Pedro Acosta : "Les pilotes sont trop gentils de nos jours".

Pedro Acosta, le prochain rookie du MotoGP dans l'équipe GASGAS Factory Racing Tech3, sait ce que les fans de deux-roues veulent voir et ce qui manque à la catégorie reine actuelle. Il se souvient de héros comme Rossi et Pedrosa.

Pour Pedro Acosta, son ascension fulgurante a notamment signifié qu'il a dû apprendre en très peu de temps ce que cela signifie d'être en public. En effet, depuis sa victoire en Moto3 à Doha en 2021, où il a remporté son deuxième Grand Prix seulement depuis la voie des stands, l'Espagnol mérite beaucoup d'attention. "J'ai dû apprendre l'anglais en très peu de temps et comment me présenter face aux médias", a confirmé le jeune homme de 19 ans lors d'une interview avec motogp.com.

Le titre de champion du monde Moto3 lors de son année de rookie a été suivi du titre Moto2 en 2023 et d'une place dans l'équipe GASGAS Factory Racing Tech3 pour la saison MotoGP 2024. Malgré la célébrité, le "requin de Mazarrón" a gardé les pieds sur terre, car il sait que "si tu entretiens de bonnes relations avec les journalistes, les fans et toutes les autres personnes en dehors de ton équipe, tout se passe plus facilement. Nous pouvons parfois paraître froids, mais nous ne sommes que des êtres humains et nous avons tous un cœur. C'est pourquoi, de temps en temps, il est préférable de rire simplement plutôt que de prendre les choses si sérieusement".

Ce n'est pas seulement sur la piste que le champion du monde Moto2 convainc par son intelligence, il est également devenu routinier dans ses relations avec les médias : "Un mécanicien de Suzuki m'a dit un jour : tu ne dois pas laisser les médias te contrôler. Tu dois les contrôler. J'essaie toujours de répondre aux questions de la presse de la manière la plus transparente possible, c'est pourquoi je dis toujours ce qui me passe par la tête".

Avec le format MotoGP introduit en 2023, qui comprend des nouveautés comme le sprint ou la parade des pilotes, Dorna tente d'attirer plus de fans sur les circuits. Acosta considère toutefois que d'autres facteurs sont décisifs pour augmenter l'audience. Il comprend ce que les spectateurs souhaitent, car : "Je sais ce que cela signifie d'être un fan. Car il n'y a pas si longtemps, j'étais moi-même un fan. Nous devons être capables de rire et de pleurer, ce sont précisément ces réactions humaines que les gens veulent voir. Valentino Rossi, par exemple, est en public exactement la même personne qu'il est chez lui. Cette authenticité est extrêmement importante".

Le seizième vainqueur de GP se souvient en outre des rivalités d'antan, qui lui manquent à l'heure actuelle : "Les fans veulent voir leurs héros exulter, ils veulent voir des duels. Aujourd'hui, les pilotes sont tous trop pacifiques et trop gentils. Mais les gens veulent voir des rivalités, comme entre Dani Pedrosa et Jorge Lorenzo ou Marc Márquez et Valentino Rossi. C'est exactement ce que nous devons montrer aux fans. La plupart des spectateurs n'ont pas l'occasion de vivre le MotoGP en direct sur la piste. C'est pourquoi j'essaie de faire passer ces émotions à travers les écrans et de rester ainsi en contact avec les fans".