"BACK2BACKgnaia": o filme sobre a vitória de Pecco

A Ducati e Pecco Bagnaia levam todos os fãs da Ducatisti e do MotoGP aos bastidores da decisão do título do Campeonato do Mundo de 2023, em Valência, num documentário de sucesso - com opiniões e vozes inéditas.

Sob o título "BACK2BACKgnaia: Ducati and Pecco's intense showdown to MotoGP Glory", a Ducati lançou um vídeo de quase 15 minutos na sexta-feira sobre a decisão do Campeonato do Mundo no final da temporada em Valência, quando Francesco "Pecco" Bagnaia foi coroado Campeão do Mundo de MotoGP pela segunda vez e defendeu com sucesso a posição #1 na sua Ducati de fábrica - a última vez que a lenda da Honda Mick Doohan conseguiu isso foi em 1998.

A curta-metragem dá aos fãs novas perspectivas dos bastidores e da box da Ducati-Lenovo. Os momentos decisivos do confronto final entre Bagnaia e o seu colega de marca Jorge Martin podem ser vistos dentro e fora da pista.

Ao Campeão do Mundo de MotoGP italiano juntam-se o seu pai Pietro Bagnaia, a sua irmã e assistente Carola Bagnaia, o seu companheiro e ex-piloto Mattia Pasini, o chefe de equipa da Ducati Lenovo Davide Tardozzi, o mecânico-chefe de Pecco Marco Ventura e o nove vezes campeão do mundo Valentino Rossi.

"O fim de semana em Valência foi muito emotivo e é muito agradável revivê-lo quase um mês depois", comentou Bagnaia no documentário. "Tivemos de lutar até ao fim para defender com sucesso o título e depois fazê-lo com uma vitória na corrida foi incrível. É bom ouvir as vozes e as reacções daqueles que estiveram ao meu lado e viveram esta época intensa comigo. Espero que todos os fãs que estão a ver este vídeo possam sentir as emoções e estar mais perto de nós. Obrigado a todos os Ducatisti. Boas festas!