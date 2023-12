Jack Miller: "Sólo tienes que comparar mis motos"

De 2018 a 2022, Jack Miller fue piloto de Ducati, primero en el Pramac Racing y, a partir de 2021, en el equipo oficial de los rojos de Borgo Panigale. Para la temporada 2023, regresó al campamento de KTM con su experiencia de estos años - y su jefe de equipo Cristhian Pupulin. En 2024, "JackAss" ya fue subcampeón de Moto3 con la KTM de Ajo.

El australiano de 28 años sólo terminó su primera temporada de MotoGP como piloto oficial de Red Bull KTM en la undécima posición del Campeonato del Mundo. Esto no le satisfizo, pero reconoció una evolución.

Jack, Pol Espargaró me dijo que después de su regreso se encontró con una moto completamente diferente a la que tenía antes de su lesión en Portimão. Me explicó que el desarrollo va en la dirección de una moto más larga y más alta, lo que suena mucho a las formas de Ducati. ¿Cuál ha sido su influencia en este desarrollo?

Sólo tienes que coger una foto de mi moto del año pasado y compararla con la de esta temporada para entender lo grande que ha sido la influencia. Si pones las dos una encima de la otra, son casi iguales en términos de geometría. Por supuesto, los componentes siguen fabricándose al estilo KTM, pero si hablamos de una moto de carreras en 2023, tienes que ir en esa dirección, especialmente con la aerodinámica, los frenos, los alerones y todo lo demás.



Necesitas potencia, necesitas ser capaz de usar esa potencia y necesitas ser capaz de frenar tan fuerte como sea posible. Esos son los tres componentes. Girar es otra cosa, nuestro comportamiento en curva no es malo. Nunca hemos tenido problemas con eso.

Así que no te gustan las motos reactivas.

Me gustan, he pilotado una Honda en el pasado, no me importa. El problema es: si quieres tener una moto competitiva hoy en día, contra ocho Ducati, entonces necesitas algo para poder luchar contra ellas.

¿Veremos a un Jack Miller aún mejor de lo que hemos visto hasta ahora?

Yo creo que sí. Vale, puede que los resultados no lo reflejen, pero cada año siento que mejoro más y más. Cada vez soy más fuerte. Un enfoque diferente, una mentalidad diferente, una estrategia diferente: puedo sentirlo cada año, física y mentalmente.



Tengo 28 años. En un mundo en el que siempre nos centramos tanto en las cosas nuevas, la mayoría de la gente vive sus mejores años a mediados de la veintena o principios de la treintena. Tengo la sensación de que mis mejores años aún están por llegar. Y llegan con la madurez, el trabajo, la estrategia en conjunto. He aprendido de mis errores. Son cosas que puedes llevarte contigo y utilizarlas para convertirte en mejor persona.

Espero ver eso.

Yo también.