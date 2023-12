Emotions à l'état pur : les images de l'année MotoGP 2023

2023 touche à sa fin et il est temps de faire le bilan de l'année : J'ai participé à 22 événements au total - deux tests IRTA et 20 week-ends de course. L'année prochaine, il y aura déjà 22 week-ends de course. C'est fou.

Si je ne me trompe pas, une saison de MotoGP aussi intense représente un total de 60 vols. Rien que pour aller à Lombok, il y a eu quatre vols. Je n'ai pas compté les heures, mais mes fesses ont dû souffrir. Il n'est pas possible d'aller plus loin que la classe économique.

En gros, les frais de voyage s'élèvent à environ 22.000 euros par an. Cela comprend le vol, l'hébergement, la location de voiture, le carburant et les péages. Si l'on ramène ces frais à une seule course, ils sont déjà limités, mais il faut bien les financer.

Venons-en maintenant aux photos : J'ai sélectionné 22 photos parmi 27 579. Il aurait certainement pu y en avoir 200, car il y a tant d'histoires à raconter. Vous pouvez en voir onze ici (cela vaut également la peine de regarder de plus près les légendes).



La deuxième partie de la rétrospective photo de la saison 2023 sera publiée demain, mercredi 27 décembre, sur SPEEDWEEK.com.