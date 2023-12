Jack Miller: "Só têm de comparar as minhas motas"

De 2018 a 2022, Jack Miller foi um piloto da Ducati - primeiro com a Pramac Racing, depois a partir de 2021 com a equipa de fábrica dos Reds de Borgo Panigale. Para a temporada de 2023, ele retornou ao acampamento da KTM com sua experiência desses anos - e seu chefe de equipe Cristhian Pupulin. Em 2024, "JackAss" já era vice-campeão da classe Moto3 com a Ajo KTM.

O australiano de 28 anos apenas terminou a sua primeira época de MotoGP como piloto de fábrica da Red Bull KTM no décimo primeiro lugar do Campeonato do Mundo. Isto não o satisfez, mas reconheceu uma evolução.

Jack, Pol Espargaró disse-me que encontrou uma mota completamente diferente após o seu regresso do que antes da lesão em Portimão. Explicou-me que a evolução vai no sentido de uma moto mais comprida e mais alta, o que soa muito às formas da Ducati. Qual foi a vossa influência neste desenvolvimento?

Basta tirar uma fotografia da minha mota do ano passado e compará-la com a da presente época para perceber a influência que teve. Se colocarmos as duas em cima uma da outra, são quase iguais em termos de geometria. Claro que os componentes ainda são feitos ao estilo KTM, mas se estamos a falar de uma moto de corrida em 2023, temos de ir nessa direção - especialmente com a aerodinâmica, os travões, as asas e tudo.



É preciso potência, é preciso ser capaz de utilizar essa potência e é preciso ser capaz de travar o mais forte possível. São estes os três componentes. Fazer curvas é outra coisa, o nosso comportamento em curva não é mau. Nunca tivemos problemas com isso.

Então não gosta de motos reactivas.

Eu gosto delas, já conduzi uma Honda no passado, não me importo. O problema é: se queremos ter uma mota competitiva hoje em dia, contra oito Ducati, precisamos de algo que nos permita lutar contra elas.

Será que vamos ver um Jack Miller ainda melhor do que o que temos visto até agora?

Acho que sim. Está bem, os resultados podem não o refletir, mas todos os anos sinto que estou a ficar cada vez melhor. Estou a ficar cada vez mais forte. Uma abordagem diferente, uma mentalidade diferente, uma estratégia diferente - sinto-o todos os anos, física e mentalmente.



Tenho 28 anos. Num mundo em que nos concentramos sempre tanto em coisas novas, a maioria das pessoas vive os seus melhores anos a meio dos 20 ou no início dos 30. Tenho a sensação de que os meus melhores anos ainda estão para vir. E eles vêm com maturidade, trabalho, estratégia como um todo. Aprendi com os meus erros. São coisas que podemos levar connosco e usar para nos tornarmos melhores pessoas.

Espero ver isso.

Eu também.