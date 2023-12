Pedro Acosta: "Os condutores são demasiado doces hoje em dia"

Para Pedro Acosta, a sua ascensão meteórica significou, entre outras coisas, que teve de aprender num espaço de tempo muito curto o que significa estar sob o olhar do público. Desde a sua vitória na Moto3 em Doha, em 2021, quando venceu apenas o seu segundo Grande Prémio a partir das boxes, o espanhol tem atraído muita atenção. "Tive que aprender inglês em muito pouco tempo e como me apresentar à mídia", confirmou o jovem de 19 anos em entrevista ao motogp.com.

O título do Campeonato do Mundo de Moto3 no seu ano de estreia foi seguido pelo título de Moto2 em 2023 e por um lugar na GASGAS Factory Racing Tech3 Team para a época de MotoGP de 2024. Apesar da fama, o "tubarão de Mazarrón" manteve-se realista, porque sabe: "Se tivermos uma boa relação com os jornalistas, os fãs e todas as outras pessoas fora da nossa equipa, tudo é mais fácil. Por vezes parecemos frios, mas somos todos humanos e temos coração. Por isso, de vez em quando, é melhor rirmo-nos em vez de levarmos as coisas tão a sério."

O Campeão do Mundo de Moto2 não convence apenas na pista com a sua inteligência, mas também tem experiência em lidar com os meios de comunicação social: "Um mecânico da Suzuki disse-me uma vez: Não podes deixar que os meios de comunicação social te controlem. Tu é que tens de os controlar. Tento sempre responder às perguntas da imprensa da forma mais transparente possível, por isso digo sempre o que me vai na alma."

A Dorna está a tentar atrair mais fãs para os circuitos com o formato do MotoGP introduzido em 2023, que inclui inovações como o sprint e a parada de pilotos. No entanto, Acosta vê outros factores como cruciais para aumentar o alcance. Ele compreende o que os espectadores querem porque: "Eu sei o que significa ser um fã. Porque ainda não há muito tempo eu próprio era um fã. Temos de ser capazes de rir e de chorar, são exatamente estas reacções humanas que as pessoas querem ver. Por exemplo, Valentino Rossi é exatamente a mesma pessoa em público e em casa. Esta autenticidade é extremamente importante".

O 16 vezes vencedor de GPs também recorda as rivalidades do passado, das quais sente falta atualmente: "Os fãs querem ver os seus heróis a aplaudir, querem ver duelos. Hoje em dia, os pilotos são todos demasiado pacíficos e doces. Mas as pessoas querem ver rivalidades, como entre Dani Pedrosa e Jorge Lorenzo ou Marc Márquez e Valentino Rossi. É exatamente isso que temos de mostrar aos fãs. A maioria dos espectadores não tem a oportunidade de ver o MotoGP ao vivo na pista. É por isso que tento transmitir estas emoções através dos ecrãs e manter-me em contacto com os fãs."