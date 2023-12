Massimo Rivola: ¿Podrá el equipo de atención al cliente ofrecer más en 2024?

Aprilia tampoco estuvo a la altura de sus propias expectativas en 2023 a pesar de dos victorias, pero Massimo Rivola no acepta una crítica: "Se me acusó de carecer de buenos pilotos. No estoy de acuerdo con eso. Creo que tenemos una mezcla de talentos muy diferentes, incluidos Miguel y Raúl, que espero que sean más fuertes el año que viene", dijo el director de carrera en Noale, refiriéndose no sólo a sus pilotos oficiales Aleix Espagaró y Maverick Viñales, sino también a los pilotos del equipo cliente.

"Vale, Raúl apenas tenía experiencia, pero Miguel tiene la experiencia de las victorias en MotoGP. Sigue siendo el piloto de KTM con más victorias y eso no es casualidad. Viene del trabajo y del talento y de la sensación de exprimir la moto para sacar lo mejor de ella", añade Rivola en una entrevista concedida a SPEEDWEEK.com.

Elprimer año sobre la RS-GP fue muy desigual para el cinco veces ganador de MotoGP Oliveira, en parte debido a las motos del año anterior y a los signos de desgaste del equipo CryptoDATA RNF MotoGP, que desde entonces ha sido sustituido por Trackhouse. El piloto portugués también tuvo que tomarse tres descansos por lesión, lo que se reflejó en su 16º puesto en el Campeonato del Mundo.

"Miguel fue el primero en girar en la primera curva de la primera carrera, en Portimão", recuerda Rivola sobre el inicio de la temporada. "Después fue difícil. También lo vimos con Enea y me alegré mucho de verle ganar de nuevo, porque eso significa que puedes recuperar la confianza", dijo el italiano, refiriéndose al piloto oficial de Ducati Enea Bastianini, que se lesionó al principio de la temporada, experimentó una difícil remontada y regresó al carril de la victoria en el GP de Malasia. "Ese fue también un mensaje para Miguel. Ya llegará. Tiene todas las oportunidades y llegará".

"2023 fue nuestro primer año con un equipo satélite y yo diría que también fue un poco desafortunado", resumió Rivola. "Se puede decir que esperábamos un poco más de Miguel, pero pasaron demasiadas cosas. Además, hace poco ha vuelto a ser padre y nos alegramos por él, pero son cosas en las que no sabes si algo le molesta y le hace perder unas décimas, aunque él diga que está bien. Y si pierdes dos décimas, son dos filas en la parrilla".

"Estoy contento con Raúl, sinceramente", continuó el CEO de Aprilia Racing, refiriéndose al 20º clasificado en el Mundial. "Ahora nos toca a nosotros hacer la moto más fiable y ayudarle a encontrar el rendimiento. Pero espero que el año que viene moleste a los demás pilotos de Aprilia, y ese era el objetivo."

"También depende de nosotros ayudar más al equipo cliente. Hay que recordar que RNF no conocía la moto y el jefe de equipo de Raúl no conocía la categoría. Siempre se trata de experiencia. No encontrarás segundos de un año para otro, pero incluso sin cambiar nada en la moto, con la misma gente y el mismo equipo, serás más rápido gracias a la experiencia."

"Espero que en el futuro utilicemos más el equipo satélite para el desarrollo", añade Rivola. Y también sabe que cuanto menor sea la diferencia entre las motos, más fácil será intercambiar información y mayores serán los beneficios.

Sin embargo, todavía no está claro qué especificación de moto recibirá el nuevo equipo cliente Trackhouse con el corto plazo de entrega. El propietario del equipo, Justin Marks, está presionando al equipo para conseguir material de 2024, como reveló en una entrevista con SPEEDWEEK.com.

Clasificación final del Campeonato del Mundo de MotoGP 2023 tras 39 carreras:

1. Bagnaia, 467 puntos. 2. Martin, 428. 3. Bezzecchi, 329. 4. Binder, 293. 5. Zarco, 225. 6. Aleix Espargaró, 206. 7. Viñales, 204. 8. Marini, 201. 9. Alex Márquez, 177. 10. Quartararo, 172. 11. Miller, 163. 12. Di Giannantonio, 151. 13. Morbidelli, 102. 14. Marc Márquez, 96. 15. Bastianini, 84. 16. Olive, 85. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Constructores:

1. Ducati, 700 puntos. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.



Campeonato del Mundo por Equipos:

1. Prima Pramac Racing, 653 puntos. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456. 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.