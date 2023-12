Emozione pura: le immagini dell'anno 2023 del MotoGP

Il 2023 sta lentamente volgendo al termine ed è di nuovo tempo di revisione annuale: Ho saltato un totale di 22 eventi - due test IRTA e 20 weekend di gara. L'anno prossimo ci saranno 22 weekend di gara. È una follia.

Se non ho sbagliato i conti, si tratta di un totale di 60 voli in una stagione di MotoGP così intensa. Ci sono voluti quattro voli solo per arrivare a Lombok. Non ho contato le ore, ma il mio sedere ha sofferto molto. Più della classe economica non è possibile.

In linea di massima, le spese di viaggio ammontano a circa 22.000 euro all'anno. Questo comprende voli, alloggio, auto a noleggio, benzina e pedaggi. Se si considera una singola gara, la cifra è abbastanza ragionevole, ma bisogna comunque finanziarla in qualche modo.

Passiamo ora alle immagini: Ho selezionato 22 foto tra 27.579. Avrebbero potuto essere 200, perché le storie che si potrebbero raccontare sono tante. Undici di esse sono visibili qui sopra (vale la pena di dare un'occhiata alle didascalie).



La seconda parte della rassegna fotografica della stagione 2023 sarà pubblicata su SPEEDWEEK.com domani, mercoledì 27 dicembre.