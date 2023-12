Miguel Oliveira (Aprilia): Esperando las motos de 2024

Miguel Oliveira terminó la temporada 2022 de MotoGP con Red Bull KTM en décima posición y ganó las carreras del Campeonato del Mundo en Mandalika (Indonesia) y Buriram (Tailandia) el año pasado. La temporada pasada terminó 16º en el Campeonato del Mundo con la Aprilia RS-GP22 del Crypto Data RNF después de tres lesiones (Portimão, Jerez y Doha). El piloto portugués tuvo que perderse de nuevo los Grandes Premios de Doha y Valencia porque sufrió una fractura de omóplato en el circuito catarí de Lusail. Ahora, el padre de dos hijos está haciendo todo lo posible para llegar en forma al test de Sepang, en febrero. "La recuperación va según lo previsto", dijo Oliveira.

"Es un panorama interesante si se hace el esfuerzo de mirar la temporada 2023 desde las pruebas invernales hasta la final", dice el padre y mánager Paulo Oliveira. "La temporada empezó con una lesión en el GP de Portugal. Se puede decir que ese accidente fue muy mala suerte. Luego Miguel volvió con fuerza en Texas con un 5º puesto, pero después se estrelló en la carrera de Jerez en la segunda curva. Ese accidente cambió toda la temporada. Miguel se perdió Le Mans, necesitó las carreras de Mugello, Sachsenring y Assen para recuperarse, porque queríamos evitar una operación. Una operación habría supuesto un parón de seis a ocho meses. Por eso preferimos disputar los tres Grandes Premios en junio

sabiendo que tendríamos que aceptar malos resultados".

"Por desgracia, tuvimos un accidente en la carrera de Mugello. También tuvimos un accidente en los entrenamientos de Alemania. Al menos conseguimos el 10º puesto en la carrera alemana del Campeonato del Mundo", recuerda Oliveira. "En Assen, Miguel se vio obligado a retirarse por problemas con la moto. No había pasado mucho tiempo encima de la moto al principio de la temporada y todavía no conocía bien a su equipo técnico. El equipo no sabía lo que podía hacer como piloto. Estas son las razones por las que los resultados a menudo dejaban mucho que desear. Además, las huellas del uso iban apareciendo poco a poco en nuestro material 2022. Mi opinión personal: las motos perdieron rendimiento como resultado".

Además: Miguel Oliveira se sintió como mucho al 80% en forma el fin de semana de Silverstone (del 4 al 6 de agosto). A pesar de ello, luchó por un sólido cuarto puesto en la carrera, superando incluso al piloto oficial de Aprilia Maverick Viñales (5º), mientras que Aleix Espargaró se proclamó vencedor. Oliveira demostró hábilmente sus habilidades sobre la pista inicialmente mojada, pero perdió la batalla por el tercer puesto ante su compañero de equipo del año pasado Brad Binder (Red Bull KTM) en la meta.

El nuevo propietario del equipo Trackhouse-Aprilia, Justin Marks, admitió en una entrevista con SPEEDWEEK.com que hizo todo lo posible para conseguir material para 2024 para su dúo de pilotos con Raúl Fernández y Miguel Oliveira.

"Estuve en el GP de Valencia en noviembre y presioné para que tuviéramos motos de fábrica 2024 el año que viene", subrayó Paulo Oliveira. "Massimo Rivola es la persona responsable de esta petición. El equipo tiene la oportunidad de conseguir la RS-GP24".

Eso sí, habrá que pagar tasas de leasing más elevadas que por las motos usadas de Noale.

Junto a Aleix Espargaró, el departamento técnico de Aprilia también es partidario de equipar al nuevo equipo cliente con motos 2024. "Así podremos comparar más datos. Y desarrollar más rápido", comentó Aleix Espargaró.

Clasificación final del Campeonato del Mundo de MotoGP tras 39 carreras:

1. Bagnaia, 467 puntos. 2. Martin, 428. 3. Bezzecchi, 329. 4. Binder, 293. 5. Zarco, 225. 6. Aleix Espargaró, 206. 7. Viñales, 204. 8. Marini, 201. 9. Alex Márquez, 177. 10. Quartararo, 172. 11. Miller, 163. 12. Di Giannantonio, 151. 13. Morbidelli, 102. 14. Marc Márquez, 96. 15. Bastianini, 84. 16. Olive, 85. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato de Constructores:

1. Ducati, 700 puntos. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.

Campeonato del Mundo por Equipos:

1. Prima Pramac Racing, 653 puntos. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456. 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.