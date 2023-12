Massimo Rivola : L'équipe cliente sera-t-elle plus performante en 2024 ?

Aprilia n'a pas non plus répondu à ses attentes en 2023, malgré deux victoires, mais Massimo Rivola n'accepte pas la critique : "On m'a reproché de ne pas avoir de bons pilotes. Je ne suis pas d'accord avec cela. Je pense que nous disposons d'un mélange de talents très différents, y compris Miguel et Raúl, dont j'attends qu'ils soient plus forts l'année prochaine", a déclaré le directeur de course à Noale, en faisant référence à ses pilotes d'usine Aleix Espagaró et Maverick Viñales, mais aussi aux pilotes du team client.

"D'accord, Raúl avait peu d'expérience, mais Miguel a l'expérience des victoires en MotoGP. Il est toujours le pilote KTM le plus victorieux et ce n'est pas un hasard. Cela vient du travail, du talent et du sentiment de presser la moto pour en tirer le meilleur", a ajouté Rivola lors d'un entretien avec SPEEDWEEK.com.

La première année au guidon de la RS-GP a été très mitigée pour le quintuple vainqueur du MotoGP Oliveira, en partie à cause des machines de l'année précédente et des signes d'usure au sein de l'équipe CryptoDATA RNF MotoGP, remplacée entre-temps par Trackhouse. Le Portugais a en outre dû s'absenter à trois reprises pour cause de blessure, ce qui s'est traduit par une 16e place au championnat du monde.

"Miguel s'est engagé en premier dans le premier virage de la première course, à Portimão", a rappelé Rivola en évoquant le début de la saison. "Après, ça a été difficile. On l'a vu aussi avec Enea et j'ai été tellement heureux de le voir gagner à nouveau, parce que cela signifie que l'on peut retrouver la confiance", a fait référence au pilote officiel Ducati Enea Bastianini, qui s'est blessé en début de saison, a connu un retour laborieux et a retrouvé le chemin de la victoire au GP de Malaisie. "C'était un message aussi pour Miguel. Il va venir. Il a toutes les possibilités et ça va venir".

"2023 a été notre première année avec une équipe satellite et je dirais qu'il y a aussi eu un peu de malchance", a résumé Rivola. "On peut dire que nous attendions un peu plus de Miguel, mais trop de choses sont arrivées. Il est aussi redevenu père récemment, et nous sommes heureux pour lui, mais ce sont des choses dont on ne sait pas si quelque chose le tracasse et lui fait perdre quelques dixièmes, même s'il dit qu'il va bien. Et si tu perds deux dixièmes, ça fait deux lignes de départ".

"Avec Raúl, je suis heureux, très honnêtement", a poursuivi le CEO d'Aprilia Racing en évoquant le 20e du championnat du monde. "C'est à nous maintenant de rendre la moto plus fiable et de l'aider à trouver la performance. Mais je m'attends à ce qu'il embête les autres pilotes Aprilia l'année prochaine - et c'était l'objectif".

"C'est aussi à nous d'aider davantage l'équipe cliente. Il ne faut pas oublier que RNF ne connaissait pas la moto et que le chef d'équipe de Raúl ne connaissait pas la catégorie. C'est toujours une question d'expérience. Vous ne trouverez pas les secondes d'une année à l'autre, mais même sans rien changer à la moto, avec les mêmes personnes et le même équipage, vous serez plus rapide grâce à l'expérience".

"J'espère qu'à l'avenir, nous utiliserons davantage l'équipe satellite pour le développement", a ajouté Rivola. Et lui aussi sait que plus la différence entre les motos est faible, plus l'échange d'informations sera facile et plus les bénéfices seront importants.

Cependant, on ne sait pas encore exactement quelles spécifications de moto la nouvelle équipe cliente de Trackhouse recevra dans un délai aussi court. Le propriétaire de l'équipe, Justin Marks, fait pression pour obtenir du matériel de 2024, comme il l'a révélé lors d'une interview avec SPEEDWEEK.com.

Classement final du championnat du monde MotoGP 2023 après 39 courses :

1. Bagnaia, 467 points. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 700 points. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 653 points. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.