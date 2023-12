Miguel Oliveira (Aprilia) : L'espoir des motos de 2024

Miguel Oliveira a terminé la saison MotoGP 2022 à la dixième place chez Red Bull KTM et a remporté l'année précédente les manches du championnat du monde à Mandalika (Indonésie) et Buriram (Thaïlande). La saison dernière, il n'a pas pu faire mieux que 16e au championnat du monde sur la Crypto-Data-RNF-Aprilia RS-GP22 après trois blessures (Portimão, Jerez et Doha). Le Portugais a de nouveau dû renoncer aux Grand Prix de Doha et de Valence en raison d'une fracture de l'omoplate sur le circuit de Lusail au Qatar. Le père de deux enfants fait désormais tout son possible pour être en forme pour les tests de Sepang en février. "La récupération se déroule comme prévu", a décrit Oliveira.

"Il y a une image intéressante si l'on se donne la peine de regarder la saison 2023, des essais hivernaux à la finale", a déclaré le papa et manager Paulo Oliveira. "La saison a commencé au GP du Portugal avec une blessure. On peut dire que cet accident était vraiment de la malchance. Ensuite, Miguel est revenu en force au Texas avec une cinquième place, mais il a ensuite chuté en course à Jerez, dans le deuxième virage. Ce crash a changé toute la saison. Car Miguel a manqué Le Mans, puis il lui a fallu les courses du Mugello, du Sachsenring et d'Assen pour se rétablir, car nous voulions éviter une opération. En effet, une opération aurait entraîné une pause de six à huit mois. C'est pourquoi nous avons préféré disputer les trois Grand Prix en juin.

de disputer le MotoGP, tout en sachant que nous allions devoir accepter de mauvais résultats".

"Malheureusement, une chute s'est produite en course au Mugello. En Allemagne aussi, nous avons eu un crash lors des essais. Nous avons tout de même réussi à nous classer 10e lors de la course allemande du championnat du monde", a déclaré Oliveira en revenant sur le passé. "A Assen, Miguel a été contraint d'abandonner en raison de problèmes avec sa moto. En milieu de saison, il n'avait pas encore passé beaucoup de temps sur la moto et n'avait pas encore vraiment appris à connaître son équipe technique. L'équipe ne savait pas ce qu'il apportait en tant que pilote. C'est la raison pour laquelle les résultats laissaient souvent à désirer. De plus, notre matériel de 2022 commençait à montrer des signes d'usure. Mon avis personnel : les motos ont donc perdu en puissance".

A cela s'ajoutait : Miguel Oliveira ne s'est senti qu'à 80% de sa forme lors du week-end de Silverstone (du 4 au 6 août). Malgré cela, il a obtenu une solide quatrième place en course, battant même le pilote officiel Aprilia Maverick Viñales (5e), tandis qu'Aleix Espargaró sortait vainqueur de la course. Oliveira a habilement fait valoir ses capacités sur piste mouillée au début, mais a perdu la bataille pour la troisième place à l'arrivée face à son coéquipier de l'an dernier, Brad Binder (Red Bull KTM).

Le nouveau propriétaire de l'équipe Trackhouse-Aprilia, Justin Marks, a reconnu dans une interview accordée à SPEEDWEEK.com qu'il avait tout mis en œuvre pour obtenir du matériel 2024 pour son duo de pilotes composé de Raúl Fernández et Miguel Oliveira.

"J'étais au GP de Valence en novembre et j'ai fait pression pour que nous ayons des machines d'usine 2024 l'année prochaine", souligne Paulo Oliveira. "Massimo Rivola est le responsable de cette demande. L'équipe a la possibilité d'obtenir la RS-GP24".

Mais il faudra bien sûr payer des frais de leasing plus élevés que pour les machines d'occasion de Noale.

Outre Aleix Espargaró, le département technique d'Aprilia plaide également pour que le nouveau team client soit équipé de motos 2024. "Nous pourrons ainsi comparer plus de données. Et développer plus rapidement", a fait remarquer Aleix Espargaró.

Classement final du championnat du monde MotoGP après 39 courses :

1. Bagnaia, 467 points. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 700 points. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 653 points. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.