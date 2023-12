Oficial: Miguel Oliveira recebe a Aprilia de fábrica em 2024

A Ducati e a KTM/GASGAS vão utilizar quatro motos de trabalho actuais no MotoGP no próximo ano, a Aprilia três pela primeira vez - Miguel Oliveira pode respirar de alívio.

Numa entrevista exclusiva à SPEEDWEEK.com a 13 de dezembro, o novo proprietário da equipa de MotoGP Trackhouse-Aprilia, Justin Marks, não escondeu a sua intenção de alugar as mais recentes motos de fábrica 2024 para os seus dois pilotos Miguel Oliveira e Rául Fernández para a próxima época, em vez da planeada Aprilia RS-GP23, que também será pilotada pelo sexto classificado Aleix Espargaró e pelo sétimo Maverick Viñales.

No entanto, anteriormente era questionável se o material de 2024 ainda poderia ser entregue à equipa americana de trackhouse devido ao longo prazo de encomenda. Apesar de todos os envolvidos, incluindo os pilotos de fábrica da Aprilia Racing, Espargaró e Viñales, saberem que um maior número de motos idênticas permite uma melhor troca de dados e, por conseguinte, um trabalho mais rápido para encontrar uma afinação utilizável nos treinos de sexta-feira, o técnico Paolo Bonora disse à SPEEDWEEK.com que mais motos de corrida Aprilia 2024 também facilitariam o fornecimento de peças sobressalentes e toda a logística.

Hoje, o CEO da Aprilia Racing, Massimo Rivola, confirmou a pedido da SPEEDWEEK.com o que Paulo Oliveira (pai e manager de Miguel Oliveira) já tinha anunciado nesta plataforma nos últimos dois dias: O piloto português já vai ter duas Aprilia RS-GP24 na box da pista a partir do início da época em Doha, Qatar (8 a 10 de março).

Oliveira não pôde participar no teste de terça-feira em Valência porque sofreu uma fratura na omoplata em Doha, no sábado. No entanto, o cinco vezes vencedor do MotoGP já experimentou a RS-GP23 no teste de segunda-feira em Misano, a 8 de setembro.

A propósito, os comissários desportivos da FIM MotoGP aplicaram a Miguel Oliveira uma penalização de uma volta longa para a sua próxima corrida de MotoGP, por "condução irresponsável que causou uma queda", como causa do acidente com Aleix Espargaró e Enea Bastianini na curva 6 da volta de abertura do sprint em Lusail. O piloto da Trackhouse Aprilia deverá contestar este facto a 10 de março em Lusail.

Oliveira vai receber tratamento preferencial na Aprilia Racing para 2024 em comparação com Fernández (5º lugar na final do Campeonato do Mundo de 2023) por razões compreensíveis (mais experiência, melhores resultados em 2023 apesar de três interrupções por lesão).

Isto deve-se ao facto de Raúl Fernández começar a época com uma Aprilia RS-GP23 com uma especificação de motor de 2024 e só mudar para uma máquina RS-GP24 mais tarde (possivelmente em Mugello ou um pouco antes).

Uma mudança na especificação do motor após a homologação do motor na quinta-feira no Qatar não é permitida pelos regulamentos. Ainda não é possível estimar exatamente quantas motos e motores de 2024 estarão disponíveis para Espargaró, Viñales e Oliveira nos testes de inverno em Sepang (6 a 8 de fevereiro) e no Circuito de Lusail (19/20 de fevereiro de 2024).

Resultados do teste de Valência (28 de novembro):

1º Viñales, Aprilia, 1:29.253 min

2.º Binder, KTM, + 0,028 seg.

3º Bezzecchi, Ducati, + 0,093 seg

4. Marc Márquez, Ducati, + 0,171

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,263

6. Alex Márquez, Ducati, + 0,385

7º Di Giannantonio, Ducati, + 0,409

8º Bastianini, Ducati, + 0,543

9º Miller, KTM, + 0,648

10º Marini, Honda, + 0,703

11º Bagnaia, Ducati, + 0,717

12º Quartararo, Yamaha, + 0,769

13º Mir, Honda, + 0,798

14º Augusto Fernández, KTM, + 0,824

15º Martin, Ducati, + 0,899

16º Morbidelli, Ducati, + 0,953

17º Zarco, Honda, + 1,030

18º Acosta, KTM, + 1,223

19º Rins, Yamaha, + 1,311

20º Crutchlow, Yamaha, + 1,512

21º Nakagami, Honda, + 1,723

22º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,059

23º Savadori, Aprilia, + 3,431