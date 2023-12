Pedro Acosta: "Los conductores son demasiado dulces hoy en día"

Para Pedro Acosta, su meteórico ascenso significó, entre otras cosas, que tuvo que aprender en muy poco tiempo lo que significa estar en el ojo público. Desde su victoria en Moto3 en Doha en 2021, cuando ganó sólo su segundo Gran Premio desde el pit lane, el español ha llamado mucho la atención. "He tenido que aprender inglés en muy poco tiempo y a presentarme ante los medios", confirma el joven de 19 años en una entrevista a motogp.com.

Al título mundial de Moto3 en su año de debut le siguió el de Moto2 en 2023 y una plaza en el GASGAS Factory Racing Tech3 Team para la temporada 2024 de MotoGP. A pesar de la fama, el "tiburón de Mazarrón" ha mantenido los pies en la tierra, porque lo tiene claro: "Si tienes una buena relación con los periodistas, los aficionados y toda la gente de fuera de tu equipo, todo es más fácil. A veces parecemos fríos, pero todos somos humanos y tenemos corazón. Así que de vez en cuando es mejor reírse en lugar de tomarse las cosas tan en serio".

El Campeón del Mundo de Moto2 no sólo convence en la pista con su astucia, ahora también tiene experiencia en el trato con los medios de comunicación: "Un mecánico de Suzuki me dijo una vez: No puedes dejar que los medios te controlen. Tienes que controlarlos a ellos. Siempre intento responder a las preguntas de la prensa con la mayor transparencia posible, así que siempre digo lo que pienso."

Dorna intenta atraer a más aficionados a los circuitos con el formato de MotoGP introducido en 2023, que incluye innovaciones como el sprint y el desfile de pilotos. Sin embargo, Acosta considera que hay otros factores cruciales para aumentar el alcance. Entiende lo que quieren los espectadores porque: "Sé lo que significa ser aficionado. Porque no hace mucho yo también lo era. Tenemos que ser capaces tanto de reír como de llorar, son exactamente estas reacciones humanas las que la gente quiere ver. Por ejemplo, Valentino Rossi es exactamente la misma persona en público que en casa. Esta autenticidad es enormemente importante".

El 16 veces ganador de un GP también recuerda las rivalidades del pasado, que hoy echa de menos: "Los aficionados quieren ver a sus héroes animando, quieren ver duelos. Hoy en día, los pilotos son todos demasiado pacíficos y demasiado dulces. Pero la gente quiere ver rivalidades, como entre Dani Pedrosa y Jorge Lorenzo o Marc Márquez y Valentino Rossi. Eso es exactamente lo que tenemos que mostrar a los aficionados. La mayoría de los espectadores no tienen la oportunidad de vivir MotoGP en directo en la pista. Por eso intento llevar estas emociones a través de las pantallas y estar en contacto con los aficionados".