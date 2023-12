Pura emoción: Las imágenes del año 2023 de MotoGP

2023 está llegando poco a poco a su fin y ha llegado de nuevo el momento de la revisión anual: He pasado por un total de 22 eventos: dos pruebas IRTA y 20 fines de semana de carreras. El año que viene habrá 22 fines de semana de carreras solamente. Es una locura.

Si no he contado mal, son un total de 60 vuelos en una temporada de MotoGP tan intensa. Tomó cuatro vuelos sólo para llegar a Lombok. No conté las horas, pero mi trasero realmente sufrió. Más que clase turista no es posible.

A grandes rasgos, los gastos de viaje ascienden a unos 22.000 euros al año. Esto incluye vuelos, alojamiento, coche de alquiler, gasolina y peajes. Desglosado para una sola carrera, es bastante razonable, pero aún así hay que financiarlo de alguna manera.

Pasemos ahora a las fotos: He seleccionado 22 fotos de las 27.579 que había. Podrían haber sido 200, porque se podrían contar muchas historias sobre ellas. Once de ellas pueden verse arriba (también merece la pena echar un vistazo a los pies de foto).



La segunda parte del repaso fotográfico de la temporada 2023 se publicará en SPEEDWEEK.com mañana, miércoles 27 de diciembre.