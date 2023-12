Pit Beirer: "Pedro Acosta deve trabalhar em paz"

O Diretor da KTM Motorsport explicou à SPEEDWEEK.com porque é que a equipa de fábrica da Red Bull-KTM (Binder, Miller) permanece inalterada e porque é que o Campeão do Mundo de Moto2, Acosta, está em boas mãos com a GASGAS.

Jack Miller alcançou um sétimo lugar em Portimnaio em 2023, um sexto em Las Termas de Río Hondo, seguido de um terceiro lugar em Jerez, sétimo em Mugello e sexto na Alemanha, após o que se manteve num promissor quinto lugar no Campeonato de Pilotos. Miller também se manteve firme nos sprints, como provam os pódios em Jerez e na Saxónia.

No entanto, o australiano entrou numa fase de fraqueza no verão, pela qual o Diretor da KTM Motorsport, Pit Beirer, culpou em parte a constituição de família (a sua filha nasceu após o GP de Misano). No final da época, Jack caiu para o décimo primeiro lugar no Campeonato de Pilotos!

"Foi uma pena para nós que o Jack só tenha conseguido mostrar os resultados da primavera nos últimos sete Grandes Prémios", diz Pit Beirer na entrevista ao SPEEDWEEK.com. "Ao mesmo tempo, Brad Binder foi ficando cada vez mais forte nas corridas no estrangeiro no outono... Jack nunca conseguiu voltar ao seu antigo desempenho. Mas depois, por exemplo, fez um bom trabalho durante todo o fim de semana em Sepang, em novembro; teve quase exclusivamente boas sessões na Malásia. Infelizmente, voltou a ficar aquém das expectativas na corrida, com um 8º lugar. Não ficámos nada satisfeitos com isso, apesar de o Jack ter feito um excelente trabalho no fim de semana anterior".

É possível que Jack Miller também se tenha sentido sob pressão na fase em torno e após o GP de Assen, porque a Pierer Mobility AG queria persistentemente dois lugares adicionais no MotoGP e, pelo menos, o chefe de equipa da Red Bull KTM Moto2, Aki Ajo (ele é o gestor pessoal de Miller) e o gestor de equipa Francesco Guidotti esperavam conseguir levar Marc Márquez para a KTM. Depois, Miller teve de recear que os austríacos promovessem o novo Campeão do Mundo de Moto2, Pedro Acosta, diretamente para a Red Bull KTM Factory Team em vez da GASGAS-Tech3. Miller teria então de se mudar para a GASGAS-Tech3.

Mas Pit Beirer sublinhou em todas as oportunidades: "Sempre tivemos o plano fixo de voltar a correr com Binder e Miller na KTM Factory Team em 2024, e isso nunca foi alterado. Sempre estivemos convencidos de que o alinhamento com os dois Campeões do Mundo de Moto2 Augusto Fernández e Pedro Acosta na GASGAS fazia sentido. Pareceu-nos igualmente sensato ter o Binder e o Miller, como pilotos da Red Bull KTM com muita experiência, a testar as novas peças desde o início e a resolver estas actualizações."

Beirer continua: "O Pedro deve chegar ao MotoGP como um estreante no seu primeiro ano de MotoGP e trabalhar em paz nesta classe. Se ele estivesse nas boxes com a cor laranja da Red Bull KTM na sua primeira época de MotoGP, isso colocaria uma certa pressão sobre ele. É por isso que pensamos que é o caminho certo para o Pedro começar na categoria rainha com a equipa de Hervé Poncharal, que tem muita experiência. Depois disso, vamos definir o rumo para o futuro em tempo útil."

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 39 corridas:

1º Bagnaia, 467 pontos. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 700 pontos. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 653 pontos. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456. 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.