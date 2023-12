Andrea Dovizioso vive il suo sogno dopo la MotoGP

La pista di motocross di Faenza è stata utilizzata per la prima volta per una gara di campionato mondiale nel 1979. L'ultima volta che la squadra MXGP ha visitato il tracciato noto come "Monte Coralli" è stato nel 2020, quando ha ospitato un triplo evento con le vittorie di Jeffrey Herlings, Jorge Prado e Tony Cairoli.

Dopo la fine della sua carriera in MotoGP, Andrea Dovizioso si è prefissato il compito di rivitalizzare l'area di Faenza MX come luogo di relax sia per i professionisti che per i dilettanti e le loro famiglie. Il circuito si trova a circa 50 chilometri a sud-est di Bologna, molto vicino a Forlì, città natale del "Dovi".

Come pilota della WithU Yamaha RNF, Dovizioso ha annunciato il suo ritiro durante la deludente stagione 2022 e ha salutato i suoi fan nel GP di casa a Misano.

L'italiano, oggi 37enne, ha vinto il Campionato del Mondo 125 nel 2004, ma sarà ricordato soprattutto come tre volte secondo classificato dietro a Marc Márquez nella classe MotoGP dal 2017 al 2019. Quest'anno, in occasione del GP del Mugello, l'icona Ducati è stata inserita nella Hall of Fame della MotoGP come leggenda ufficiale. All'epoca, stava già lavorando per realizzare il suo sogno off-road.

Andrea, una volta mi hai detto che avresti preferito fare carriera nel motocross piuttosto che diventare un pilota di MotoGP. Perché questo è il tuo sogno?

Credo che si desideri sempre ciò che non si ha. Sono diventato un pilota e per fortuna ho ottenuto buoni risultati e ho avuto una buona carriera. Ma ho sempre corso nel motocross e ho iniziato come pilota di motocross. Negli ultimi 15 anni, la mia passione per il motocross è cresciuta sempre di più. Ho iniziato a seguire le gare e il campionato mondiale, ho trascorso del tempo con i piloti professionisti e amo questo mondo. È un mondo in cui è piuttosto difficile ottenere risultati e gestire gli infortuni. Ma è stato bello passare il tempo nel paddock senza stress, come tanti anni fa quando guidavo le pocket bike.

Ora sei un uomo d'affari. Come ci si sente?

Uomo d'affari suona un po' strano! Non la metterei così. Ma non è facile gestire l'intero progetto. Come sempre in un progetto del genere, ci si imbatte in un sacco di cose a cui non si era mai pensato prima. Ma sono felice di avere questa opportunità. Faenza è anche abbastanza vicina a casa mia, il che era importante per me. Volevo vivere questo sogno, non solo averlo.



Al momento, forse sto passando troppo tempo qui nel parco - e sto investendo troppi soldi - ma questo era il mio piano. Il contratto dice che posso gestire questo posto per i prossimi 20 anni. Da un lato è un bene, perché certe cose richiedono tempo. D'altra parte, sarà molto difficile farlo nel modo in cui l'ho fatto negli ultimi mesi. Spero di trovare un modo per affrontare la situazione in modo più rilassato. Con un progetto come questo, non si può solo godere delle cose belle, ma bisogna anche occuparsi di tutto. Ma è normale.

Sembra che tu sia più stressato ora rispetto a quando eri un pilota di MotoGP.

In un certo senso, sì, sicuramente! Come pilota, un buon rapporto con le persone che mi circondano era importante per ottenere buoni risultati. E di solito la squadra organizza tutto per te. Ora mi trovo in una posizione diversa. È un'esperienza molto difficile ma anche bella.

Per chi è la pista di Faenza?

Prima di tutto per me, perché era il mio sogno. Abbiamo costruito una nuova pista di motocross da zero. Ora è finita, ma tutto il resto, gli edifici, saranno pronti verso settembre 2024. Volevo creare qualcosa per i piloti di motocross, ma quando tutto sarà finito, questo parco sarà un luogo dove trascorrere la giornata con la famiglia, dove bere qualcosa, mangiare al ristorante e rilassarsi in un posto meraviglioso. Questo è il mio sogno. Vogliamo che le persone possano fare motocross qui, ma c'è anche il minicross per i bambini e una pista per le biciclette.

C'è la possibilità di rivederla nel paddock della MotoGP?

Questo qui a Faenza è il mio progetto e sarà sicuramente una parte importante della mia vita. Quando mi sono ritirato, ho ricevuto molte belle offerte. Ma dopo 20 anni nel paddock, hai bisogno di un po' di tempo per riposare, di un po' di tempo lontano da questa scena. Come in ogni sport, per avere successo bisogna vivere completamente per esso. Al momento non sono pronto, ma non si sa mai. Sono sicuro che un giorno troverò il tempo per andare in vacanza, andare alle feste e ingrassare... Questo succederà sicuramente, ma speriamo che per il momento non succeda quest'ultima cosa! (Sorride.)