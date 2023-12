Ufficiale: Miguel Oliveira ottiene l'Aprilia ufficiale per il 2024

In un'intervista esclusiva rilasciata a SPEEDWEEK.com il 13 dicembre, il nuovo proprietario del team Trackhouse-Aprilia MotoGP Justin Marks non ha nascosto la sua intenzione di noleggiare per la prossima stagione le ultime moto factory 2024 per i suoi due piloti Miguel Oliveira e Rául Fernández, al posto della prevista Aprilia RS-GP23, che sarà guidata anche dal sesto posto di Aleix Espargaró e dal settimo di Maverick Viñales.

Tuttavia, in precedenza ci si chiedeva se il materiale 2024 potesse ancora essere consegnato al team americano a causa del termine d'ordine scaduto da tempo. Sebbene tutti i soggetti coinvolti, compresi i piloti ufficiali di Aprilia Racing Espargaró e Viñales, sappiano che un maggior numero di moto identiche consente un migliore scambio di dati e quindi una più rapida elaborazione di un set-up utilizzabile nelle prove del venerdì, il tecnico Paolo Bonora ha dichiarato a SPEEDWEEK.com che un numero maggiore di moto da corsa Aprilia 2024 renderebbe più semplice anche la fornitura di ricambi e l'intera logistica.

Oggi l'Amministratore Delegato di Aprilia Racing Massimo Rivola ha confermato, su richiesta di SPEEDWEEK.com, quanto Paulo Oliveira (padre e manager di Miguel Oliveira) aveva già auspicabilmente annunciato su questa piattaforma negli ultimi due giorni: Il pilota portoghese avrà due Aprilia RS-GP24 nel box della pista già dall'inizio della stagione a Doha, in Qatar (8-10 marzo).

Oliveira non ha potuto partecipare al test di martedì a Valencia perché sabato a Doha ha riportato la frattura della scapola. Tuttavia, il cinque volte vincitore della MotoGP ha già provato la RS-GP23 nel test del lunedì a Misano l'8 settembre.

Tra l'altro, i commissari sportivi della FIM MotoGP hanno inflitto a Miguel Oliveira una penalità di un giro lungo per il suo prossimo GP sulla distanza completa per "guida irresponsabile che ha causato una caduta" come causa dell'incidente con Aleix Espargaró ed Enea Bastianini alla curva 6 del giro di apertura della volata a Lusail. Il pilota di Trackhouse Aprilia è atteso il 10 marzo a Lusail.

Oliveira riceverà un trattamento preferenziale da Aprilia Racing per il 2024 rispetto a Fernández (5° posto nella finale del Campionato del Mondo 2023) per ragioni comprensibili (maggiore esperienza, migliori risultati nel 2023 nonostante tre interruzioni per infortunio).

Questo perché Raúl Fernández inizierà la stagione con una Aprilia RS-GP23 con specifiche del motore del 2024 e passerà a una RS-GP24 solo in un secondo momento (forse al Mugello o poco prima).

Una modifica delle specifiche del motore dopo l'omologazione di giovedì in Qatar non è consentita dal regolamento. Non è ancora possibile stimare con esattezza quante moto e quanti motori 2024 saranno disponibili per Espargaró, Viñales e Oliveira ai test invernali di Sepang (dal 6 all'8 febbraio) e del circuito di Lusail (19/20 febbraio 2024).

Risultati dei test di Valencia (28 novembre):

1° Viñales, Aprilia, 1:29.253 min.

2° Binder, KTM, + 0,028 sec.

3° Bezzecchi, Ducati, + 0,093 sec.

4. Marc Márquez, Ducati, + 0,171

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,263

6. Alex Márquez, Ducati, + 0,385

7° Di Giannantonio, Ducati, + 0,409

8° Bastianini, Ducati, + 0,543

9° Miller, KTM, + 0,648

10° Marini, Honda, + 0,703

11° Bagnaia, Ducati, + 0,717

12° Quartararo, Yamaha, + 0,769

13° Mir, Honda, + 0,798

14° Augusto Fernández, KTM, + 0,824

15° Martin, Ducati, + 0,899

16° Morbidelli, Ducati, + 0,953

17° Zarco, Honda, + 1,030

18° Acosta, KTM, + 1,223

19° Rins, Yamaha, + 1.311

20° Crutchlow, Yamaha, + 1.512

21° Nakagami, Honda, + 1.723

22° Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.059

23° Savadori, Aprilia, + 3.431