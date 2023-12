Pedro Acosta: "Gli autisti sono troppo dolci al giorno d'oggi".

Per Pedro Acosta, la sua fulminea ascesa ha significato, tra l'altro, dover imparare in poco tempo cosa significa essere sotto gli occhi di tutti. Dalla vittoria in Moto3 a Doha nel 2021, quando ha vinto solo il suo secondo Gran Premio dalla corsia dei box, lo spagnolo ha attirato molta attenzione. "Ho dovuto imparare l'inglese in pochissimo tempo e come presentarmi ai media", ha confermato il 19enne in un'intervista a motogp.com.

Il titolo di Campione del Mondo Moto3 nel suo anno di debutto è stato seguito dal titolo Moto2 nel 2023 e da un posto nel Team GASGAS Factory Racing Tech3 per la stagione 2024 della MotoGP. Nonostante la fama, lo "squalo di Mazarrón" è rimasto con i piedi per terra, perché sa: "Se hai un buon rapporto con i giornalisti, i tifosi e tutte le altre persone al di fuori della tua squadra, tutto è più facile. A volte sembriamo freddi, ma siamo tutti umani e abbiamo un cuore. Quindi ogni tanto è meglio ridere invece di prendere le cose così seriamente".

Il campione del mondo della Moto2 non si limita a convincere in pista con la sua astuzia, ma ora ha anche esperienza nel trattare con i media: "Un meccanico della Suzuki una volta mi ha detto: "Non puoi lasciare che i media ti controllino. Sei tu che devi controllare loro. Cerco sempre di rispondere alle domande della stampa nel modo più trasparente possibile, quindi dico sempre quello che mi passa per la testa".

Dorna sta cercando di attirare più fan nei circuiti con il format della MotoGP introdotto nel 2023, che include innovazioni come la volata e la parata dei piloti. Tuttavia, Acosta ritiene che altri fattori siano cruciali per aumentare la portata. Capisce cosa vogliono gli spettatori perché: "So cosa significa essere un fan. Perché non molto tempo fa ero io stesso un tifoso. Dobbiamo essere in grado di ridere come di piangere, sono proprio queste reazioni umane che la gente vuole vedere. Per esempio, Valentino Rossi è esattamente la stessa persona in pubblico e a casa. Questa autenticità è estremamente importante".

Il 16 volte vincitore di un GP ricorda anche le rivalità del passato, che oggi gli mancano: "I tifosi vogliono vedere i loro eroi esultare, vogliono vedere i duelli. Oggi i piloti sono tutti troppo pacifici e dolci. Ma la gente vuole vedere le rivalità, come quella tra Dani Pedrosa e Jorge Lorenzo o tra Marc Márquez e Valentino Rossi. È proprio questo che dobbiamo mostrare ai fan. La maggior parte degli spettatori non ha l'opportunità di vivere la MotoGP dal vivo in pista. Ecco perché cerco di trasmettere queste emozioni attraverso gli schermi e di rimanere in contatto con i fan".