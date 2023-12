"BACK2BACKgnaia": il film sulla vittoria del titolo di Pecco

Con il titolo "BACK2BACKgnaia: Ducati and Pecco's intense showdown to MotoGP Glory", Ducati ha pubblicato venerdì un video di quasi 15 minuti sulla finale del Campionato del Mondo a Valencia, quando Francesco "Pecco" Bagnaia è stato incoronato Campione del Mondo MotoGP per la seconda volta e ha difeso con successo la posizione numero 1 in sella alla sua Ducati ufficiale - l'ultima volta che la leggenda della Honda Mick Doohan ha ottenuto questo risultato è stato nel 1998.

Il cortometraggio offre ai fan nuovi spunti dietro le quinte e nel box Ducati-Lenovo. I momenti decisivi della sfida finale tra Bagnaia e il suo collega di marca Jorge Martin possono essere visti sia in pista che fuori.

Il campione del mondo italiano della MotoGP è affiancato dal padre Pietro Bagnaia, dalla sorella e assistente Carola Bagnaia, dal compagno ed ex pilota Mattia Pasini, dal team manager Ducati Lenovo Davide Tardozzi, dal capo meccanico di Pecco Marco Ventura e dal nove volte campione del mondo Valentino Rossi.

"Il weekend di Valencia è stato molto emozionante ed è molto bello riviverlo a distanza di quasi un mese", ha commentato Bagnaia nel documentario. "Abbiamo dovuto lottare fino alla fine per difendere il titolo e poi farlo con una vittoria in gara è stato incredibile. È bello sentire le voci e le reazioni di chi era al mio fianco e ha vissuto con me questa intensa stagione. Spero che tutti i fan che guarderanno questo video possano provare le stesse emozioni ed essere più vicini a noi. Grazie a tutti i Ducatisti. Buone vacanze!