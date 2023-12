Jack Miller: "Basta confrontare le mie moto".

Dal 2018 al 2022, Jack Miller è stato un pilota Ducati - prima con Pramac Racing, poi dal 2021 con il team ufficiale delle Rosse di Borgo Panigale. Per la stagione 2023 è tornato in KTM con l'esperienza di questi anni e il suo capo equipaggio Cristhian Pupulin. Nel 2024, "JackAss" si è già classificato secondo nella classe Moto3 in sella alla KTM di Ajo.

Il 28enne australiano ha concluso la sua prima stagione di MotoGP come pilota ufficiale Red Bull KTM solo all'undicesimo posto nel Campionato del Mondo. Questo non lo ha soddisfatto, ma ha riconosciuto uno sviluppo.

Jack, Pol Espargaró mi ha detto di aver trovato una moto completamente diversa dopo il suo ritorno rispetto a prima dell'infortunio a Portimão. Mi ha spiegato che lo sviluppo va nella direzione di una moto più lunga e più alta, che assomiglia molto alle forme della Ducati. Quanto è stata importante la sua influenza su questo sviluppo?

Basta fotografare la mia moto dell'anno scorso e confrontarla con quella di questa stagione per capire quanto sia stata grande l'influenza. Se si mettono le due moto una sopra l'altra, sono quasi uguali in termini di geometria. Naturalmente, i componenti sono ancora in stile KTM, ma se parliamo di una moto da corsa nel 2023, dobbiamo andare in quella direzione, soprattutto per quanto riguarda l'aerodinamica, i freni, le ali e tutto il resto.



Serve potenza, bisogna essere in grado di usarla e di frenare il più forte possibile. Queste sono le tre componenti. Le curve sono un'altra cosa, il nostro comportamento in curva non è male. Non abbiamo mai avuto problemi al riguardo.

Quindi non le piacciono le moto reattive.

Mi piacciono, ho guidato una Honda in passato, non mi dispiace. Il problema è che se vuoi avere una moto competitiva oggi, contro otto Ducati, hai bisogno di qualcosa per poter lottare contro di loro.

Vedremo un Jack Miller ancora migliore di quello che abbiamo visto finora?

Penso di sì. Ok, i risultati potrebbero non rispecchiarlo, ma ogni anno sento di migliorare sempre di più. Sto diventando sempre più forte. Un approccio diverso, una mentalità diversa, una strategia diversa: lo sento ogni anno, fisicamente e mentalmente.



Ho 28 anni. In un mondo in cui ci concentriamo sempre sulle novità, la maggior parte delle persone vive i suoi anni migliori a metà o all'inizio dei 30 anni. Ho la sensazione che i miei anni migliori debbano ancora arrivare. E arriveranno con la maturità, il lavoro, la strategia nel suo complesso. Ho imparato dai miei errori. Sono cose che si possono portare con sé e utilizzare per diventare una persona migliore.

Spero di vederlo.

Anch'io.