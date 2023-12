Relatórios dos médicos de família: da tipografia de chumbo à inteligência artificial

2017 marcou o 10º aniversário do iPhone da Apple. Que diferença em relação aos primeiros telemóveis obscuros da Nokia, Ericsson, etc., que não tinham ecrãs tácteis.

O smartphone tornou-se a ferramenta de trabalho sem a qual ninguém consegue imaginar a vida atual. Mas o mundo também mudou noutros domínios. Quem poderia esperar, há 25 anos, que um dia não só se pudesse fazer chamadas de longa distância com o telemóvel no bolso, mas também enviar mensagens WhatsApp gratuitas, fazer facetime, navegar, tirar fotografias e fazer 100 outras coisas, que servisse de despertador e de suporte de dados para o cartão de embarque quando se voa?

Como é que chegávamos ao nosso destino há 20 ou 30 anos sem um sistema de navegação por satélite?

Sim, era preciso falar com as pessoas à moda antiga e pedir-lhes indicações. Ou arranjar um mapa.

E quem pode imaginar como era o trabalho de um jornalista há 40 anos?

As reportagens eram escritas numa máquina de escrever mecânica, os manuscritos tinham de ser levados de alguma forma para a redação e para a tipografia, onde eram impressos por tipógrafos. Uma linha de cada vez era moldada em chumbo, invertida em espelho, e este metal era depois moldado numa página por hábeis "metteurs", ou paginadores, como eram chamados em alemão.

E quando uma corrida de MotoGP se realizava no estrangeiro? Então, esse texto era praticamente escrito três vezes: Primeiro com a máquina de escrever mecânica Hermes Baby ou Olivetti, depois no telex, após o que toda a mostarda era vertida em chumbo em casa.

Sim, o que é um aparelho de telex?

A palavra Telex significa TELeprinter EXchange, estes aparelhos também se chamavam teleprinters, eram máquinas colossais de captura de texto que estavam ligadas a uma linha telefónica. Com este sistema, era possível enviar mensagens de texto, mesmo textos mais longos. O teletexto foi o antecessor analógico do fax e do correio eletrónico.

O destinatário necessitava de uma espécie de endereço de telex para a rede de telex, a que se chamava identificador, que podia ser, por exemplo: 27897de, se bem me lembro.

Se tivesse de escrever textos para muitas páginas impressas, fazia-o "localmente" na máquina de telex, ou seja, sem uma linha telefónica em direto, o que teria sido demasiado dispendioso. Escrevia-se "localmente", os textos eram gravados numa tira perfurada estreita de 3, 5 ou 10 metros de comprimento, que passava pela linha telefónica depois de concluída.

Se se escolhesse um número ou um indicativo de país errado, a encomenda podia ir parar a um supermercado em vez de ir para a redação. Não havia nenhuma mensagem de erro. A velocidade de transmissão na Europa era de 50 baud (cerca de 7 caracteres) por segundo...

Fax: também não é uma solução perfeita

Os aparelhos de fax surgiram na década de 1980. Penso que foi no GP da Bélgica de 1981 que enviei pela primeira vez os meus manuscritos para a redação por fax. Quando a qualidade das linhas era má, por exemplo na Europa de Leste, as páginas da redação em Zurique eram quase indecifráveis - demasiado pálidas.

Por exemplo, viajei para Viena num domingo à noite, depois de uma corrida em Brno, onde a qualidade do telefone era melhor; o mesmo aconteceu noutros países.

No GP de motociclismo do Brasil, em 1988, em Goiânia, o organizador queria recuperar os seus custos através dos custos do fax. Cobrou 45 dólares americanos por página transmitida. Eu tinha cerca de 50 para enviar, incluindo as listas de resultados. Os custos de fax eram mais elevados do que os custos de voo.

As condições para os jornalistas na Fórmula 1 também eram tais que ninguém trabalharia nelas atualmente. Havia uma tenda de ar para os meios de comunicação social no Österreichring e as temperaturas atingiam os 50 graus no calor do verão.

O próprio Bernie Ecclestone foi o organizador do GP da Áustria no início dos anos 80, tendo Ernesto Huppert, da Áustria, como seu representante. O repórter do Kurier Helmut Zwickl e eu tínhamos uma caravana montada ao lado do Centro de Imprensa com a permissão de Bernie e Ernst, onde podíamos trabalhar sem temperaturas de sauna e até comer. Na altura, a palavra hospitalidade nem sequer existia.

E a equipa Ensign de Mo Nunn, para a qual Johnny Cecotto e Roberto Guerrero pilotavam na altura, tinha exatamente um motor de substituição Cosworth para dois pilotos.

Por falar em Helmut Zwickl. Ainda me lembro de como o convenci, no Natal de 1991, a trocar a máquina de escrever Hermes por um computador Compaq com software de escrita Euroscript; isto significava que os textos podiam ser transmitidos por linha telefónica com a ajuda de um modem externo que precisava das suas próprias baterias.

Com as linhas telefónicas analógicas, era necessário distinguir entre marcação por impulsos e marcação por tons; para a marcação por impulsos, era necessário inserir um "P" antes do número de telefone. O meu colega Helmut Zwickl empurrou várias vezes o Compaq para longe de si, com nojo. Só depois da segunda fatia de strudel de maçã é que se resignou ao seu destino digital.

Cadernos de exercícios, sem bancas oficiais do Campeonato do Mundo

Naquela época, não havia quilómetros grátis nos carros alugados. Nessa altura, um minúsculo carro de aluguer do Grupo A para corridas realizadas a 200 quilómetros do aeroporto custava cerca de 1.300 euros por 3,5 dias.

Por falar em listas de resultados: durante muitos anos, os promotores dos GP apenas publicavam as listas de resultados. Era demasiado fastidioso para eles compilar as classificações do Campeonato do Mundo ou as tabelas de voltas.

Durante anos, mantive um caderno de exercícios axadrezado, com os nomes dos pilotos e os pontos por Grande Prémio inscritos a azul e a nova pontuação geral a vermelho.

A Fórmula 1 estava sempre alguns anos à frente das corridas de motas. Nos GP de motociclismo, escrevia as tabelas de voltas das cinco ou seis classes de corrida por dia no meu caderno, como uma espécie de base para os meus relatórios de corrida; não havia televisão em direto até aos anos 1980.

Uma vez, escrevi a tabela de voltas para a corrida de 350cc em Salzburgring no tejadilho da autocaravana de Kenny Roberts sénior, provavelmente em 1978; houve muitas brincadeiras, o seu chefe de equipa Kel Carruthers e as suas filhas também estavam lá. A certa altura, Kenny perguntou: "Günther, quantas voltas faltam?" Depois de uma rápida olhadela às minhas meticulosas notas, respondi como se tivesse sido atingido por uma pistola: "7".

Na volta seguinte, a corrida foi dada como terminada com a bandeira axadrezada. Eu tinha perdido seis ou sete voltas enquanto andava às voltas...

O Kenny perguntou: "Os vossos registos são sempre assim tão fiáveis?"

O meu colega Dieter Stappert, outrora um dos melhores jornalistas de Fórmula 1 e mais tarde diretor de corridas de Fórmula 1 na BMW, também caiu uma vez na armadilha da tabela de voltas. Ele escreveu o relatório das 250cc de Jarama para mim nos anos 80 porque o meu voo partia às 16:25 e não havia nenhum voo posterior. O Dieter escreveu os números de partida dos pilotos líderes para cada volta no seu bloco de notas, depois acidentalmente procurou os nomes dos pilotos de uma classe diferente no programa da corrida - e teve de reescrever tudo.

Transporte de filmes por via aérea com problemas

Durante anos, obter imagens do GP a tempo para um jornal diário ou um semanário de desporto automóvel era uma tarefa bastante complicada. Os principais jornais diários recebiam por vezes imagens de rádio de agências fotográficas, que já funcionavam nos anos 70, mas apenas a preto e branco.

Para o Motorsport aktuell, tínhamos muitas vezes de enviar, por via aérea, imagens dos treinos de quinta-feira de corridas no estrangeiro: Rio, no Brasil, Fuji, no Japão, San Carlos, na Venezuela, Suzuka, no Japão, Laguna Seca, Buenos Aires, Joanesburgo, no GP de Kyalami. Por vezes, isto implicava horas de viagem de carro até ao aeroporto. Por vezes, a carga aérea ficava retida em Chicago, Miami ou Tóquio durante a recarga, porque os escritórios de carga não funcionavam ao fim de semana. Só funcionava melhor com voos directos.

Este sistema apresentava problemas evidentes: em primeiro lugar, as bancadas estavam vazias durante a primeira sessão de treinos na quinta-feira; em segundo lugar, por vezes fazia sol na quinta ou na sexta-feira, mas no domingo podia estar a chover a cântaros. Ou vice-versa. Se um forasteiro anónimo ganhasse, podia nem sequer ser visível nos 20 ou 30 rolos de filme 36 que eram transportados.

Com o aparecimento dos primeiros computadores e scanners, foi possível digitalizar e transmitir pela primeira vez imagens a preto e branco ou negativos a preto e branco e, mais tarde, negativos e diapositivos a cores.

A primeira câmara digital chegou ao mercado em 1991. Em 1992, empresas de renome como a Rollei, a Sony e a Kodak apresentaram também os seus protótipos digitais.

Nem todos os colegas estavam satisfeitos com os progressos técnicos. No GP da Finlândia de motociclismo em Imatra, em 1976, o piloto de 50cc Gerhard Thurow questionou Horst Briel da revista "PS". "Briel está sempre a falar para a sua câmara". O seu colega tinha um novo tipo de gravador analógico, que na altura era tão grande e pesado como um livro de não ficção de 500 páginas. Ele não queria anotar tudo num caderno.

Um colega mais velho não conseguia imaginar que se podia colocar uma folha de papel numa caixa de 2 metros de altura no Centro de Imprensa do GP da Bélgica de 1981 e que essa folha de papel seria depois enviada por fax para o jornal diário KURIER em Viena.

Assim, o colega preferiu telefonar para os textos durante anos, e uma secretária com auscultadores dactilografava os relatórios em papel manuscrito.

Isto conduzia naturalmente a erros de audição. "Demonstrações de voo do clube desportivo federal" tornou-se "Demonstrações de voo do clube desportivo canino". Aconteceu de facto.

Como nós, na MSa, também relatávamos slaloms de automóveis, subidas de montanha, provas, cross, enduro, etc., tínhamos frequentemente 20 cassetes analógicas nas nossas secretárias aos domingos, nos anos 70, que eram depois transcritas. Eram etiquetadas com notas adesivas amarelas: Fórmula 3 Hockenheim ou Motocross Rudersberg. Nem todos os gabinetes de imprensa tinham telex, alguns tinham apenas cabinas telefónicas.

Por vezes, uma cassete era gravada acidentalmente com um novo boletim de corrida antes de o texto antigo ter sido transcrito...

Na era do e-mail, do PDF, do Google, da Internet, do We Transfer, dos ficheiros zip, etc., estes incidentes parecem surreais.

Havia colegas que consideravam os telemóveis uma obra do diabo e que se perguntavam: "Sem fio telefónico, como é que isto vai funcionar?"

Essas pessoas também se opunham aos sistemas de injeção de combustível e aos motores de quatro válvulas nos automóveis particulares e, possivelmente, também a coisas diabólicas como as máquinas fotográficas digitais.

Não me considero uma aberração tecnológica exagerada. Mas sempre me interessei por todas as novas tecnologias que pudessem facilitar a minha vida profissional e privada, e a curiosidade foi muitas vezes a força motriz mais forte.

GP da Austrália 1992: cerca de 700 euros em custos telefónicos

Em março de 1992, no GP do Japão em Suzuka, fui o primeiro repórter de GP a levar um computador Compaq de última geração com um modem externo que podia transmitir a 300, 1200 ou 2400 baud. Consegui escrever os textos especificados no layout até à linha exacta.

É claro que a transmissão era uma ciência, porque as linhas analógicas do estrangeiro eram demasiado fracas na altura, razão pela qual a transmissão parava muitas vezes. Não havia RDIS e muito menos WLAN ou ADSL. A Internet de alta velocidade ainda estava a muitos anos de distância.

Era preciso descobrir se o telefone funcionava com marcação por impulsos ou por tons antes da transmissão, era um horror. Em Suzuka, em 1992, e mais tarde na Indonésia e no Brasil, em 1996, a transmissão foi um processo demorado e enervante. No Brasil, havia diferentes companhias telefónicas, cada uma com os seus próprios códigos de marcação para cada cidade.

Felizmente, o nosso engenhoso especialista em TI, Gerhard Bächli, tinha sempre uma solução.

Em 1992, paguei cerca de 700 euros em custos telefónicos para o GP da Austrália. Só um ano mais tarde é que se podia ligar para qualquer servidor na Austrália com um número de telefone local, e então a transmissão de texto custava apenas 70 euros por Grande Prémio.

A linha no GP da Austrália de 1992 era tão má que o fornecedor de telefones alugou-me um "isolador de modem", que filtrava o ruído de fundo e pesava cerca de 5 kg.

Os meus colegas do gabinete de imprensa olhavam para o meu computador Compaq e todos os acessórios como se eu fosse o maior inventor desde Edison.

Quando uma rede local sem fios (WLAN) funcionou pela primeira vez no GP de Barcelona, foi uma verdadeira alegria, um enorme alívio. Hoje em dia, tomamo-la como um dado adquirido.

Alguns anos antes, ainda estávamos a transmitir os relatórios do GP utilizando computadores Tandy e acopladores acústicos, que eram simplesmente colocados sobre receptores telefónicos normais. A capacidade de memória do computador Tandy nem sequer era suficiente para um texto de um Grande Prémio.

Atualmente, a maioria dos gabinetes de imprensa em todo o mundo pode estar em linha em cinco minutos. Há um ponto de acesso digital em cada esquina.

Mas nem sempre foi aconselhável aproveitar a última tendência tecnológica a todo o vapor. Lembro-me do início da era do correio eletrónico. Quando ainda havia linhas analógicas e era preciso ligar para o computador portátil ou notebook, muitos destinatários só viam os seus e-mails desconhecidos uma vez por semana... Uma chamada telefónica fazia mais sentido se se tratasse de um assunto urgente.

E agora o próximo passo tecnológico está no horizonte. Já existe software que escreve textos por si próprio quando é alimentado com determinadas informações. Até à data, os resultados são ainda muito pobres e escassos.

Será que este "jornalismo robot" vai vingar? Quem sabe? A inteligência artificial está a progredir de forma assustadora.

Talvez um dia venhamos a dizer, como Goethe em O Aprendiz de Feiticeiro: "Não consigo livrar-me dos fantasmas que chamei".

Por vezes, gostava de ter um robô que fizesse pesquisas por mim durante a pausa para o café, por exemplo: Quando foi inventada a primeira câmara digital? Quando foi inventado o sistema de correio eletrónico?

A certa altura, já não precisaremos de aprender línguas estrangeiras, porque o Google Translater ou o navegador Google Chrome traduzirão tudo corretamente. E, a dada altura, os programas de revisão funcionarão na perfeição e os ficheiros áudio serão transcritos e traduzidos sem problemas por um robô.

No entanto, nenhum robô nos dirá em que ano é que eu baralhei a tabela de voltas da corrida de 350cc em que tejadilho da autocaravana. O jornalismo de qualidade nunca morrerá. Na era das "fake news", está até a tornar-se mais valioso. Mas talvez o desejo seja o pai do pensamento aqui.

Afinal, a questão é saber durante quanto tempo se pode financiar o jornalismo de qualidade, se a circulação está a diminuir, porque os jornais diários estão a tornar-se cada vez mais finos e mais caros, e as revistas também.

E como é que um utilizador da Internet pode saber onde pode contar com um jornalismo de qualidade e onde apenas são difundidos rumores e informações em segunda mão? Muitas vezes, apenas onde foram introduzidas as incómodas barreiras de pagamento.

No entanto, talvez um robô ou um texto de IA venha a ganhar um Prémio Nobel da Literatura mais cedo do que podemos imaginar.