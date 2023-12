Massimo Rivola: Il team clienti riuscirà a dare di più nel 2024?

Aprilia ha fornito per la prima volta un team clienti nella stagione 2023 del MotoGP, ma il clamoroso successo non si è concretizzato. Nel 2024, Massimo Rivola ritiene che Miguel Oliveira e Raúl Fernández - allora in colori Trackhouse - possano fare meglio.

Anche nel 2023 l'Aprilia è stata al di sotto delle proprie aspettative, nonostante le due vittorie, ma Massimo Rivola non accetta una critica: "Mi hanno accusato di non avere buoni piloti. Non sono d'accordo. Credo che abbiamo un mix di talenti molto diversi, tra cui Miguel e Raúl, che mi aspetto siano più forti l'anno prossimo", ha detto il direttore di gara a Noale, riferendosi non solo ai suoi piloti ufficiali Aleix Espagaró e Maverick Viñales ma anche ai piloti dei team clienti.

"Ok, Raúl non aveva quasi nessuna esperienza, ma Miguel ha l'esperienza delle vittorie in MotoGP. È ancora il pilota KTM più vittorioso e non è una coincidenza. È frutto del lavoro, del talento e della sensazione di spremere la moto per ottenere il meglio", ha aggiunto Rivola in un'intervista a SPEEDWEEK.com.

Il primo anno in sella alla RS-GP è stato molto contrastato per il cinque volte vincitore della MotoGP Oliveira, in parte a causa delle moto dell'anno precedente e dei segni di usura del CryptoDATA RNF MotoGP Team, che nel frattempo è stato sostituito da Trackhouse. Il pilota portoghese ha anche dovuto fare tre pause per infortunio, il che si è riflesso nel suo 16° posto nel Campionato del Mondo.

"Miguel è stato il primo a girare alla prima curva della prima gara, a Portimão", ha ricordato Rivola a proposito dell'apertura della stagione. "Dopo di che è stato difficile. L'abbiamo visto anche con Enea e sono stato molto felice di vederlo vincere di nuovo, perché significa che puoi ritrovare la fiducia", ha detto l'italiano, riferendosi al pilota ufficiale Ducati Enea Bastianini, che si è infortunato all'inizio della stagione, ha vissuto una difficile rimonta ed è tornato in corsia di vittoria nel GP della Malesia. "Questo era anche un messaggio per Miguel. Arriverà. Ha tutte le opportunità e arriverà".

"Il 2023 è stato il nostro primo anno con un team satellite e direi che è stato anche un po' sfortunato", ha riassunto Rivola. "Si può dire che ci aspettavamo qualcosa di più da Miguel, ma sono successe troppe cose. È anche diventato di nuovo padre da poco e siamo felici per lui, ma queste sono cose per cui non sai se qualcosa lo preoccupa e gli fa perdere qualche decimo, anche se lui dice di stare bene. E se perdi due decimi, sono due file sulla griglia di partenza".

"Sono contento di Raúl, onestamente", ha proseguito l'Amministratore Delegato di Aprilia Racing, riferendosi al 20° pilota del mondiale. "Ora sta a noi rendere la moto più affidabile e aiutarlo a trovare le prestazioni. Ma mi aspetto che l'anno prossimo riesca a far arrabbiare gli altri piloti Aprilia, e questo era l'obiettivo".

"Sta anche a noi aiutare di più i team clienti. Bisogna ricordare che la RNF non conosceva la moto e il capo equipaggio di Raúl non conosceva la classe. È sempre una questione di esperienza. Non si trovano secondi da un anno all'altro, ma anche senza cambiare nulla sulla moto, con le stesse persone e lo stesso equipaggio, si è più veloci grazie all'esperienza".

"Spero che in futuro utilizzeremo maggiormente il team satellite per lo sviluppo", ha aggiunto Rivola. E sa anche che minore è la differenza tra le moto, più facile sarà lo scambio di informazioni e maggiori saranno i vantaggi.

Tuttavia, non è ancora chiaro quali siano le specifiche della moto che il nuovo team cliente Trackhouse riceverà con un tempo di consegna così breve. Il proprietario del team Justin Marks sta facendo pressione sulla squadra per ottenere il materiale 2024, come ha rivelato in un'intervista a SPEEDWEEK.com.

Classifica finale del Campionato del Mondo MotoGP 2023 dopo 39 gare:

1° Bagnaia, 467 punti. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato costruttori:

1. Ducati, 700 punti. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.



Campionato mondiale a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 653 punti. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456. 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.