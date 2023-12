Rapports de GP : de la composition au plomb à l'intelligence artificielle

En 2017, Apple a fêté le 10e anniversaire de l'iPhone. Hum, quelle différence avec les premiers téléphones portables obscurs de Nokia, Ericsson et ainsi de suite, qui n'avaient pas d'écrans tactiles.

Le smartphone est devenu un outil de travail dont personne ne peut plus se passer aujourd'hui. Mais le monde a aussi changé dans d'autres domaines. Qui aurait pensé, il y a 25 ans, qu'un jour on pourrait non seulement passer des appels longue distance avec son téléphone de poche, mais aussi envoyer des messages WhatsApp gratuits, faire des facetimen, naviguer, prendre des photos et faire 100 autres choses, qu'il servirait de réveil et, en avion, de support de données pour la carte d'embarquement ?

Il y a 20 ou 30 ans, comment arrivait-on à une destination sans GPS ?

Oui, il fallait parler aux gens à l'ancienne, leur demander le chemin. Ou alors il fallait sortir une carte.

Et qui peut encore s'imaginer aujourd'hui à quoi ressemblait le travail d'un journaliste il y a 40 ans ?

On écrivait les reportages sur une machine à écrire mécanique déglinguée, les manuscrits devaient ensuite être acheminés d'une manière ou d'une autre à la rédaction et à l'imprimerie, où ils étaient mis en plomb par des typographes. Une ligne à la fois était coulée dans le plomb, à l'envers, ce métal était ensuite façonné en une page par d'habiles "metteurs", on les appelait en allemand des Umbruchgestalter.

Et lorsqu'une course de MotoGP se déroulait à l'étranger ? Un tel texte était alors écrit pratiquement trois fois : D'abord avec la machine à écrire mécanique Hermes Baby ou Olivetti, puis sur le télex, ensuite toute la moutarde était coulée dans le plomb à la maison.

Oui, qu'est-ce qu'un télex ?

Le mot télex signifiait TELeprinter EXchange, on appelait aussi ces appareils des téléimprimeurs, il s'agissait de colossales machines de saisie de texte reliées à une ligne téléphonique. On pouvait envoyer des messages textuels avec ce système, même des textes plus longs. Le télétexte était le prédécesseur analogique du fax et du courrier électronique.

Le destinataire avait besoin d'une adresse télex quelconque pour le réseau télex, on l'appelait l'identifiant, qui pouvait être par exemple : 27897fr, si je me souviens bien.

Si l'on devait écrire des textes pour de nombreuses pages imprimées, on le faisait "localement" sur le télex, c'est-à-dire sans ligne téléphonique en direct, cela aurait été trop cher. On écrivait "localement", les textes étaient gaufrés dans une bande perforée étroite de 3, 5 ou 10 mètres de long qui, une fois terminée, passait par la ligne téléphonique.

Si l'on se trompait de chiffre ou de code pays lors de l'identification, le tout risquait d'atterrir dans un supermarché plutôt que dans la rédaction. Il n'y avait pas de message d'erreur. La vitesse de transmission en Europe était de 50 baud (environ 7 caractères) par seconde, ce qui est rapide comme un singe...

Téléfax : pas non plus une solution parfaite

Dans les années 1980, les télécopieurs ont fait leur apparition. Je crois que c'est lors du GP de Belgique 1981 que j'ai transmis pour la première fois mes manuscrits à la rédaction par télécopie. Lorsque les lignes étaient de mauvaise qualité, comme en Europe de l'Est par exemple, les pages étaient à peine déchiffrables à la rédaction de Zurich - trop pâles.

A l'époque, je me suis par exemple précipité à Vienne le dimanche soir après une course à Brno, où la qualité du téléphone était meilleure ; dans d'autres pays, c'était pareil.

Lors du GP de moto au Brésil en 1988 à Goiania, l'organisateur voulait s'assainir grâce aux frais de télécopie. Il demandait 45 dollars américains par page transmise. J'en avais une cinquantaine à envoyer, y compris les listes de résultats. Les frais de fax étaient plus élevés que les frais d'avion.

En Formule 1 aussi, les journalistes étaient confrontés à des conditions dans lesquelles personne ne travaillerait plus aujourd'hui. Sur le circuit autrichien, il y avait une tente gonflable pour les médias et la température atteignait 50 degrés en été.

Au début des années 1980, Bernie Ecclestone était lui-même l'organisateur du GP d'Autriche, son gouverneur était l'Autrichien Ernesto Huppert. Avec l'accord de Bernie et d'Ernst, le reporter du Kurier Helmut Zwickl et moi-même avons fait installer une caravane à côté du Media Centre, dans laquelle nous pouvions travailler sans avoir à subir la température du sauna et même nous restaurer. Le mot hospitalité n'existait pas encore à l'époque.

Et l'équipe Ensign de Mo Nunn, pour laquelle couraient alors Johnny Cecotto et Roberto Guerrero, avait exactement un moteur Cosworth de rechange pour deux pilotes.

A propos d'Helmut Zwickl. Je me souviens qu'à Noël 1991, je l'ai convaincu de passer de la machine à écrire Hermes en tôle à un ordinateur Compaq équipé du logiciel d'écriture Euroscript ; les textes pouvaient ainsi être transmis par ligne téléphonique à l'aide d'un modem externe qui nécessitait ses propres batteries.

Avec les lignes téléphoniques analogiques, il fallait faire la différence entre la numérotation par impulsions et la numérotation par tonalités ; en cas de numérotation par impulsions, il fallait insérer un "P" devant le numéro de téléphone. Le collègue Helmut Zwickl a repoussé plusieurs fois le Compaq avec dégoût. Ce n'est qu'après le deuxième morceau de strudel aux pommes qu'il s'est résigné à son destin numérique.

Des cahiers d'école, pas de stands officiels de la Coupe du monde

A l'époque, il n'y avait pas non plus de kilomètres gratuits pour les voitures de location. Ainsi, une minuscule voiture de location de groupe A pour des courses se déroulant à 200 km de l'aéroport coûtait environ 1300 euros pour 3,5 jours.

A propos de listes de résultats : pendant de nombreuses années, les promoteurs de GP ne publiaient que des listes de résultats. Ils trouvaient trop fastidieux d'établir les classements des championnats du monde ou les tableaux des tours.

Pendant des années, j'ai tenu un cahier d'écolier à carreaux, les noms des pilotes et les points par Grand Prix étaient inscrits en bleu, le nouveau total des points à chaque fois en rouge.

La Formule 1 avait toujours quelques années d'avance sur le motocyclisme. Lors des GP de moto, je notais les tableaux des tours des cinq ou six catégories de course par jour dans mon carnet, quasiment comme base pour mes rapports de course, la télévision en direct n'existait pas, pas avant les années 1980.

Un jour, j'ai griffonné le tableau des tours de la course de 350 cm3 au Salzburgring sur le toit du motor-home de Kenny Roberts senior, c'était en 1978 ; on s'est beaucoup amusé, son chef d'équipe Kel Carruthers et ses filles étaient là aussi. Kenny a demandé à un moment donné : "Günther, combien de tours reste-t-il à faire ?" Après avoir jeté un coup d'œil à mes notes consciencieuses, j'ai répondu comme si j'avais un pistolet : "7".

Au tour suivant, la course a été signalée par le drapeau à damier. En faisant le pitre, j'avais raté six ou sept tours...

Kenny s'est renseigné : "Tes notes sont-elles toujours aussi fiables ?"

Notre collègue Dieter Stappert, autrefois journaliste vedette de Formule 1 et plus tard directeur de course de Formule 1 chez BMW, est lui aussi tombé un jour dans le piège du tableau circulaire. Dans les années 1980, il a rédigé pour moi le rapport 250 cm3 de Jarama, car mon vol partait déjà à 16h25, il n'y en avait pas d'autre plus tard. Dieter notait à chaque tour les numéros de départ des pilotes de tête dans son bloc-notes, puis cherchait par erreur les noms des pilotes dans le programme de la course dans une autre catégorie - et devait tout réécrire.

Le transport des films par avion est semé d'embûches

Pendant des années, se procurer à temps des images de GP pour un quotidien ou un hebdomadaire de sport automobile était assez pénible. Les grands quotidiens recevaient parfois des images radio d'agences photographiques, cela fonctionnait déjà dans les années 1970, mais uniquement en noir et blanc.

Pour Motorsport aktuell, nous devions souvent envoyer par avion des photos de la séance d'entraînement du jeudi lors des courses outre-mer, Rio au Brésil, Fuji au Japon, San Carlos au Venezuela, Suzuka au Japon, Laguna Seca, Buenos Aires, Johannesburg pour le GP de Kyalami. Cela impliquait parfois des heures de voiture pour se rendre à l'aéroport. Parfois, le fret aérien restait ensuite bloqué lors du transbordement à Chicago, Miami ou Tokyo, car les bureaux de fret n'y travaillaient pas vraiment le week-end. Seuls les vols directs fonctionnaient mieux.

Ce système présentait des inconvénients évidents : premièrement, les tribunes étaient vides lors du premier entraînement du jeudi, deuxièmement, il faisait parfois beau le jeudi ou le vendredi et il pouvait pleuvoir à verse le dimanche. Ou l'inverse. Si un outsider anonyme gagnait, il n'apparaissait peut-être même pas sur les 20 ou 30 rouleaux de 36 images qui avaient été déplacés.

Avec l'apparition des premiers ordinateurs et scanners, il a été possible pour la première fois de scanner et de transmettre des images ou des négatifs en noir et blanc, puis plus tard des négatifs couleur et des diapositives.

En 1991, le premier appareil photo numérique a été mis sur le marché. En 1992, des entreprises de renom comme Rollei, Sony et Kodak ont également présenté leurs prototypes numériques.

Le progrès technique n'était pas du goût de tous les collègues. Lors du GP de Finlande de moto à Imatra en 1976, le pilote de 50 cm3 Gerhard Thurow s'est étonné de Horst Briel du magazine "PS". "Ce Briel parle tout le temps avec son appareil photo". Le collègue disposait en effet d'un nouveau magnétophone analogique, qui était à l'époque aussi grand et lourd qu'un livre spécialisé de 500 pages. Il ne voulait pas tout écrire dans un carnet.

Un collègue plus âgé ne pouvait pas s'imaginer qu'au Media Centre, lors du GP de Belgique de 1981, on pouvait mettre une feuille de papier dans une boîte de deux mètres de haut et que ce bout de papier ressortait ensuite à Vienne, au quotidien KURIER, sous forme de télécopie.

Le collègue préférait donc téléphoner les textes pendant des années et une secrétaire munie d'un casque tapait ensuite les rapports sur du papier manuscrit.

Cela entraînait bien sûr des erreurs d'écoute. Les "démonstrations aériennes du club sportif fédéral" sont devenues "démonstrations aériennes du club de sport canin". C'est effectivement arrivé.

Comme nous couvrions également chez MSa les slaloms automobiles, les courses de côte, le trial, le cross, l'enduro et ainsi de suite, nous avions souvent, dans les années 1970, 20 bandes analogiques sur le bureau le dimanche, qui étaient ensuite recopiées. Avec des autocollants jaunes, on pouvait alors lire : Formule 3 Hockenheim ou Motocross Rudersberg. Car tous les bureaux de presse ne disposaient pas d'un télex, certains n'avaient que des cabines téléphoniques.

Il arrivait qu'une bande sonore soit recopiée par erreur avec un nouveau rapport de course avant que l'ancien texte ne soit recopié...

A l'époque des e-mails, PDF, Google, Internet, We Transfer, fichiers zip et ainsi de suite, ces incidents paraissent surréalistes.

Certains collègues considéraient les téléphones portables comme le diable et se posaient la question suivante : "Sans cordon téléphonique, comment cela peut-il fonctionner ?"

Ces messieurs s'opposaient également aux systèmes d'injection et aux moteurs à quatre soupapes des voitures privées, et peut-être à des trucs diaboliques comme les appareils photo numériques.

Je ne me considère pas du tout comme un technophile excessif. Mais je me suis toujours intéressé à toutes les nouvelles technologies qui pouvaient me faciliter la vie professionnelle et privée, la curiosité étant souvent le moteur le plus fort.

GP d'Australie 1992 : environ 700 euros de frais de téléphone

C'est ainsi qu'en mars 1992, lors du GP du Japon à Suzuka, j'ai été le premier reporter de GP à traîner un ordinateur Compaq ultramoderne avec un modem externe capable de transmettre à 300, 1200 ou 2400 bauds. Il me permettait d'écrire les textes de la mise en page à la ligne près.

La transmission était certes une science, car les lignes analogiques d'outre-mer étaient trop faibles à l'époque, ce qui faisait que la transmission s'interrompait souvent. Il n'y avait pas encore d'ISDN et encore moins de WLAN ou d'ADSL. L'Internet à haut débit était encore loin.

Avant la transmission, il fallait savoir si le téléphone fonctionnait avec la numérotation par impulsions ou la numérotation par tonalités, c'était une horreur. A Suzuka en 1992, puis en 1996 en Indonésie et au Brésil, la transmission était une affaire de temps et d'énervement. Au Brésil, il y avait plusieurs compagnies de téléphone, chacune avec ses propres indicatifs téléphoniques différents pour chaque ville.

Heureusement, notre génial spécialiste en informatique Gerhard Bächli trouvait généralement une solution.

En 1992, j'ai payé environ 700 euros de frais de téléphone lors du GP d'Australie, ce n'est qu'un an plus tard que l'on pouvait se connecter à un quelconque serveur en Australie avec un numéro de téléphone local, la transmission de texte ne coûtant alors plus que 70 euros par Grand Prix.

Lors du GP d'Australie 1992, la ligne était si mauvaise que le fournisseur de téléphone m'a loué un "modem isolator" qui filtrait les bruits parasites et pesait environ 5 kg.

Mes collègues du bureau de presse considéraient mon ordinateur Compaq et tous ses accessoires comme si j'étais le plus grand inventeur depuis Edison.

Lorsque, lors du GP de Barcelone, un réseau local sans fil (WLAN) a fonctionné pour la première fois, j'ai ressenti cela comme un véritable jour de joie, un soulagement énorme. Aujourd'hui, c'est une évidence.

Quelques années auparavant, nous avions encore transmis les rapports de GP avec des ordinateurs Tandy et des coupleurs acoustiques, qui étaient simplement placés sur des combinés téléphoniques normaux. La capacité de mémoire de l'ordinateur Tandy ne suffisait même pas pour un texte de Grand Prix.

Aujourd'hui, la plupart des bureaux de presse du monde entier sont connectés en moins de cinq minutes. Un hotspot numérique se cache à chaque coin de rue.

Mais il n'a pas toujours été conseillé de sauter à pieds joints dans la dernière tendance technologique. Je me souviens du début de l'ère du courrier électronique. Lorsque l'on disposait encore de lignes analogiques et que l'on devait d'abord se connecter péniblement avec son ordinateur portable ou son notebook, de nombreux destinataires ne vérifiaient les e-mails inhabituels qu'une fois par semaine... Un appel téléphonique était alors plus judicieux lorsqu'il s'agissait d'un sujet urgent.

Et maintenant, la prochaine étape technologique se profile. Il existe déjà un logiciel qui rédige lui-même des textes lorsqu'il est alimenté par certaines informations. Jusqu'à présent, les résultats sont encore très maigres et pathétiques.

Ce "journalisme robotisé" va-t-il s'imposer ? Qui sait ? L'intelligence artificielle fait des progrès inquiétants.

Peut-être qu'un jour, nous dirons comme Goethe dans l'Apprenti sorcier : "Ceux que j'ai appelés, les esprits, je ne peux plus m'en débarrasser".

Parfois, j'aimerais bien qu'un robot fasse des recherches pour moi pendant ma pause-café, par exemple : quand a été inventé le premier appareil photo numérique ? Quand a été inventé le système de messagerie électronique ?

Un jour, nous n'aurons plus besoin d'apprendre des langues étrangères, car Google Translater ou le navigateur Google Chrome traduira tout de manière utilisable. Et un jour, les programmes de correction fonctionneront parfaitement et les fichiers audio seront recopiés par un robot et traduits de manière transparente.

En revanche, aucun robot ne nous dira jamais en quelle année j'ai raté la table ronde de la course 350 sur tel ou tel toit de Motorhome. Le vrai bon journalisme ne disparaîtra jamais. Il s'avère même qu'il gagne en valeur à l'ère des "fake news". Mais peut-être que le souhait est ici le père de la pensée.

Car la question est de savoir combien de temps un journalisme de premier ordre pourra être financé si les tirages baissent parce que les quotidiens deviennent de plus en plus minces et chers, et les magazines aussi.

Et comment un utilisateur sur Internet peut-il savoir, face à cette offre énorme, où il peut compter sur un journalisme de qualité et où ne sont diffusées que des rumeurs et des informations de seconde main ? Souvent, seulement là où des paywalls agaçants, c'est-à-dire des barrières de paiement, ont été introduits.

Malgré tout, un robot ou un texte d'IA remportera peut-être un prix Nobel de littérature plus rapidement que nous ne pouvons l'imaginer pour le moment.