Massimo Rivola: Será que a equipa de clientes vai conseguir fazer mais em 2024?

A Aprilia forneceu uma equipa cliente pela primeira vez na temporada de MotoGP de 2023, mas o sucesso retumbante não se concretizou. Em 2024, Massimo Rivola acredita que Miguel Oliveira e Raúl Fernández - então com as cores da Trackhouse - podem fazer melhor.

A Aprilia também ficou aquém das suas próprias expectativas em 2023, apesar das duas vitórias, mas Massimo Rivola não aceita uma crítica: "Fui acusado de não ter bons pilotos. Não concordo com isso. Acredito que temos uma mistura de talentos muito diferentes, incluindo Miguel e Raúl, que espero que sejam mais fortes no próximo ano", disse o diretor da corrida em Noale, referindo-se não apenas aos seus pilotos de fábrica Aleix Espagaró e Maverick Viñales, mas também aos pilotos da equipa cliente.

"Ok, Raúl não tinha quase nenhuma experiência, mas Miguel tem a experiência das vitórias no MotoGP. Ele continua a ser o piloto mais vitorioso da KTM e isso não é uma coincidência. É o resultado do trabalho, do talento e da sensação de apertar a mota para tirar o melhor partido dela," acrescentou Rivola numa entrevista ao SPEEDWEEK.com.

O primeiro ano na RS-GP foi muito misto para o cinco vezes vencedor do MotoGP, Oliveira, em parte devido às motos do ano anterior e aos sinais de desgaste da CryptoDATA RNF MotoGP Team, que entretanto foi substituída pela Trackhouse. O piloto português também teve de fazer três pausas por lesão, o que se reflectiu no seu 16º lugar no Campeonato do Mundo.

"O Miguel foi o primeiro a virar na primeira curva da primeira corrida, em Portimão", recordou Rivola sobre a abertura da época. "Depois disso, foi difícil. Também vimos isso com o Enea e fiquei muito contente por o ver ganhar de novo, porque isso significa que podemos recuperar a confiança", disse o italiano, referindo-se ao piloto de fábrica da Ducati, Enea Bastianini, que se lesionou no início da época, teve um regresso difícil e regressou à pista da vitória no GP da Malásia. "Essa também foi uma mensagem para Miguel. Ele vai conseguir. Ele tem todas as oportunidades e isso vai acontecer".

"2023 foi o nosso primeiro ano com uma equipa satélite e eu diria que também foi um pouco azarado", resumiu Rivola. "Pode dizer-se que esperávamos um pouco mais do Miguel, mas aconteceram demasiadas coisas. Ele também foi pai recentemente e estamos felizes por ele, mas são coisas em que não sabemos se algo o está a incomodar e o faz perder alguns décimos, apesar de ele dizer que está bem. E se perdermos dois décimos, são duas filas na grelha".

"Estou contente com o Raúl, muito honestamente," continuou o CEO da Aprilia Racing, referindo-se ao 20º classificado do Campeonato do Mundo. "Agora cabe-nos a nós tornar a moto mais fiável e ajudá-lo a encontrar a performance. Mas espero que ele perturbe os outros pilotos da Aprilia no próximo ano - e esse era o objetivo."

"Também nos cabe a nós ajudar mais a equipa cliente. Temos de nos lembrar que a RNF não conhecia a moto e o chefe de equipa do Raúl não conhecia a classe. É sempre uma questão de experiência. Não vamos encontrar segundos de um ano para o outro, mas mesmo sem mudar nada na mota, com as mesmas pessoas e a mesma equipa, seremos mais rápidos devido à experiência."

"Espero que no futuro utilizemos mais a equipa satélite para o desenvolvimento", acrescentou Rivola. E ele também sabe que quanto menor for a diferença entre as motos, mais fácil será a troca de informações e maiores serão os benefícios.

No entanto, ainda não se sabe exatamente qual a especificação da moto que a nova equipa cliente da Trackhouse irá receber com o curto prazo de entrega. O proprietário da equipa, Justin Marks, está a pressionar a equipa para obter material de 2024, como revelou numa entrevista ao SPEEDWEEK.com.

Classificação final do Campeonato do Mundo de MotoGP 2023 após 39 corridas:

1º Bagnaia, 467 pontos. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 700 pontos. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 653 pontos. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456. 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.