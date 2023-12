Officiel : Miguel Oliveira aura une Aprilia d'usine en 2024

Lors d'une interview exclusive accordée à SPEEDWEEK.com le 13 décembre dernier, le nouveau propriétaire du team Trackhouse-Aprilia MotoGP, Justin Marks, n'a pas caché son intention de louer pour la saison prochaine les dernières motos d'usine 2024 pour ses deux pilotes Miguel Oliveira et Rául Fernández, au lieu des Aprilia RS-GP23 prévues, comme le feront également Aleix Espargaró, sixième au championnat du monde, et Maverick Viñales, septième au championnat.

Mais jusqu'à présent, il n'était pas certain que du matériel 2024 puisse encore être livré au team américain Trackhouse en raison de l'expiration du délai de commande. Bien que toutes les personnes concernées, y compris les pilotes d'usine Aprilia Racing Espargaró et Viñales, sachent qu'un plus grand nombre de motos identiques permet un meilleur échange de données et donc une mise au point plus rapide d'un set-up utilisable lors des entraînements du vendredi, et que le technicien Paolo Bonora a déclaré à SPEEDWEEK.com qu'avec des motos de course Aprilia 2024 supplémentaires, l'approvisionnement en pièces de rechange et toute la logistique seraient également plus simples.

Aujourd'hui, le CEO d'Aprilia Racing Massimo Rivola a confirmé, à la demande de SPEEDWEEK.com, ce que Paulo Oliveira (le père et manager de Miguel Oliveira) a déjà annoncé avec espoir ces deux derniers jours sur cette plateforme : Le Portugais aura deux Aprilia RS-GP24 dans son trackhouse-box dès le début de la saison à Doha au Qatar (du 8 au 10 mars).

Oliveira n'a pas pu participer au test de mardi à Valence car il s'est fracturé l'omoplate samedi à Doha. Le quintuple vainqueur du MotoGP a toutefois déjà essayé la RS-GP23 lors du test de lundi à Misano, le 8 septembre.

D'ailleurs, les stewards FIM MotoGP ont infligé à Miguel Oliveira, à l'origine de l'accident avec Aleix Espargaró et Enea Bastianini dans le virage 6 du tour d'ouverture du sprint à Lusail, une pénalité de longue lap pour sa prochaine course de GP sur la distance complète pour "conduite irresponsable ayant provoqué un crash". Le pilote Trackhouse-Aprilia devrait la disputer le 10 mars à Lusail.

Oliveira bénéficie d'un traitement de faveur chez Aprilia Racing pour 2024 par rapport à Fernández (5e à la finale du championnat du monde 2023) pour des raisons compréhensibles (plus d'expérience, meilleurs résultats en 2023 malgré trois arrêts pour blessure).

En effet, Raúl Fernández commencera la saison avec une Aprilia RS-GP23 dotée d'une spécification moteur de 2024 et ne passera que plus tard (éventuellement au Mugello ou un peu plus tôt) à une machine RS-GP24.

En effet, le règlement ne permet pas de modifier le "engine spec" après l'homologation du moteur jeudi au Qatar. Il n'est pas encore possible d'estimer avec précision combien de motos et de moteurs 2024 seront disponibles pour Espargaró, Viñales et Oliveira lors des tests hivernaux de Sepang (du 6 au 8 février) et sur le circuit de Lusail (19 et 20 février 2024).

Résultat du test de Valence (28 novembre) :

1. Viñales, Aprilia, 1:29,253 min

2. Binder, KTM, + 0,028 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 0,093 sec

4. Marc Márquez, Ducati, + 0,171

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,263

6. Alex Márquez, Ducati, + 0,385

7. Di Giannantonio, Ducati, + 0,409

8. Bastianini, Ducati, + 0,543

9. Miller, KTM, + 0,648

10. Marini, Honda, + 0,703

11. Bagnaia, Ducati, + 0,717

12. Quartararo, Yamaha, + 0,769

13. Mir, Honda, + 0,798

14. Augusto Fernández, KTM, + 0,824

15. Martin, Ducati, + 0,899

16. Morbidelli, Ducati, + 0,953

17. Zarco, Honda, + 1,030

18. Acosta, KTM, + 1,223

19. Rins, Yamaha, + 1,311

20. Crutchlow, Yamaha, + 1,512

21. Nakagami, Honda, + 1,723

22. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,059

23e Savadori, Aprilia, + 3,431