Rapporti sui medici di base: dalla composizione del piombo all'intelligenza artificiale

Il 2017 ha segnato il 10° anniversario dell'iPhone di Apple. Che differenza rispetto ai primi oscuri telefoni cellulari di Nokia, Ericsson e così via, che non avevano il touchscreen.

Lo smartphone è diventato lo strumento di lavoro senza il quale oggi nessuno può immaginare di vivere. Ma il mondo è cambiato anche in altri settori. Chi si sarebbe aspettato 25 anni fa che un giorno non solo si sarebbero potute fare chiamate interurbane con il telefono in tasca, ma anche inviare messaggi WhatsApp gratuiti, usare Facetime, navigare, scattare foto e fare altre 100 cose, che sarebbe servito come sveglia e come supporto dati per la carta d'imbarco in aereo?

Come abbiamo fatto a raggiungere la nostra destinazione 20 o 30 anni fa senza un navigatore satellitare?

Sì, bisognava parlare con le persone alla vecchia maniera e chiedere loro indicazioni. O tirare fuori una mappa.

E chi può immaginare come fosse il lavoro di un giornalista 40 anni fa?

I servizi venivano scritti con una macchina da scrivere meccanica e sgangherata; i manoscritti dovevano poi essere portati in qualche modo in redazione e in tipografia, dove venivano incisi dai dattilografi. Una riga alla volta veniva fusa nel piombo, invertita a specchio, e questo metallo veniva poi formato in una pagina da abili "metteurs", o impaginatori, come venivano chiamati in tedesco.

E quando una gara di MotoGP si svolgeva all'estero? Allora un testo del genere veniva praticamente scritto tre volte: Prima con la macchina da scrivere meccanica Hermes Baby o Olivetti, poi sul telex, dopodiché tutta la senape veniva versata in piombo a casa.

Sì, cos'era una macchina telex?

La parola Telex stava per TELeprinter EXchange, questi apparecchi erano chiamati anche telescriventi, erano colossali macchine per l'acquisizione di testi che venivano collegate a una linea telefonica. Con questo sistema si potevano inviare messaggi di testo, anche molto lunghi. Il Teletex era il predecessore analogico del fax e della posta elettronica.

Il destinatario aveva bisogno di una sorta di indirizzo telex per la rete telex, chiamato identificatore, che poteva essere, ad esempio: 27897de, se ricordo bene.

Se si dovevano scrivere testi per molte pagine di stampa, lo si faceva "localmente" sulla macchina telex, cioè senza una linea telefonica attiva, che sarebbe stata troppo costosa. Se si scriveva "localmente", i testi venivano impressi in una stretta striscia perforata lunga 3, 5 o 10 metri che, una volta completata, passava attraverso la linea telefonica.

Se si sceglieva un numero o un codice paese sbagliato, il tutto poteva finire in un supermercato invece che in redazione. Non c'era alcun messaggio di errore. La velocità di trasmissione in Europa era di 50 baud (circa 7 caratteri) al secondo...

Il fax: una soluzione non perfetta

I fax sono comparsi negli anni '80. Credo che sia stato in occasione del GP del Belgio, nel 1981, che ho inviato per la prima volta i miei manoscritti alla redazione via fax. Quando la qualità delle linee era scarsa, ad esempio nell'Europa dell'Est, le pagine della redazione di Zurigo erano quasi indecifrabili, troppo pallide.

Ad esempio, dopo una gara a Brno, mi sono recato a Vienna la domenica sera, dove la qualità delle linee telefoniche era migliore; la situazione era simile anche in altri Paesi.

Nel 1988, in occasione del GP di motociclismo in Brasile, a Goiania, l'organizzatore voleva recuperare le spese attraverso i costi del fax. Fece pagare 45 dollari americani per ogni pagina trasmessa. Io ne dovevo inviare circa 50, comprese le liste dei risultati. I costi del fax erano superiori a quelli del volo.

Anche le condizioni dei giornalisti in Formula 1 erano tali che oggi nessuno lavorerebbe in queste condizioni. All'Österreichring c'era una tenda pneumatica per i media e le temperature raggiungevano i 50 gradi nella calura estiva.

Lo stesso Bernie Ecclestone era l'organizzatore del GP d'Austria nei primi anni '80, con l'austriaco Ernesto Huppert come suo rappresentante. Con il permesso di Bernie ed Ernst, il giornalista del Kurier Helmut Zwickl e io avevamo allestito una roulotte accanto al Media Centre, dove potevamo lavorare senza le temperature della sauna e persino mangiare. A quei tempi la parola ospitalità non esisteva nemmeno.

E la squadra Ensign di Mo Nunn, per la quale all'epoca guidavano Johnny Cecotto e Roberto Guerrero, aveva esattamente un motore Cosworth sostitutivo per due piloti.

A proposito di Helmut Zwickl. Ricordo ancora come lo convinsi, nel Natale del 1991, a passare da una macchina da scrivere Hermes a un computer Compaq con software di scrittura Euroscript; ciò significava che i testi potevano essere trasmessi tramite linea telefonica con l'aiuto di un modem esterno che necessitava di batterie proprie.

Con le linee telefoniche analogiche, bisognava distinguere tra selezione a impulsi e a toni; per la selezione a impulsi, bisognava inserire una "P" prima del numero telefonico. Il mio collega Helmut Zwickl spinse via il Compaq più volte con disgusto. Solo dopo il secondo pezzo di strudel di mele si è rassegnato al suo destino digitale.

Quaderni, niente stand ufficiali della Coppa del Mondo

Allora non c'erano chilometri gratuiti sulle auto a noleggio. Una piccola auto a noleggio di gruppo A per le gare che si svolgevano a 200 chilometri dall'aeroporto costava circa 1.300 euro per 3,5 giorni.

A proposito di elenchi dei risultati: per molti anni, i promotori dei GP hanno pubblicato solo gli elenchi dei risultati. Era troppo noioso per loro compilare le classifiche del Campionato del Mondo o le tabelle dei giri.

Per anni ho tenuto un quaderno a scacchi, con i nomi dei piloti e i punti per ogni Gran Premio inserito in blu e il nuovo punteggio complessivo in rosso.

La Formula 1 era sempre qualche anno avanti rispetto alle corse di moto. In occasione dei GP di motociclismo, scrivevo sul mio quaderno le tabelle dei giri delle cinque o sei classi in gara al giorno, come una sorta di base per i miei resoconti di gara; fino agli anni Ottanta non c'era la diretta televisiva.

Una volta scrissi la tabella dei giri per la gara delle 350cc al Salzburgring sul tetto del camper di Kenny Roberts senior, probabilmente nel 1978; si scherzava molto, c'erano anche il suo capo equipaggio Kel Carruthers e le sue figlie. A un certo punto Kenny chiese: "Günther, quanti giri mancano?". Dopo una rapida occhiata ai miei meticolosi appunti, risposi come se avessi sparato un colpo di pistola: "7".

Al giro successivo, la gara è stata segnalata con la bandiera a scacchi. Avevo saltato sei o sette giri mentre ero in giro...

Kenny chiese: "I tuoi record sono sempre così affidabili?".

Anche il mio collega Dieter Stappert, un tempo giornalista di punta della Formula 1 e poi direttore di gara della Formula 1 alla BMW, è caduto una volta nella trappola della tabella dei giri. Negli anni '80 scrisse per me il resoconto della 250 da Jarama perché il mio volo partiva alle 16.25 e non c'erano voli successivi. Dieter scrisse sul suo taccuino i numeri di partenza dei piloti in testa per ogni giro, poi per sbaglio cercò i nomi dei piloti di una classe diversa nel programma di gara e dovette riscrivere tutto.

Il trasporto delle pellicole per via aerea presenta delle insidie

Per anni, ottenere le immagini dei GP in tempo per un quotidiano o un settimanale di automobilismo è stata una bella seccatura. I principali quotidiani ricevevano a volte immagini radiofoniche dalle agenzie fotografiche, che funzionavano già negli anni '70, ma solo in bianco e nero.

Per Motorsport aktuell, dovevamo spesso inviare le immagini delle prove del giovedì per via aerea dalle gare all'estero, Rio in Brasile, Fuji in Giappone, San Carlos in Venezuela, Suzuka in Giappone, Laguna Seca, Buenos Aires, Johannesburg al GP di Kyalami. A volte questo comportava ore di viaggio in auto fino all'aeroporto. A volte il trasporto aereo rimaneva bloccato a Chicago, Miami o Tokyo durante le operazioni di ricarica, perché gli uffici merci non lavoravano durante il fine settimana. Il sistema funzionava meglio solo con i voli diretti.

Questo sistema presentava evidenti insidie: in primo luogo, le tribune erano vuote durante la prima sessione di allenamento del giovedì; in secondo luogo, a volte il giovedì o il venerdì c'era il sole, ma la domenica poteva piovere a dirotto. O viceversa. Se poi vinceva un outsider senza nome, poteva anche non essere visibile sui 20 o 30 rulli di pellicola 36 che venivano trasportati.

Con l'avvento dei primi computer e degli scanner, per la prima volta è stato possibile scansionare e trasmettere immagini in b/n o negativi in b/n, e successivamente anche negativi e diapositive a colori.

La prima fotocamera digitale è arrivata sul mercato nel 1991. Nel 1992 anche aziende famose come Rollei, Sony e Kodak presentarono i loro prototipi digitali.

Non tutti i colleghi erano soddisfatti dei progressi tecnici. Al GP finlandese di motociclismo di Imatra del 1976, il pilota di 50cc Gerhard Thurow si interrogò su Horst Briel della rivista "PS". "Briel parla sempre con la sua macchina fotografica". Il suo collega aveva un nuovo tipo di registratore analogico, che all'epoca era grande e pesante come un libro di saggistica di 500 pagine. Non voleva scrivere tutto su un taccuino.

Un collega più anziano non riusciva a immaginare che si potesse mettere un foglio di carta in una scatola alta 2 metri nel Media Centre del GP del Belgio del 1981 e che questo pezzo di carta sarebbe poi arrivato come fax al quotidiano KURIER di Vienna.

Così il collega preferì telefonare ai testi per anni, e una segretaria con le cuffie batteva a macchina i rapporti su carta manoscritta.

Questo naturalmente portava a errori di ascolto. "Dimostrazioni di volo del club sportivo federale" diventava "Dimostrazioni di volo del club sportivo canino". È successo davvero.

Dato che noi di MSa abbiamo anche fatto dei resoconti su slalom automobilistici, salite, prove, cross, enduro e così via, negli anni Settanta la domenica avevamo spesso 20 nastri analogici sulle nostre scrivanie, che poi venivano trascritti. Erano etichettati con note adesive gialle: Formula 3 Hockenheim o Motocross Rudersberg. Non tutti gli uffici stampa avevano un telex, alcuni avevano solo cabine telefoniche.

A volte un nastro veniva accidentalmente registrato con un nuovo resoconto della gara prima che il vecchio testo fosse stato trascritto...

Nell'era delle e-mail, dei PDF, di Google, di Internet, di We Transfer, dei file zip e così via, questi incidenti sembrano surreali.

C'erano colleghi che consideravano i telefoni cellulari come l'opera del diavolo e si ponevano la domanda: "Senza cavo telefonico, come può funzionare?".

Queste persone si opponevano anche ai sistemi di iniezione del carburante e ai motori a quattro valvole nelle auto private, e forse anche a diavolerie come le macchine fotografiche digitali.

Non mi considero un fanatico della tecnologia. Ma sono sempre stato interessato a tutte le nuove tecnologie che potevano facilitare la mia vita professionale e privata, e la curiosità è stata spesso il motore più forte.

GP d'Australia 1992: circa 700 euro di spese telefoniche

Nel marzo 1992, in occasione del GP del Giappone a Suzuka, fui il primo cronista del GP a portare con sé un computer Compaq di ultima generazione con un modem esterno che poteva trasmettere a 300, 1200 o 2400 baud. Ero in grado di scrivere i testi specificati nel layout alla riga esatta.

Naturalmente, la trasmissione era una scienza perché le linee analogiche provenienti da oltreoceano erano troppo deboli all'epoca, motivo per cui la trasmissione spesso si interrompeva. Non c'era ISDN e certamente non c'erano WLAN o ADSL. Internet ad alta velocità era ancora lontano molti anni.

Bisognava scoprire se il telefono funzionava con la selezione a impulsi o a toni prima della trasmissione, era un orrore. A Suzuka nel 1992, e successivamente in Indonesia e in Brasile nel 1996, la trasmissione richiedeva molto tempo ed era snervante. In Brasile c'erano diverse compagnie telefoniche, ognuna con i propri prefissi diversi per ogni città.

Fortunatamente, il nostro ingegnoso specialista informatico Gerhard Bächli aveva sempre una soluzione.

Nel 1992, per il GP d'Australia ho pagato circa 700 euro di costi telefonici. Solo un anno dopo è stato possibile collegarsi a qualsiasi server in Australia con un numero di telefono locale, e allora la trasmissione di testo costava solo 70 euro per ogni Gran Premio.

La linea del GP d'Australia del 1992 era così pessima che il provider telefonico mi affittò un "isolatore di modem", che filtrava il rumore di fondo e pesava circa 5 kg.

I miei colleghi dell'ufficio stampa guardavano il mio computer Compaq e tutti gli accessori come se fossi il più grande inventore dopo Edison.

Quando la rete locale senza fili (WLAN) funzionò per la prima volta al GP di Barcellona, fu una vera gioia, un enorme sollievo. Oggi la diamo per scontata.

Qualche anno prima, trasmettevamo ancora i rapporti del GP utilizzando computer Tandy e accoppiatori acustici, che venivano semplicemente posizionati su normali ricevitori telefonici. La capacità di memoria del computer Tandy non era sufficiente nemmeno per un testo di un Gran Premio.

Oggi, la maggior parte degli uffici stampa di tutto il mondo può essere online in cinque minuti. C'è un hotspot digitale a ogni angolo.

Ma non è sempre stato consigliabile lanciarsi a tutta velocità sull'ultima tendenza tecnologica. Ricordo l'inizio dell'era della posta elettronica. Quando c'erano ancora le linee analogiche e bisognava collegarsi con il portatile o il notebook, molti destinatari controllavano le loro sconosciute e-mail solo una volta alla settimana... Una telefonata aveva più senso se si trattava di una questione urgente.

E ora il prossimo passo tecnologico è all'orizzonte. Esiste già un software che scrive da solo i testi quando viene alimentato con determinate informazioni. Finora, i risultati sono ancora molto scarsi e poco significativi.

Questo "giornalismo robotico" prenderà piede? Chi lo sa? L'intelligenza artificiale sta facendo progressi spaventosi.

Forse un giorno diremo, come Goethe ne L'apprendista stregone: "Non riesco a liberarmi dei fantasmi che ho chiamato".

A volte vorrei avere un robot che faccia ricerche per me durante la pausa caffè, ad esempio: quando è stata inventata la prima macchina fotografica digitale? Quando è stato inventato il sistema di posta elettronica?

A un certo punto non avremo più bisogno di imparare le lingue straniere perché Google Translater o il browser Google Chrome tradurranno tutto correttamente. A un certo punto i programmi di correzione delle bozze funzioneranno perfettamente e i file audio saranno trascritti e tradotti senza problemi da un robot.

Tuttavia, nessun robot ci dirà mai in quale anno ho sbagliato la tabella dei giri per la gara dei 350cc sul tetto di quale camper. Il buon giornalismo non si estinguerà mai. Nell'era delle "fake news", diventa addirittura più prezioso. Ma forse l'augurio è padre del pensiero.

Dopo tutto, la domanda è: fino a quando si potrà finanziare il giornalismo di prima classe se le tirature sono in calo perché i quotidiani stanno diventando sempre più sottili e costosi, e anche le riviste.

E come può un utente di Internet sapere dove può contare su un giornalismo di qualità e dove invece vengono diffuse solo voci e informazioni di seconda mano? Spesso solo dove sono stati introdotti i fastidiosi paywall.

Tuttavia, forse un robot o un testo di intelligenza artificiale vincerà il premio Nobel per la letteratura prima di quanto possiamo immaginare attualmente.