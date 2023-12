"BACK2BACKgnaia" : le film sur le titre de Pecco

Ducati et Pecco Bagnaia emmènent tous les ducatistes et les fans de MotoGP dans un docu-fiction réussi dans les coulisses de la course au titre mondial de 2023 à Valence - avec des aperçus et des voix inédits.

Sous le titre "BACK2BACKgnaia : Ducati and Pecco's intense showdown to MotoGP Glory", Ducati a publié vendredi une vidéo de près de 15 minutes sur la décision du championnat du monde lors de la finale de la saison à Valence, lorsque Francesco "Pecco" Bagnaia a été sacré champion du monde MotoGP pour la deuxième fois et a ainsi défendu avec succès le #1 sur sa Ducati d'usine - la dernière fois que la légende Honda Mick Doohan avait réussi cela en 1998.

Le court-métrage offre aux fans de nouveaux aperçus des coulisses et du box Ducati-Lenovo. Les moments décisifs de l'épreuve de force finale entre Bagnaia et son collègue de marque Jorge Martin sont visibles sur et en dehors de la piste.

Outre le champion du monde MotoGP italien, son père Pietro Bagnaia, sa sœur et assistante Carola Bagnaia, son ami et ex-pilote Mattia Pasini, le directeur de l'équipe Ducati-Lenovo Davide Tardozzi, le chef mécanicien de Pecco Marco Ventura et le nonuple champion du monde Valentino Rossi prennent la parole.

"Le week-end de Valence était très émouvant et c'est très agréable de le revivre presque un mois plus tard", a commenté Bagnaia à propos du documentaire. "Nous avons dû nous battre jusqu'au bout pour défendre avec succès le titre et le faire en gagnant la course, c'était incroyable. C'est bien d'entendre aussi les voix et les réactions de ceux qui étaient à mes côtés et qui ont vécu avec moi cette saison intense. J'espère que tous les fans qui verront cette vidéo pourront ressentir les émotions et être plus proches de nous. Merci à tous les Ducatisti. Bonnes fêtes de fin d'année !