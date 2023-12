Pit Beirer: "Pedro Acosta dovrebbe lavorare in pace".

Jack Miller ha ottenuto un settimo posto a Portimnaio nel 2023, un sesto a Las Termas de Río Hondo, seguito da un terzo posto a Jerez, un settimo al Mugello e un sesto in Germania, dopo i quali è rimasto in un promettente quinto posto nel Campionato Piloti. Miller si è imposto anche nelle volate, come dimostrano i piazzamenti sul podio a Jerez e in Sassonia.

Tuttavia, l'australiano è scivolato in una fase di debolezza in estate, per la quale il Direttore Motorsport KTM Pit Beirer ha in parte attribuito la colpa alla creazione di una famiglia (la figlia è nata dopo il GP di Misano). Alla fine della stagione, Jack era scivolato all'undicesimo posto nel Campionato Piloti!

"Per noi è stato negativo il fatto che Jack sia stato in grado di mostrare i risultati della primavera solo negli ultimi sette Gran Premi", dice Pit Beirer nell'intervista a SPEEDWEEK.com. "Allo stesso tempo, Brad Binder è diventato sempre più forte nelle gare d'oltreoceano in autunno... Jack non è mai riuscito a tornare alle sue vecchie prestazioni. Ma poi, per esempio, ha fatto un buon lavoro per tutto il fine settimana a Sepang in novembre; ha avuto quasi esclusivamente buone sessioni in Malesia. Purtroppo, in gara ha disatteso le aspettative con l'ottavo posto. Non siamo assolutamente soddisfatti, anche se Jack aveva fatto un ottimo lavoro per tutto il fine settimana precedente".

È possibile che Jack Miller si sia sentito sotto pressione anche nella fase intorno e dopo il GP di Assen, perché Pierer Mobility AG voleva insistentemente altri due posti in MotoGP e almeno il boss del team Red Bull KTM Moto2 Aki Ajo (è il manager personale di Miller) e il team manager Francesco Guidotti speravano di poter portare Marc Márquez in KTM. E poi Miller ha dovuto temere che gli austriaci promuovessero il nuovo campione del mondo Moto2 Pedro Acosta direttamente al Red Bull KTM Factory Team invece che al GASGAS-Tech3. Miller avrebbe quindi dovuto passare a GASGAS-Tech3.

Ma Pit Beirer ha sottolineato in ogni occasione: "Abbiamo sempre avuto il piano fisso di correre con Binder e Miller nel KTM Factory Team anche nel 2024, e questo non è mai stato cambiato. Siamo sempre stati convinti che la formazione con i due campioni del mondo della Moto2 Augusto Fernández e Pedro Acosta alla GASGAS fosse sensata. Ci è sembrato altrettanto sensato affidare a Binder e Miller, piloti Red Bull KTM con molta esperienza, il compito di testare le nuove parti in anticipo e di mettere a punto gli aggiornamenti".

Beirer continua: "Pedro dovrebbe arrivare in MotoGP come rookie al suo primo anno di MotoGP e lavorare in pace in questa classe. Se dovesse trovarsi ai box con l'arancione Red Bull KTM nella sua prima stagione di MotoGP, questo gli metterebbe una certa pressione. Ecco perché pensiamo che sia il modo giusto per Pedro di iniziare nella classe regina con il team di Hervé Poncharal, che ha molta esperienza. In seguito, stabiliremo per tempo la rotta per il futuro".

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 39 gare:

1° Bagnaia, 467 punti. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato costruttori:

1. Ducati, 700 punti. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.

Campionato mondiale a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 653 punti. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456. 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.