Ducati: Grassilli sucede a Ciabatti como Diretor Desportivo

O projeto de motocross da Ducati continua a tomar forma e, após a nomeação do nove vezes campeão do mundo Tony Cairoli como testador e embaixador, foi agora criado um departamento off-road dedicado dentro da Ducati Corse em Borgo Panigale para cuidar da organização e gestão do programa desportivo, que, após a sua estreia no Campeonato Italiano de 450cc em 2024, também terá participação no Campeonato Mundial MXGP a partir da temporada de 2025.

Paolo Ciabatti, Diretor Desportivo da Ducati Corse de 2013 a 2023, assumirá o cargo de Diretor Geral da Ducati Corse Off-Road com efeito imediato, função na qual se reportará diretamente a Claudio Domenicali, CEO da Ducati Motor Holding.

Além disso, Ciabatti vai continuar a coordenar as actividades desportivas da Ducati nas principais séries nacionais de Superbike e Supersport (MotoAmerica, British Superbike, All Japan Superbike, Australian Superbike e CIV).

O seu sucessor como Diretor Desportivo da Ducati Corse será Mauro Grassilli, anteriormente responsável pelo marketing e patrocínios e, no futuro, Diretor de Desporto, Marketing e Comunicações no departamento de corridas da Ducati, que é responsável pelos Campeonatos do Mundo de MotoGP e Superbike. Grassilli irá reportar a Gigi Dall'Igna, Diretor Geral da Ducati Corse.