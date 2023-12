Miguel Oliveira (Aprilia): Speriamo nelle moto del 2024

Miguel Oliveira ha concluso la stagione 2022 del MotoGP con la Red Bull KTM al decimo posto e l'anno scorso ha vinto le gare del Campionato del Mondo a Mandalika (Indonesia) e Buriram (Thailandia). La scorsa stagione, in sella alla Crypto Data RNF Aprilia RS-GP22, si è classificato 16° nel Campionato del Mondo dopo tre infortuni (Portimão, Jerez e Doha). Il pilota portoghese ha dovuto saltare nuovamente i Gran Premi di Doha e Valencia a causa della frattura della scapola subita sul circuito di Lusail in Qatar. Il padre di due figli sta ora facendo tutto il possibile per essere in forma per i test di Sepang di febbraio. "Il recupero sta procedendo secondo i piani", ha dichiarato Oliveira.

"È un quadro interessante se si fa lo sforzo di guardare alla stagione 2023 dai test invernali al finale", dice il padre e manager Paulo Oliveira. "La stagione è iniziata con un infortunio al GP del Portogallo. Si può dire che quell'incidente sia stato davvero sfortunato. Poi Miguel è tornato forte in Texas con un 5° posto, ma poi è caduto in gara a Jerez alla seconda curva. Quell'incidente ha cambiato l'intera stagione. Miguel ha saltato Le Mans, poi ha avuto bisogno delle gare al Mugello, al Sachsenring e ad Assen per recuperare, perché volevamo evitare un'operazione. Un'operazione avrebbe comportato un'interruzione di sei-otto mesi. Ecco perché abbiamo preferito disputare i tre Gran Premi di giugno

sapendo che avremmo dovuto accettare risultati mediocri".

"Purtroppo abbiamo avuto un incidente in gara al Mugello. Abbiamo avuto un incidente anche nelle prove in Germania. Almeno siamo riusciti a ottenere il 10° posto nella gara tedesca del Campionato del Mondo", ha dichiarato Oliveira. "Ad Assen, Miguel è stato costretto al ritiro per problemi alla moto. All'inizio della stagione non aveva trascorso molto tempo sulla moto e non aveva ancora preso confidenza con il suo staff tecnico. La squadra non sapeva cosa potesse fare come pilota. Questi sono i motivi per cui i risultati lasciavano spesso a desiderare. Inoltre, le tracce dell'uso stavano lentamente comparendo sul nostro materiale 2022. La mia opinione personale è che le moto hanno perso prestazioni".

A questo si aggiunge il fatto che Miguel Oliveira si è sentito in forma al massimo all'80% durante il weekend di Silverstone (dal 4 al 6 agosto). Nonostante ciò, ha lottato per un ottimo quarto posto in gara, battendo persino il pilota ufficiale Aprilia Maverick Viñales (5°), mentre Aleix Espargaró è risultato vincitore. Oliveira ha dimostrato abilmente le sue capacità sulla pista inizialmente bagnata, ma ha perso la battaglia per il terzo posto con il compagno di squadra dello scorso anno Brad Binder (Red Bull KTM) al traguardo.

Il nuovo proprietario del team Trackhouse-Aprilia, Justin Marks, ha ammesso in un'intervista a SPEEDWEEK.com di aver fatto tutto il possibile per ottenere materiale per il 2024 per la sua coppia di piloti con Raúl Fernández e Miguel Oliveira.

"Ero presente al GP di Valencia a novembre e ho fatto pressioni per ottenere le moto ufficiali 2024 l'anno prossimo", ha sottolineato Paulo Oliveira. "Massimo Rivola è il responsabile di questa richiesta. Il team ha la possibilità di ottenere la RS-GP24".

Ma ovviamente si dovranno pagare canoni di leasing più alti rispetto alle moto usate di Noale.

Oltre ad Aleix Espargaró, anche il reparto tecnico di Aprilia è favorevole a dotare il nuovo team clienti di moto 2024. "Così potremo confrontare più dati. E sviluppare più velocemente", ha commentato Aleix Espargaró.

Classifica finale del Campionato del Mondo MotoGP dopo 39 gare:

1° Bagnaia, 467 punti. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato costruttori:

1. Ducati, 700 punti. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.

Campionato mondiale a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 653 punti. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456. 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.