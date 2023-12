Andrea Dovizioso vive su sueño después de MotoGP

La pista de motocross de Faenza se utilizó por primera vez para una carrera del campeonato del mundo en 1979. El pelotón de MXGP visitó por última vez la pista conocida como "Monte Coralli" en 2020, cuando acogió un triple evento con victorias para Jeffrey Herlings, Jorge Prado y Tony Cairoli.

Tras el final de su carrera en MotoGP, Andrea Dovizioso se propuso revitalizar la zona de Faenza MX como lugar de descanso tanto para profesionales como para aficionados y sus familias. El circuito está situado a unos 50 kilómetros al sureste de Bolonia, muy cerca de Forlì, la ciudad natal de "Dovi".

Como piloto del WithU Yamaha RNF, Dovizioso anunció su retirada durante una decepcionante temporada 2022 y se despidió de su afición en su GP de casa, en Misano.

El italiano, ahora de 37 años, ganó el Campeonato del Mundo de 125cc en 2004, pero será recordado sobre todo por haber sido tres veces subcampeón detrás de Marc Márquez en la categoría de MotoGP de 2017 a 2019. Este año, el icono de Ducati entró en el Salón de la Fama de MotoGP como leyenda oficial en el GP de Mugello. Por aquel entonces, ya estaba trabajando en hacer realidad su sueño off-road.

Andrea, una vez me dijiste que habrías preferido hacer carrera en el motocross antes que convertirte en piloto de MotoGP. ¿Por qué es ese tu sueño?

Creo que siempre queremos lo que no tenemos. Me convertí en piloto de carreras y afortunadamente obtuve buenos resultados y tuve una buena carrera. Pero siempre he corrido en motocross y empecé como piloto de motocross. En los últimos 15 años, mi pasión por el motocross ha ido creciendo cada vez más. Empecé a seguir las carreras y el campeonato del mundo, pasé tiempo con pilotos profesionales y me encanta este mundo. Es un mundo en el que es bastante difícil conseguir resultados y lidiar con las lesiones. Pero era agradable pasar tiempo en el paddock sin estrés, como hace muchos años, cuando corría en pocket bikes.

Ahora eres un hombre de negocios. ¿Cómo se siente?

Hombre de negocios suena un poco extraño. Yo no lo diría así. Pero no es fácil gestionar todo el proyecto. Como siempre con un proyecto así, te encuentras con un montón de cosas en las que nunca habías pensado. Pero me alegro de tener esta oportunidad. Además, Faenza está bastante cerca de mi casa, lo cual era importante para mí. Quería vivir este sueño, no sólo tenerlo.



De momento, puede que esté pasando demasiado tiempo aquí en el parque - e invirtiendo demasiado dinero - pero ese era mi plan. El contrato dice que puedo gestionar este lugar durante los próximos 20 años. Por un lado, eso es bueno, porque algunas cosas llevan su tiempo. Por otro, será muy difícil hacerlo como lo he venido haciendo en los últimos meses. Espero encontrar la manera de afrontar la situación de forma más relajada. Con un proyecto así, no puedes limitarte a disfrutar de las cosas bonitas, también tienes que ocuparte de todo. Pero eso es normal.

Parece que ahora tienes más estrés que cuando eras piloto de MotoGP.

En cierto modo, sí, ¡seguro! Como piloto, una buena relación con la gente que me rodea era importante para conseguir buenos resultados. Y normalmente el equipo lo organiza todo por ti. Ahora estoy en una posición diferente. Es una experiencia muy difícil, pero también agradable.

¿Para quién es la pista de Faenza?

En primer lugar para mí, porque era mi sueño. Construimos una nueva pista de motocross desde cero. Ya está terminada, pero todo lo demás, los edificios, estarán listos en septiembre de 2024. Quería crear algo para los pilotos de motocross, pero cuando todo esté terminado, este parque será un lugar donde pasar el día con la familia, donde tomar algo, comer en el restaurante y relajarse en un lugar maravilloso. Ese es mi sueño. Queremos que la gente pueda hacer motocross aquí, pero también hay minicross para los niños y una pista de pump track para bicicletas.

¿Existe la posibilidad de que volvamos a verte en el paddock de MotoGP?

Esto aquí en Faenza es mi plan y definitivamente será una gran parte de mi vida. Cuando me retiré, recibí muchas buenas ofertas. Pero después de 20 años en el paddock, necesitas algo de tiempo para descansar, algo de tiempo lejos de esta escena. Como en cualquier deporte, hay que vivirlo por completo para tener éxito. De momento no estoy preparado, pero nunca se sabe. Estoy seguro de que algún día encontraré tiempo para irme de vacaciones, ir de fiesta y engordar... Eso seguro que pasará, ¡pero espero que esto último no ocurra de momento! (Sonríe.)