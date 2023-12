Informes de GP: de la tipografía de plomo a la inteligencia artificial

En 2017 se cumplió el décimo aniversario del iPhone de Apple. Hm, qué diferencia con los primeros y oscuros teléfonos móviles de Nokia, Ericsson y demás, que no tenían pantalla táctil.

El smartphone se ha convertido en la herramienta de trabajo sin la que nadie puede imaginar la vida hoy en día. Pero el mundo también ha cambiado en otros ámbitos. ¿Quién hubiera imaginado hace 25 años que un día no solo se podrían hacer llamadas de larga distancia con el teléfono en el bolsillo, sino también enviar mensajes de WhatsApp gratis, facetime, navegar, hacer fotos y hacer otras 100 cosas, que serviría de despertador y de soporte de datos para la tarjeta de embarque al volar?

¿Cómo llegábamos a nuestro destino hace 20 o 30 años sin un navegador por satélite?

Sí, había que hablar con la gente a la antigua usanza y preguntarles cómo llegar. O sacar un mapa.

¿Y quién puede imaginarse cómo era el trabajo de un periodista hace 40 años?

Los reportajes se escribían en una desvencijada máquina de escribir mecánica, los manuscritos tenían que ser llevados de alguna manera a la redacción y a la imprenta, donde los maquetistas los ponían en plomo. Una línea a la vez se fundía en plomo, invertida en espejo, y este metal era luego formado en una página por hábiles "metteurs", o diseñadores de paginación, como se les llamaba en alemán.

¿Y cuando una carrera de MotoGP tenía lugar en el extranjero? Entonces dicho texto se escribía prácticamente tres veces: Primero con la máquina de escribir mecánica Hermes Baby u Olivetti, después en el télex, tras lo cual se echaba toda la mostaza en plomo en casa.

Sí, ¿qué era un télex?

La palabra Telex significaba TELeprinter EXchange, estos aparatos también se llamaban teleimpresoras, eran colosales máquinas de captura de texto que se conectaban a una línea telefónica. Con este sistema se podían enviar mensajes de texto, incluso textos más largos. El teletex era el predecesor analógico del fax y el correo electrónico.

El destinatario necesitaba algún tipo de dirección de la red de télex, se llamaba identificador, podía ser, por ejemplo: 27897de, si no recuerdo mal.

Si tenías que escribir textos para muchas páginas impresas, lo hacías "localmente" en la máquina de télex, es decir, sin una línea telefónica activa, que habría sido demasiado cara. Escribías "localmente", los textos se plasmaban en una estrecha tira perforada de 3, 5 o 10 metros de largo, que traqueteaba por la línea telefónica una vez terminada.

Si te equivocabas de número o de código de país, todo podía acabar en un supermercado en vez de en la redacción. No había mensaje de error. La velocidad de transmisión en Europa era de 50 baudios (unos 7 caracteres) por segundo...

Fax: tampoco es una solución perfecta

Los faxes aparecieron en los años ochenta. Creo que fue en el GP de Bélgica de 1981 cuando envié por primera vez mis manuscritos a la redacción por fax. Cuando la calidad de las líneas era mala, por ejemplo en Europa del Este, las páginas de la redacción de Zúrich eran casi indescifrables, demasiado pálidas.

Por ejemplo, viajé a Viena un domingo por la noche después de una carrera en Brno, donde la calidad telefónica era mejor; lo mismo ocurrió en otros países.

En el GP de motociclismo de Brasil, celebrado en 1988 en Goiania, el organizador quería recuperar sus gastos a través del fax. Cobraba 45 dólares por página enviada. Yo tenía que enviar unas 50, incluidas las listas de resultados. Los gastos de fax eran superiores a los de vuelo.

Las condiciones para los periodistas en la Fórmula 1 eran tales que nadie trabajaría en ellas hoy en día. En el Österreichring había una carpa neumática para los medios de comunicación, y las temperaturas alcanzaban los 50 grados en pleno verano.

El propio Bernie Ecclestone fue el organizador del GP de Austria a principios de los 80, con Ernesto Huppert de Austria como representante. El reportero del Kurier Helmut Zwickl y yo teníamos una caravana instalada junto al Centro de Prensa con el permiso de Bernie y Ernst, donde podíamos trabajar sin temperaturas de sauna e incluso comer. La palabra hospitalidad ni siquiera existía entonces.

Y el equipo Ensign de Mo Nunn, para el que entonces pilotaban Johnny Cecotto y Roberto Guerrero, tenía exactamente un motor Cosworth de recambio para dos pilotos.

Hablando de Helmut Zwickl. Todavía recuerdo cómo le convencí, en las Navidades de 1991, para que cambiara la diminuta máquina de escribir Hermes por un ordenador Compaq con software de escritura Euroscript; esto significaba que los textos podían transmitirse por línea telefónica con la ayuda de un módem externo que necesitaba sus propias baterías.

Con las líneas telefónicas analógicas, había que distinguir entre marcación por pulsos y por tonos; para la marcación por pulsos, había que insertar una "P" antes del número de teléfono. Mi colega Helmut Zwickl empujó el Compaq varias veces, disgustado. Sólo después del segundo trozo de strudel de manzana se resignó a su destino digital.

Cuadernos de ejercicios, sin puestos oficiales del Mundial

Por aquel entonces, no había kilómetros gratis en los coches de alquiler. Entonces, un pequeño coche de alquiler del Grupo A para carreras celebradas a 200 kilómetros del aeropuerto costaba unos 1.300 euros por 3,5 días.

Hablando de listas de resultados: durante muchos años, los promotores de GP sólo publicaban las listas de resultados. Les resultaba demasiado tedioso elaborar las clasificaciones del Campeonato del Mundo o las tablas de vueltas.

Durante años, llevé un cuaderno a cuadros, con los nombres de los pilotos y los puntos por Gran Premio inscritos en azul y la nueva puntuación global en rojo.

La Fórmula 1 siempre iba unos años por delante de las carreras de motos. En los Grandes Premios de motociclismo, escribía en mi cuaderno las tablas de vueltas de las cinco o seis clases de carreras diarias, como una especie de base para mis crónicas de carrera; no hubo televisión en directo hasta la década de 1980.

Una vez garabateé la tabla de vueltas de la carrera de 350cc en Salzburgring en el techo de la autocaravana de Kenny Roberts padre, probablemente fue en 1978; hubo muchas bromas, su jefe de equipo Kel Carruthers y sus hijas también estaban allí. Kenny preguntó en un momento dado: "Günther, ¿cuántas vueltas quedan?". Tras echar un rápido vistazo a mis meticulosas notas, respondí como disparado por una pistola: "7".

En la vuelta siguiente, la carrera se despidió con la bandera a cuadros. Me había perdido seis o siete vueltas...

Kenny preguntó: "¿Son tus registros siempre tan fiables?"

Mi colega Dieter Stappert, en su día uno de los mejores periodistas de Fórmula 1 y más tarde director de carreras de Fórmula 1 en BMW, también cayó una vez en la trampa de la tabla de vueltas. Escribió para mí el reportaje de 250cc del Jarama en los años 80 porque mi vuelo salía a las 16.25 y no había otro más tarde. Dieter anotó en su bloc de notas los números de salida de los pilotos de cabeza para cada vuelta, luego buscó accidentalmente los nombres de los pilotos de una clase diferente en el programa de la carrera, y tuvo que volver a escribirlo todo.

Transporte aéreo de películas con trampas

Durante años, obtener las imágenes de un GP a tiempo para un diario o un semanario de automovilismo fue todo un lío. Los grandes diarios recibían a veces imágenes de agencias fotográficas, que ya funcionaban en los años 70, pero sólo en blanco y negro.

Para Motorsport aktuell, a menudo teníamos que enviar imágenes de los entrenamientos del jueves por vía aérea desde carreras en el extranjero, Río en Brasil, Fuji en Japón, San Carlos en Venezuela, Suzuka en Japón, Laguna Seca, Buenos Aires, Johannesburgo en el GP de Kyalami. A veces esto implicaba horas de viaje en coche hasta el aeropuerto. A veces, la carga aérea se quedaba atascada en Chicago, Miami o Tokio durante la recarga, porque las oficinas de carga de allí no funcionaban durante el fin de semana. Sólo funcionaba mejor con vuelos directos.

Este sistema tenía claros inconvenientes: en primer lugar, las tribunas estaban vacías durante la primera sesión de entrenamientos del jueves; en segundo lugar, a veces hacía sol el jueves o el viernes, pero el domingo podía estar lloviendo a cántaros. O viceversa. Si entonces ganaba un desconocido, tal vez ni siquiera se le viera en los 20 o 30 rollos de película 36 que se transportaban.

Con la llegada de los primeros ordenadores y escáneres, se pudieron escanear y transmitir por primera vez imágenes en blanco y negro o negativos en blanco y negro, y más tarde también negativos en color y diapositivas.

La primera cámara digital salió al mercado en 1991. En 1992, empresas tan conocidas como Rollei, Sony y Kodak también presentaron sus prototipos digitales.

No todos los colegas estaban contentos con el progreso técnico. En el GP de Finlandia de motociclismo celebrado en Imatra en 1976, el piloto de 50cc Gerhard Thurow se preguntaba sobre Horst Briel, de la revista "PS". "Briel siempre está hablando con su cámara". Su colega tenía un nuevo tipo de grabadora analógica, que en aquella época era tan grande y pesada como un libro de no ficción de 500 páginas. No quería anotarlo todo en un cuaderno.

Un colega de más edad no podía imaginar que se pudiera meter una hoja de papel en una caja de 2 metros de altura en el Centro de Prensa del GP de Bélgica de 1981 y que ese trozo de papel saliera luego como fax en el diario KURIER de Viena.

Así que el colega prefirió pasar los textos por teléfono durante años y, a continuación, una secretaria con auriculares mecanografiaba los informes en papel manuscrito.

Naturalmente, esto daba lugar a errores de escucha. "Demostraciones de vuelo del club deportivo federal" se convirtió en "Demostraciones de vuelo del club deportivo canino". Ocurrió de verdad.

Como en MSa también informábamos sobre slaloms automovilísticos, subidas a colinas, pruebas, cross, enduro, etc., los domingos de los años 70 teníamos a menudo 20 cintas analógicas sobre nuestros escritorios, que luego se transcribían. Estaban etiquetadas con notas adhesivas amarillas: Fórmula 3 Hockenheim o Motocross Rudersberg. No todas las oficinas de prensa disponían de télex, algunas sólo tenían cabinas telefónicas.

A veces se grababa accidentalmente una cinta con un nuevo informe de la carrera antes de que se transcribiera el texto anterior...

En la era del correo electrónico, PDF, Google, Internet, We Transfer, archivos zip, etc., estos incidentes parecen surrealistas.

Había colegas que consideraban que los teléfonos móviles eran cosa del diablo y se preguntaban: "Sin cable telefónico, ¿cómo se supone que va a funcionar eso?".

Estas personas también se oponían a los sistemas de inyección de combustible y a los motores de cuatro válvulas en los coches particulares, y posiblemente también a cosas diabólicas como las cámaras digitales.

No me considero un fanático exagerado de la tecnología. Pero siempre me interesaron todas las nuevas tecnologías que podían facilitar mi vida profesional y privada, y la curiosidad era a menudo la fuerza motriz más fuerte.

GP de Australia 1992: unos 700 euros en gastos telefónicos

En marzo de 1992, en el GP de Japón en Suzuka, fui el primer reportero de GP en llevar un ordenador Compaq de última generación con un módem externo que podía transmitir a 300, 1200 o 2400 baudios. Podía escribir los textos especificados en el trazado a la línea exacta.

Por supuesto, la transmisión era una ciencia porque las líneas analógicas procedentes del extranjero eran demasiado débiles en aquella época, por lo que a menudo la transmisión simplemente se detenía. No existía la RDSI y mucho menos la WLAN o la ADSL. Todavía faltaban muchos años para que existiera Internet de alta velocidad.

Había que averiguar si el teléfono funcionaba con marcación por pulsos o por tonos antes de la transmisión, era un horror. En Suzuka, en 1992, y más tarde en Indonesia y Brasil, en 1996, la transmisión fue un asunto largo y angustioso. En Brasil, había diferentes compañías telefónicas, cada una con sus propios códigos de marcación para cada ciudad.

Afortunadamente, nuestro ingenioso informático Gerhard Bächli solía tener una solución.

En 1992, pagué unos 700 euros de teléfono por el GP de Australia. No fue hasta un año después cuando se pudo marcar en cualquier servidor de Australia con un número de teléfono local, y entonces la transmisión de texto sólo costaba 70 euros por Gran Premio.

La línea en el GP de Australia de 1992 era tan mala que el proveedor de telefonía me alquiló un "aislador de módem", que filtraba el ruido de fondo y pesaba unos 5 kg.

Mis colegas de la oficina de prensa miraban mi ordenador Compaq y todos sus accesorios como si yo fuera el mayor inventor desde Edison.

Cuando la red de área local inalámbrica (WLAN) funcionó por primera vez en el GP de Barcelona, fue una auténtica alegría, un gran alivio. Hoy lo damos por sentado.

Unos años antes, todavía transmitíamos los informes del GP utilizando ordenadores Tandy y acopladores acústicos, que simplemente se colocaban sobre receptores telefónicos normales. La capacidad de memoria del ordenador Tandy ni siquiera era suficiente para un texto de Gran Premio.

Hoy en día, la mayoría de las oficinas de prensa de todo el mundo pueden estar en línea en cinco minutos. Hay un punto de acceso digital en cada esquina.

Pero no siempre fue aconsejable subirse a toda velocidad a la última tendencia tecnológica. Recuerdo el principio de la era del correo electrónico. Cuando todavía había líneas analógicas y había que marcar con el portátil o el notebook, muchos destinatarios sólo consultaban sus desconocidos correos electrónicos una vez a la semana... Una llamada telefónica tenía más sentido si se trataba de un asunto urgente.

Y ahora el siguiente paso tecnológico está en el horizonte. Ya existen programas informáticos que escriben textos por sí mismos cuando reciben determinada información. De momento, los resultados son muy pobres y escasos.

¿Se impondrá este "periodismo robot"? ¿Quién sabe? La inteligencia artificial avanza a pasos agigantados.

Quizá algún día digamos, como Goethe en El aprendiz de brujo: "No puedo librarme de los fantasmas que he llamado".

A veces me gustaría tener un robot que investigara por mí durante la pausa del café, por ejemplo: ¿Cuándo se inventó la primera cámara digital? ¿Cuándo se inventó el sistema de correo electrónico?

En algún momento, ya no necesitaremos aprender idiomas porque Google Translater o el navegador Google Chrome lo traducirán todo correctamente. Y en algún momento, los programas de corrección funcionarán a la perfección y los archivos de audio serán transcritos y traducidos a la perfección por un robot.

Sin embargo, ningún robot nos dirá nunca en qué año estropeé la tabla de vueltas de la carrera de 350cc en qué techo de Motorhome. El buen periodismo nunca desaparecerá. En la era de las "fake news", es incluso cada vez más valioso. Pero quizás el deseo sea padre del pensamiento aquí.

Al fin y al cabo, la cuestión es cuánto tiempo podrá financiarse el periodismo de primera si las tiradas disminuyen porque los diarios son cada vez más finos y caros, y las revistas también.

¿Y cómo puede saber un usuario de Internet dónde puede contar con periodismo de calidad y dónde sólo se difunden rumores e información de segunda mano? A menudo sólo donde se han introducido los molestos paywalls.

Con todo, tal vez un robot o un texto de inteligencia artificial gane un Premio Nobel de Literatura antes de lo que podemos imaginar actualmente.