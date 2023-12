Pura emoção: As imagens do ano 2023 do MotoGP

Os ases do MotoGP voltaram a proporcionar um espetáculo inigualável em 2023. Mas também houve algumas cenas dignas de serem vistas à margem da pista. O fotógrafo do GP da Alemanha, Ronny Lekl, seleccionou os seus favoritos para o SPEEDWEEK.com.

por Ronny Lekl - Automatic translation from German

O ano de 2023 está a chegar ao fim e é altura de fazer o balanço anual: Participei num total de 22 eventos - dois testes IRTA e 20 fins-de-semana de corridas. No próximo ano, haverá 22 fins-de-semana de corridas. É uma loucura.

Se não me enganei nas contas, são um total de 60 voos numa época tão intensa de MotoGP. Foram precisos quatro voos só para chegar a Lombok. Não contei as horas, mas o meu rabo sofreu imenso. Mais do que a classe económica não é possível.

Grosso modo, as despesas de deslocação rondam os 22.000 euros por ano. Isto inclui voos, alojamento, aluguer de carro, gasolina e portagens. Se considerarmos uma única corrida, este valor é bastante razoável, mas tem de ser financiado de alguma forma.

Passemos agora às fotografias: Seleccionei 22 fotografias de entre 27 579. Poderiam ter sido 200, porque há muitas histórias que poderiam ser contadas sobre elas. Onze delas podem ser vistas acima (vale a pena dar uma olhadela às legendas).



A segunda parte da análise fotográfica da época de 2023 será publicada em SPEEDWEEK.com amanhã, quarta-feira, 27 de dezembro.