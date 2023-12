Pit Beirer : "Pedro Acosta doit travailler tranquillement".

Jack Miller s'est classé septième à Portimnaio en 2023, sixième à Las Termas de Río Hondo, puis troisième à Jerez, septième au Mugello et sixième en Allemagne ; il s'est ensuite maintenu à une prometteuse cinquième place au championnat du monde des pilotes. En effet, Miller s'est également illustré dans les sprints, comme en témoignent ses podiums à Jerez et à Sachsen.

Mais l'Australien a ensuite connu une phase de faiblesse durant l'été, que le directeur de KTM-Motorsport Pit Beirer a en partie attribuée à la fondation d'une famille (la petite fille est née après le GP de Misano). Jusqu'à la fin de la saison, Jack a glissé à la onzième place du championnat du monde des pilotes !

"Le fait que Jack n'ait pu montrer les résultats qu'il avait obtenus au printemps que lors des sept derniers Grands Prix a été pour nous un comble", explique Pit Beirer dans une interview accordée à SPEEDWEEK.com. "Car en même temps, Brad Binder est devenu de plus en plus fort lors des courses outre-mer de l'automne... Jack n'a parfois jamais retrouvé ses anciennes performances. Mais il a ensuite fait du bon travail tout le week-end à Sepang en novembre par exemple ; il n'a fait que de bonnes sessions en Malaisie. Malheureusement, sa huitième place en course n'a pas été à la hauteur des attentes. Nous n'étions définitivement pas contents de cela, même si Jack avait fait un super boulot tout le week-end auparavant".

Il est possible que Jack Miller se soit senti sous pression pendant et après le GP d'Assen, car Pierer Mobility AG convoitait avec insistance deux places supplémentaires en MotoGP et qu'Aki Ajo, le directeur de l'équipe Red Bull-KTM-Moto2 (qui est le manager personnel de Miller) et Francesco Guidotti, le team manager, espéraient au moins pouvoir attirer Marc Márquez chez KTM. Et puis Miller a dû craindre que les Autrichiens promeuvent le nouveau champion du monde Moto2 Pedro Acosta directement dans le Red Bull KTM Factory Team au lieu de l'envoyer chez GASGAS-Tech3. Miller aurait alors dû être transféré chez GASGAS-Tech3.

Mais Pit Beirer a souligné à chaque occasion : "Nous avons toujours eu le projet fixe de courir à nouveau avec Binder et Miller dans le KTM Factory Team en 2024, et cela n'a jamais été remis en question. En effet, nous avons toujours été convaincus que la formation avec les deux champions du monde Moto2 Augusto Fernández et Pedro Acosta chez GASGAS avait du sens. Il nous a semblé tout aussi judicieux de laisser Binder et Miller, en tant que pilotes Red Bull-KTM, qui ont beaucoup d'expérience, tester toujours très tôt les nouvelles pièces et éliminer ces mises à jour".

Beirer poursuit : "Pedro doit entrer en MotoGP en tant que rookie pour sa première année et travailler tranquillement dans cette catégorie. S'il devait se retrouver dans le box en Red Bull-KTM-Orange dès sa première saison en MotoGP, une certaine pression s'exercerait sur lui. C'est pourquoi nous pensons que c'est la bonne voie pour Pedro de débuter dans la catégorie reine au sein de l'équipe d'Hervé Poncharal, qui dispose d'une très grande expérience. Après, nous poserons à temps les jalons pour l'avenir".

Classement final du championnat du monde MotoGP après 39 courses :

1. Bagnaia, 467 points. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 700 points. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 653 points. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.