Jack Miller : "Il suffit de comparer mes motos".

De 2018 à 2022, Jack Miller a été un pilote Ducati - d'abord chez Pramac Racing, puis à partir de 2021 dans l'équipe d'usine des Rouges de Borgo Panigale. Pour la saison 2023, il est revenu dans le camp KTM avec son expérience de ces années - et son chef d'équipe Cristhian Pupulin. En 2024, "JackAss" était déjà vice-champion du monde de la catégorie Moto3 sur la KM d'Ajo.

Sa première saison en MotoGP en tant que pilote officiel Red Bull-KTM, l'Australien de 28 ans ne l'a terminée qu'à la onzième place du championnat du monde. Cela ne l'a pas satisfait, mais il a constaté une évolution.

Jack, Pol Espargaró a dit qu'il avait trouvé une moto complètement différente après son retour qu'avant sa blessure à Portimão. Il m'a expliqué que l'évolution se faisait vers une moto plus longue et plus haute, ce qui ressemble beaucoup aux formes de Ducati. Quelle a été ton influence sur cette évolution ?

Il suffit de prendre une photo de ma moto de l'année dernière et de la comparer avec celle de cette année pour comprendre l'ampleur de l'influence. Si tu superposes les deux, elles sont presque identiques en termes de géométrie. Bien sûr, les composants sont toujours fabriqués dans le style KTM, mais si on parle d'une moto de course en 2023, il faut aller dans cette direction, surtout avec l'aérodynamique, les freins, les ailerons et tout.



Tu as besoin de puissance, tu dois être capable d'utiliser cette puissance et tu dois pouvoir freiner aussi fort que possible. Ce sont les trois composantes. Le virage est une autre chose, notre comportement en virage n'est pas mauvais. Nous n'avons jamais eu de problème avec cela.

Donc tu n'aimes pas les motos réactives.

Je les aime, j'ai piloté une Honda par le passé, cela ne me dérange pas. Le problème, c'est que si tu veux avoir une moto compétitive aujourd'hui, contre huit Ducati, il te faut quelque chose pour pouvoir te battre contre elles.

Verrons-nous un Jack Miller encore meilleur que ce que nous avons vu jusqu'à présent ?

Je pense que oui. Ok, les résultats ne le reflètent peut-être pas, mais chaque année, je sens que je m'améliore de plus en plus. Je deviens de plus en plus fort. Une autre approche, une autre mentalité, une autre stratégie - je le sens chaque année, physiquement et mentalement.



J'ai 28 ans. Dans un monde où nous sommes toujours si concentrés sur les nouvelles choses, la plupart des gens vivent leurs meilleures années au milieu de la vingtaine ou au début de la trentaine. J'ai le sentiment que mes meilleures années sont à venir. Et elles viennent avec la maturité, le travail, la stratégie en général. J'ai appris de mes erreurs. Ce sont des choses que tu peux prendre et que tu peux utiliser pour devenir une meilleure personne.

J'espère voir cela.

Moi aussi.