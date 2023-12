Ducati : Grassilli succède à Ciabatti au poste de directeur sportif

Le projet motocross de Ducati continue à prendre forme, pour lequel, après l'engagement du neuf fois champion du monde Tony Cairoli en tant que testeur et ambassadeur, un département off-road a été créé au sein de Ducati Corse pour s'occuper de l'organisation et de la gestion du programme sportif qui, après avoir débuté dans le championnat italien de 450 cm3 en 2024, prévoit également la participation au championnat du monde MXGP à partir de la saison 2025.

Paolo Ciabatti, directeur sportif de Ducati Corse de 2013 à 2023, assume dès à présent le poste de directeur général de Ducati Corse Off-Road. Dans ce rôle, il rapportera directement à Claudio Domenicali, CEO de Ducati Motor Holding.

De plus, Ciabatti continuera à coordonner les activités sportives de Ducati dans les principales séries nationales de Superbike et de Supersport (MotoAmerica, British Superbike, All Japan Superbike, Australian Superbike et CIV).

Son successeur au poste de directeur sportif de Ducati Corse sera Mauro Grassilli, déjà responsable du marketing et des sponsors, et qui sera désormais directeur des sports, du marketing et de la communication au sein du département course de Ducati, responsable du championnat du monde MotoGP et Superbike. Grassilli rapportera à Gigi Dall'Igna, directeur général de Ducati Corse.