu gostaria de ter feito melhor.

Por que não atingiu os seus objectivos nessas áreas?

Porque estabeleci objectivos demasiado elevados... Uma mudança de fabricante, uma moto diferente, mais a concorrência tão forte - muitos factores desempenham um papel importante, mas como piloto estabelecemos sempre o objetivo mais elevado. Nalgumas áreas estou satisfeito com o que alcançámos. Penso que impressionámos algumas pessoas, por vezes até eu próprio, em termos da forma como me adaptei à nova moto, como trabalhámos em conjunto com a nova equipa e os resultados que alcançámos.

Se pensarmos em Jerez, por exemplo, parece que se adaptou muito rapidamente ao novo ambiente e à nova mota.

Sim, se pensarmos em Jerez, foi um fim de semana fantástico para todos nós, ou no primeiro Grande Prémio em Portimão, quando fiquei no topo da tabela de tempos na primeira sessão de treinos com a nova moto. Também fui extremamente rápido no Texas, senti mesmo que podia ter lutado pela vitória com o Alex [Rins] nessa corrida. Infelizmente, não foi assim, caí demasiado cedo.



Por isso, aconteceram alguns erros. Pensei que ia ser melhor do que acabou por ser, porque cometi erros ou caí. É por isso que acho que um 5 é a pontuação correcta - nem muito pouco, nem muito.

O facto de ter sido competitivo desde o início da época significa que se sentiu imediatamente confortável com a KTM?

Nem por isso. Se olharmos para os testes, não me senti confortável no geral. Estava a aprender, estava a fazer voltas para compreender a moto e o que precisava de mudar no meu estilo de condução para que funcionasse melhor com esta moto - e o que precisava de mudar na moto para que se adequasse ao meu estilo de condução.



Por vezes, acontece na nossa carreira subirmos para uma mota e dizermos: "É incrível! Com estas motas, todos os milímetros contam. Por isso, quando mudamos de marca, tudo parece estranho, especialmente quando andamos com a mesma mota há cinco ou seis anos.

Como é que conseguiu fazer o que acabou de dizer? Estou a falar de Portimão e do Texas.

Trabalhando no inverno, fazendo todos os esforços e tentando compreender cada vez melhor a mota e torná-la sua. Conseguimos fazer isso no início e depois atingimos um limite máximo em alguns aspectos.



Durante a época, o nível aumenta continuamente. Cada piloto ganha cada vez mais confiança e sente-se cada vez mais confortável. Quanto mais corridas fizermos e quanto mais tempo passarmos com a mota, mais confortáveis nos sentimos. Porque não se tem a oportunidade de andar com estas motos fora do calendário de corridas. Todos ficaram cada vez mais rápidos ao longo da época. Eu próprio tenho a sensação de que as coisas estão a avançar novamente nos últimos fins-de-semana, na verdade desde o Japão.



A questão é simplesmente esta: Quando tudo é novo e estamos a tentar descobrir coisas novas e encontrar aquele extra e um pouco mais de confiança, é difícil.

Então ainda estás nesse processo?

Sim, sem dúvida.