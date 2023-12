Andrea Dovizioso vit son rêve après le MotoGP

Un peu plus d'un an après sa retraite, le triple vice-champion du monde MotoGP Andrea Dovizioso se consacre entièrement à sa passion du tout-terrain, avec son propre "04 Park Monte Coralli". Il en dit plus à ce sujet dans une interview.

Le circuit de motocross de Faenza a été utilisé pour la première fois en 1979 pour une course de championnat du monde. La dernière fois que le MXGP s'est rendu sur le circuit connu sous le nom de "Monte Coralli", c'était en 2020, pour un triple événement qui avait vu les victoires de Jeffrey Herlings, Jorge Prado et Tony Cairoli.

Après avoir mis un terme à sa carrière en MotoGP, Andrea Dovizioso s'est donné pour mission de faire revivre le site MX de Faenza en tant que lieu de détente pour les professionnels, les amateurs et leurs familles. Le circuit se trouve à environ 50 kilomètres au sud-est de Bologne, tout près de Forlì, le lieu de naissance de "Dovi".

En tant que pilote WithU-Yamaha-RNF, Dovizioso a annoncé sa retraite au cours d'une saison décevante en 2022 et a fait ses adieux à ses fans lors de son GP à domicile à Misano.

L'Italien, aujourd'hui âgé de 37 ans, a remporté le championnat du monde 125 en 2004, mais on se souviendra surtout de lui comme triple vice-champion du monde de 2017 à 2019 derrière Marc Márquez dans la catégorie MotoGP. Cette année, l'icône Ducati a été officiellement intronisé au "MotoGP Hall of Fame" en tant que légende lors du GP du Mugello. À l'époque, il travaillait déjà à la réalisation de son rêve tout-terrain.

Andrea, tu m'as dit un jour que tu aurais préféré faire carrière dans le motocross plutôt que de devenir pilote de MotoGP. Pourquoi est-ce ton rêve ?

Je pense que nous voulons toujours ce que nous n'avons pas. Je suis devenu pilote de course et heureusement, j'ai obtenu de bons résultats et j'ai eu une bonne carrière. Mais j'ai toujours fait du motocross et j'ai commencé comme pilote de motocross. Au cours des 15 dernières années, ma passion pour le motocross n'a cessé de croître. J'ai commencé à suivre les courses et le championnat du monde, j'ai passé du temps avec des pilotes professionnels et j'aime ce monde. C'est un monde dans lequel il est assez difficile d'obtenir des résultats et de gérer les blessures. Mais c'était agréable de passer du temps dans le paddock sans aucun stress, comme il y a de nombreuses années, lorsque je faisais du pocket bike.

Maintenant, tu es un homme d'affaires. Qu'est-ce que ça fait ?

Homme d'affaires, c'est un peu bizarre ! Je ne dirais pas ça comme ça. Mais ce n'est pas facile de gérer l'ensemble du projet. Comme toujours, dans un tel projet, on se heurte à beaucoup de choses auxquelles on n'avait jamais pensé. Mais je suis content d'avoir eu cette chance. Faenza est aussi assez proche de chez moi, c'était important pour moi. Je voulais vivre ce rêve, pas seulement l'avoir.



Pour l'instant, je passe peut-être trop de temps ici au parc - et j'y investis aussi trop d'argent - mais c'était mon plan. Le contrat stipule que je peux gérer cet endroit pour les 20 prochaines années. D'un côté, c'est une bonne chose, car certaines choses prennent du temps. D'un autre côté, il sera très difficile de le faire comme je l'ai fait ces derniers mois. J'espère trouver un moyen de gérer la situation de manière plus détendue. Avec un tel projet, il ne faut pas se contenter de profiter des belles choses, il faut aussi s'occuper de tout. Mais c'est normal.

On a l'impression que tu es plus stressé maintenant que lorsque tu étais pilote MotoGP.

Dans un sens, oui, bien sûr ! En tant que pilote de course, une bonne relation avec les gens qui m'entouraient était importante pour obtenir de bons résultats. Et normalement, l'équipe s'arrange pour toi. Maintenant, je suis dans une position différente. C'est une expérience très difficile, mais aussi très belle.

À qui s'adresse le circuit de Faenza ?

Tout d'abord à moi, parce que c'était mon rêve. Nous avons construit un nouveau circuit de motocross à partir de zéro. Elle est maintenant terminée, mais toutes les autres choses, les bâtiments, seront terminés vers septembre 2024. Je voulais créer quelque chose pour les pilotes de motocross, mais quand tout sera terminé, ce parc sera un endroit où l'on pourra passer la journée en famille, où l'on pourra boire un verre, manger au restaurant et se détendre dans un endroit magnifique. C'est mon rêve. Nous voulons que les gens puissent faire du motocross ici, mais il y a aussi du minicross pour les enfants et une pumptrack pour les vélos.

Y a-t-il une chance de nous voir encore une fois dans le camp des pilotes de MotoGP ?

Ici à Faenza, c'est mon projet et ce sera certainement une grande partie de ma vie. Quand j'ai arrêté, j'ai reçu beaucoup de belles propositions. Mais après 20 ans dans le paddock, on a besoin d'un peu de temps pour se reposer, un peu de temps loin de cette scène. Comme dans tous les sports, il faut vivre complètement pour réussir. Pour l'instant, je n'en suis pas encore là, mais on ne sait jamais. Je trouverai certainement un jour le temps de prendre des vacances, d'aller à des fêtes et de grossir... Cela arrivera certainement, mais pour l'instant, j'espère que cette dernière chose n'arrivera pas encore ! (Il sourit).