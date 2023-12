Miguel Oliveira (Aprilia): À espera das motas de 2024

Miguel Oliveira caiu do 10º para o 16º lugar no Campeonato de Pilotos depois de mudar da KTM para a Aprilia.

Miguel Oliveira terminou a época de MotoGP de 2022 com a Red Bull KTM em décimo lugar e venceu as corridas do Campeonato do Mundo em Mandalika (Indonésia) e Buriram (Tailândia) no ano passado. Na época passada, terminou em 16º lugar no Campeonato do Mundo com a Crypto Data RNF Aprilia RS-GP22, depois de três lesões (Portimão, Jerez e Doha). O piloto português teve de falhar novamente os Grandes Prémios de Doha e Valência porque sofreu uma fratura da omoplata no Circuito de Lusail, no Qatar. O pai de dois filhos está agora a fazer tudo o que pode para estar em forma para o teste de Sepang em fevereiro. "A recuperação está a correr de acordo com o plano", disse Oliveira.

"É um quadro interessante se fizermos um esforço para olhar para a época de 2023 desde os testes de inverno até à final", diz o pai e empresário Paulo Oliveira. "A época começou com uma lesão no GP de Portugal. Pode dizer-se que esse acidente foi mesmo um azar. Depois, o Miguel regressou em força no Texas com um 5º lugar, mas a seguir teve um acidente na corrida de Jerez na segunda curva. Esse acidente mudou toda a época. O Miguel falhou Le Mans, depois precisou das corridas em Mugello, no Sachsenring e em Assen para recuperar, porque queríamos evitar uma operação. Uma operação teria implicado uma paragem de seis a oito meses. Foi por isso que preferimos disputar os três Grandes Prémios em junho

sabendo que teríamos de aceitar maus resultados".

"Infelizmente, tivemos um acidente na corrida em Mugello. Também tivemos um acidente nos treinos na Alemanha. Pelo menos conseguimos o 10º lugar na corrida alemã do Campeonato do Mundo", recorda Oliveira. "Em Assen, o Miguel foi obrigado a abandonar devido a problemas com a mota. Não tinha passado muito tempo com a moto no início da época e ainda não conhecia bem a equipa técnica. A equipa não sabia o que ele podia fazer como piloto. É por estas razões que os resultados deixam muitas vezes a desejar. Além disso, os vestígios de utilização foram aparecendo lentamente no nosso material de 2022. A minha opinião pessoal: as bicicletas perderam desempenho em consequência disso".

Para além disso: Miguel Oliveira sentiu-se, no máximo, 80 por cento em forma no fim de semana de Silverstone (4 a 6 de agosto). Apesar disso, lutou por um forte quarto lugar na corrida, batendo mesmo o piloto da Aprilia Maverick Viñales (5º), enquanto Aleix Espargaró saiu vencedor. Oliveira demonstrou as suas capacidades na pista inicialmente molhada, mas perdeu a batalha pelo terceiro lugar para o companheiro de equipa do ano passado, Brad Binder (Red Bull KTM), no final.

O novo proprietário da equipa Trackhouse-Aprilia, Justin Marks, admitiu numa entrevista ao SPEEDWEEK.com que fez tudo o que podia para conseguir material para 2024 para a sua dupla de pilotos com Raúl Fernández e Miguel Oliveira.

"Estive no GP de Valência em novembro e fiz pressão para que tivéssemos motos de fábrica 2024 no próximo ano", sublinhou Paulo Oliveira. "Massimo Rivola é a pessoa responsável por este pedido. A equipa tem a oportunidade de ter a RS-GP24."

Mas é claro que as taxas de leasing têm de ser mais elevadas do que as das motos usadas da Noale.

Juntamente com Aleix Espargaró, o departamento técnico da Aprilia também é a favor de equipar a nova equipa cliente com motos de 2024. "Assim podemos comparar mais dados. E desenvolvermo-nos mais rapidamente", comentou Aleix Espargaró.

Classificação final do Campeonato do Mundo de MotoGP após 39 corridas:

1º Bagnaia, 467 pontos. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 700 pontos. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 653 pontos. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456. 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.