Ducati: Grassilli succede a Ciabatti come Direttore Sportivo

Ducati Corse si sta parzialmente riorganizzando: Giovedì è stato confermato che Paolo Ciabatti lascerà la MotoGP per dirigere il nuovo reparto off-road. Mauro Grassilli assumerà la carica di Direttore Sportivo.

Il progetto motocross di Ducati continua a prendere forma e, dopo la nomina del nove volte campione del mondo Tony Cairoli come tester e ambasciatore, è stato creato all'interno di Ducati Corse a Borgo Panigale un reparto dedicato al fuoristrada che si occuperà dell'organizzazione e della gestione del programma sportivo che , dopo il debutto nel Campionato Italiano 450cc nel 2024, vedrà anche la partecipazione al Campionato Mondiale MXGP a partire dalla stagione 2025.

Paolo Ciabatti, Direttore Sportivo di Ducati Corse dal 2013 al 2023, assumerà con effetto immediato la carica di Direttore Generale di Ducati Corse Off-Road, ruolo in cui riporterà direttamente a Claudio Domenicali, Amministratore Delegato di Ducati Motor Holding.

Inoltre, Ciabatti continuerà a coordinare le attività sportive di Ducati nelle principali serie nazionali Superbike e Supersport (MotoAmerica, British Superbike, All Japan Superbike, Australian Superbike e CIV).

Il suo successore come Direttore Sportivo di Ducati Corse sarà Mauro Grassilli, in precedenza responsabile del marketing e delle sponsorizzazioni, e in futuro Direttore Sport, Marketing e Comunicazione del reparto corse Ducati, responsabile dei campionati mondiali MotoGP e Superbike. Grassilli riporterà a Gigi Dall'Igna, Direttore Generale di Ducati Corse.