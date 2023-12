Andrea Dovizioso vive o seu sonho depois do MotoGP

A pista de motocross de Faenza foi utilizada pela primeira vez para uma corrida do campeonato do mundo em 1979. A equipa de MXGP visitou pela última vez a pista conhecida como "Monte Coralli" em 2020, quando acolheu um evento triplo com vitórias para Jeffrey Herlings, Jorge Prado e Tony Cairoli.

Após o final da sua carreira no MotoGP, Andrea Dovizioso propôs-se revitalizar a zona de Faenza MX como um local de descontração para profissionais e amadores e respectivas famílias. A pista de corridas situa-se a cerca de 50 quilómetros a sudeste de Bolonha, muito perto de Forlì, a terra natal de "Dovi".

Como piloto da WithU Yamaha RNF, Dovizioso anunciou a sua reforma durante uma época dececionante em 2022 e despediu-se dos seus fãs no seu GP caseiro em Misano.

O italiano, agora com 37 anos, venceu o Campeonato do Mundo de 125cc em 2004, mas será lembrado acima de tudo como um vice-campeão três vezes atrás de Marc Márquez na classe MotoGP de 2017 a 2019. Este ano, o ícone da Ducati foi introduzido no Hall da Fama do MotoGP como uma lenda oficial no GP de Mugello. Na altura, já estava a trabalhar na concretização do seu sonho off-road.

Andrea, disseste-me uma vez que preferias ter feito carreira no motocross a tornares-te um piloto de MotoGP. Porque é que esse é o teu sonho?

Acho que queremos sempre o que não temos. Tornei-me piloto e felizmente consegui bons resultados e tive uma boa carreira. Mas sempre andei de motocross e comecei como piloto de motocross. Nos últimos 15 anos, a minha paixão pelo motocross foi crescendo cada vez mais. Comecei a seguir as corridas e o campeonato do mundo, passei algum tempo com pilotos profissionais e adoro este mundo. É um mundo onde é bastante difícil obter resultados e lidar com as lesões. Mas foi bom passar algum tempo no paddock sem qualquer stress - como há muitos anos, quando andava de bicicleta de bolso.

Agora és um homem de negócios. Como é que se sente?

Homem de negócios soa um pouco estranho! Eu não o diria dessa forma. Mas não é fácil gerir todo o projeto. Como sempre acontece com um projeto como este, deparamo-nos com muitas coisas em que nunca tínhamos pensado antes. Mas estou contente por ter esta oportunidade. Faenza também fica muito perto da minha casa, o que era importante para mim. Queria viver este sonho, não apenas tê-lo.



Neste momento, talvez esteja a passar demasiado tempo aqui no parque - e a investir demasiado dinheiro - mas era esse o meu plano. O contrato diz que posso gerir este sítio durante os próximos 20 anos. Por um lado, isso é bom, porque há coisas que levam tempo. Por outro lado, vai ser muito difícil fazê-lo da forma como o tenho feito nos últimos meses. Espero encontrar uma forma de lidar com a situação de uma forma mais descontraída. Com um projeto como este, não se pode apenas desfrutar das coisas boas, também é preciso cuidar de tudo. Mas isso é normal.

Parece que agora tens mais stress do que quando eras piloto de MotoGP.

De certa forma, sim, de certeza! Como piloto, uma boa relação com as pessoas à minha volta era importante para conseguir bons resultados. E normalmente a equipa trata de tudo por nós. Agora estou numa posição diferente. É uma experiência muito difícil, mas também agradável.

Para quem é a pista de Faenza?

Antes de mais, para mim, porque era o meu sonho. Construímos uma nova pista de motocross de raiz. Agora está terminada, mas todas as outras coisas, os edifícios, estarão prontos por volta de setembro de 2024. Eu queria criar algo para os pilotos de motocross, mas quando tudo estiver concluído, este parque será um local onde se pode passar o dia com a família, onde se pode tomar uma bebida, comer no restaurante e relaxar num local maravilhoso. É esse o meu sonho. Queremos que as pessoas possam andar de motocross aqui, mas também há minicross para as crianças e uma pista de pump track para bicicletas.

Há alguma hipótese de o voltarmos a ver no paddock do MotoGP?

Isto aqui em Faenza é o meu plano e será definitivamente uma grande parte da minha vida. Quando me reformei, recebi muitas ofertas interessantes. Mas depois de 20 anos no paddock, é preciso algum tempo para descansar, algum tempo longe desta cena. Como em qualquer desporto, é preciso viver completamente para ter sucesso. De momento, não estou preparado, mas nunca se sabe. Tenho a certeza de que um dia arranjo tempo para ir de férias, ir a festas e engordar... Isso vai certamente acontecer, mas espero que a última coisa não aconteça para já! (sorri).