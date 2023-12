Inizia una nuova era per SPEEDWEEK.com

Tra poche settimane inizierà una nuova stagione motoristica emozionante e variegata, con molti aspetti nuovi, costellazioni interessanti, luoghi attraenti, regolamenti parzialmente modificati e molte sorprese.

Mentre guardo al 2024, colgo l'occasione per salutare i lettori di SPEEDWEEK.com. Dopo un totale di quasi 45 anni come caporedattore di Motorsport aktuell, poi del settimanale SPEEDWEEK e la successiva concentrazione sul portale online SPEEDWEEK.com.

Quando parlo di queste cifre, diventa chiaro che mi sto avvicinando all'età della pensione e che è giunto il momento di realizzare la mia decisione di ritirarmi dall'attività quotidiana, che è stata rimandata più volte.

Questa decisione non è stata difficile per me per diversi motivi. Lascio un team ben coordinato e affiatato, da Ivo Schützbach a Vanessa Georgoulas, Nora Lantschner e Mathias Brunner, che finalmente avrà un nuovo capo dopo 41 anni. C'è una rete unica di esperti provenienti da tutto il mondo, con competenze in ogni serie automobilistica immaginabile, che mi ha accompagnato dalla MSa al nuovo progetto 15 anni fa senza alcuna obiezione (e senza aumenti di stipendio o di compenso).

Grazie al vigore giovane e instancabile di tutti i nostri collaboratori, dal novembre 2012 abbiamo reso il portale online SPEEDWEEK.com il numero 1 del settore nei Paesi di lingua tedesca. Abbiamo un numero maggiore di serie rispetto ai nostri concorrenti e abbiamo anche uno o due altri punti di forza unici.

Per me personalmente è stato entusiasmante esplorare un nuovo settore con l'online dopo la mia esperienza professionale con i media tradizionali come stampa, radio e TV e imparare le lezioni giuste con il supporto di esperti digitali come Christof Hinterplattner, Tina Bernold, Andreas Hanzl e Thomas Lang.

È chiaro che non abbiamo sbagliato tutto e siamo cresciuti dal numero 3 al numero 1 nella regione DACH nel giro di quattro anni. Durante questo periodo, abbiamo ottenuto una crescita del 400% del traffico; solo nel 2022, abbiamo aumentato la nostra portata del 76%, pur rimanendo nel budget.

Non è un brutto momento per andare in pensione, soprattutto perché ho già rimandato il mio pensionamento diverse volte, mi sto avvicinando ai 70 anni e voglio smettere finché riesco a salire le scale del Media Centre senza aiuto. L'ampliamento del calendario delle corse a ben 22 Gran Premi per la prima volta ha reso la mia decisione ancora più facile.

Nell'ultimo anno abbiamo reso SPEEDWEEK.com disponibile per gli utenti in altre lingue, ma sarei un pessimo ciarlatano se mi vantassi di aver contribuito anche solo in minima parte a questo risultato. Ho semplicemente lasciato che accadesse, con l'aiuto dell'intelligenza artificiale.

Per mesi ho lavorato alla mia personale lista di cose da fare, che voglio mettere in pratica passo dopo passo a partire dal 1° gennaio 2024.

Dopo il 31 dicembre 2023, non annoierò o disturberò più nessuno con le ultime notizie, rubriche e commenti. D'ora in poi, gli esperti competenti potranno mettere in pratica alcune nuove idee, la cui efficacia diventerà presto evidente.

Ho ancora in testa, nei miei numerosi quaderni e nelle mie registrazioni audio, molti brani di interviste non pubblicate, idee e informazioni per servizi e storie, ma ora sto decisamente mettendo un punto fermo.

Per 51 anni ho intralciato il personale di lavoro nei paddock di questo mondo e, durante questa ignara attività, ho talvolta raccolto una notizia banale che poteva essere abilmente trasformata in un articolo di cronaca utilizzando l'espediente stilistico giornalistico dell'esagerazione.

Se a volte un testo è stato formulato in modo utile, lo si deve ai miei eccellenti insegnanti come Dieter Stappert, Yörn Pugmeister, Herbert Völker e Helmut Zwickl, dai cui consigli ho tratto beneficio per decenni.

Si dice che la vecchiaia possa essere il periodo migliore della vita, una volta superate le difficoltà finanziarie e in buona salute.

Ecco perché me ne vado senza malinconia. Ho reso partecipi solo poche persone dei miei progetti perché non volevo che a Valencia si creasse un inutile trambusto. Al momento non so a quanti Gran Premi assisterò in futuro, perché non me li sono persi quando non erano ammessi giornalisti nel paddock durante la stagione del coronavirus 2020.

Non ho idea di quanti Gran Premi di motociclismo abbia seguito dal 1972. Ho smesso di contarli a 300, più di 25 anni fa. Saranno 700 o 800, ma non è importante come una mosca nell'unguento.

Sono contento di non essermi perso quasi nessuna serie di gare. Sono stato ovunque: Formula 1, Campionato del Mondo Rally, DTM, Campionato del Mondo Turismo, Indianapolis, Campionato Europeo Turismo, Hill Climb, MotoGP, Campionato del Mondo Motocross in quattro classi, Sei Giorni Enduro, Beach Enduro Le Touquet, Tourist Trophy, Campionato del Mondo Trial, Speedway, Ice Speedway, Dirt Track, Short Track, Mile Race, Half Mile Race, TT Steeplechase.

Ho anche partecipato a tutti i principali tour ciclistici, dal Tour al Giro al Tour de Suisse, perché percorro dai 6.000 ai 9.000 chilometri all'anno in bici da corsa, mountain bike o gravel bike e ho giurato di non comprare mai una e-bike in vita mia, perché non scambierei mai la mia Pinarello Dogma da 6,9 kg e la mia MTB hardtail Ghost da 8,1 kg (World Cup Replica) con un mostro da 20 kg.

Ho tenuto un registro dettagliato di quante preziose biciclette ho comprato negli ultimi 40 anni, ma non tengo traccia di quanti Paesi ho visitato come giornalista di motorsport e di quanti circuiti GP ho visto.

Bisogna stabilire le giuste priorità.

In ogni caso, ho incontrato molte personalità uniche, per esempio imprenditori come Dietrich Mateschitz, Stefan Pierer e il dottor Martin Wiessmann. E molti piloti di spicco, da Agostini, Read, Taveri e Redman a Lauda, Berger, Cecotto, Roberts, Sheene, Mamola, Spencer, Schwantz, Rainey Lawson, Doohan, Thorpe, De Coster, Malherbe, Kinigadner, Rossi, Stoner, Marc Márquez fino a Lorenzo e alla generazione attuale con ragazzi simpatici come Bagnaia, Quartararo, Binder, Miller, Pol Espargaró e così via.

Ai tempi di Agostini, Sheene e Roberts, a volte solo tre o quattro giornalisti venivano ai Gran Premi; in Argentina nel 1981 ero l'unico giornalista di GP proveniente dall'estero. Questo ha portato a un rapporto di amicizia con alcuni piloti, tra cui gli assi di lingua tedesca, da Peter Öttl a Stefan Bradl e Sandro Cortese, solo per citarne alcuni.

Anche alcuni tecnici della MotoGP, team manager, meccanici o camionisti sono diventati compagni di lunga data, che avete incontrato più volte tra Venezuela, Sudafrica, Australia e Hohenstein-Ernstthal.

Da anni faccio domande a molti team principal come Jan Witteveen, Gigi Dall'Igna, Hervé Poncharal, Pit Beirer, Lin Jarvis, Paolo Ciabatti, Sito Pons, Aspar Martinez e Lucio Cecchinello. Questo vale anche per interlocutori come Luca Boscoscuro, i fondatori di Kalex Alex-Baumgärtel e Klaus Hirsekorn o l'affermato amministratore delegato di Aprilia Racing Massimo Rivola, che ha persino risposto alle mie domande ieri, 23 dicembre.

Forse, fino al 31 dicembre, rovisterò tra i miei ricordi e scriverò qualche altro testo profondo che è in ritardo e che dovrebbe essere ancora raccontato.

Questa relazione si è trascinata. Mi dispiace, ma ancora una volta non ho avuto il tempo di essere breve.

51 anni di vita professionale, durante i quali non ho mai perso un aereo, non possono essere racchiusi in 20 righe.

Non so se un giorno ricomincerò a fare il giornalista, ma non si può escludere del tutto. A volte, in passato, non riuscivo a togliermi di dosso l'impressione di essere nato per tirare fuori i vermi dal naso della gente.

Se avessi 40 anni e dovessi dire addio adesso, potrei essere colto dalla malinconia. Ma ho rimandato questo momento abbastanza spesso, anche perché i miei colleghi più stretti mi hanno incoraggiato a continuare o mi hanno detto che avrei comunque continuato a lavorare per l'eternità.

Cari lettori, colgo l'occasione per ringraziarvi per la vostra fedeltà e sopportazione in questi anni. Se a volte sono riuscito a fornire divertimento, chiarimenti, informazioni di base e un'opinione chiara, allora non ho sbagliato tutto.

Buone vacanze. Arrivederci.

Günther Wiesinger